Hradec chystá výměnu lídrů s Teplicemi. Horejš: Přestup Sojky do Plzně byl šok
Až v příštím týdnu vyrazí Hradec Králové na soustředění do Turecka, kde se bude chystat na boj o průnik do elitní ligové šestky, měl by být v kádru také mladý pán, kterého Votroci před osmi lety prodali do Slavie 10 milionů korun. V červenobílém se Daniel Trubač neprosadil, zato udělal slušnou kariéru v Teplicích, kde se stal kapitánem. Nyní je blízko jeho návrat, opačným směrem poputuje bojovník, jenž na východě Čech zastával stejnou, tedy klíčovou roli.
V neděli zažil David Horejš, trenér Hradce, nepříjemnou chvíli. „Je to tak, šok,“ usmál se ve středu dopoledne.
Tři dny předtím se sešel na stadionu s Petrem Pojezným, novým sportovním ředitelem, aby doladili plány na další dny. Další den čekalo Votroky testování, pak začátek přípravy na jaro. Když Horejš odjížděl domů, zazvonil mu telefon. Zavolal mu záložník Alexandr Sojka, že jede odevzdat věci a chce se rozloučit.
Nikdo to nečekal, Plzeň však aktivovala klauzuli o zpětném odkupu, kterou zanesla do kontraktu, když střeďák minulé léto přestupoval do Hradce Králové.