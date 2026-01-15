Baník proti Srbům: Páníkovo 4-4-2, výrazné duo, odchovanci obstáli. Stoper vyřešen?
Malý krok pro člověka, velký skok pro Baník. V kontextu šíleného ligového podzimu je pro Ostravu, co se týče psychického rozpoložení, každá výhra před záchranářským jarem důležitá. Ta premiérová zimní přišla hned na úvod soustředění v Turecku proti FK Javor, třináctému týmu první srbské ligy s hodnotou kádru na úrovni pražské Dukly. Byť Slezany čekají ještě tři přípravné duely, vítězství 2:0 leccos naznačilo. Rýsuje se základní sestava, otazníků ubývá. Co ještě ukázali?
„Páníkovo 4-4-2“ je zpět
Na to rozestavení se v Ostravě vzpomíná dodnes, klasické schéma 4-4-2 pod vedením úspěšného trenéra Bohumila Páníka je památné. A Tomáš Galásek se k němu po letech vrací. Není to žádné překvapení, protože vysněné posily, čili útočníky Abdallaha Gninga a Václava Jurečku, chce mít současný kouč pochopitelně i vzhledem k podzimní impotenci v základu. Budou v něm – a budou vedle sebe. Baníku zmizí klasická desítka, občas se do podhrotové pozice zatáhne jeden z nich. Zejména na zkušeném Jurečkovi pak bude koordinace ostatních spoluhráčů. „Musíme víc pracovat na tempu hry, abychom nehráli jen nahoru dolů,“ naznačil Galásek, co se mu nezamlouvalo.
6: Tolik ligových branek nastřílel Gning na podzim za Karvinou.
Stoper možná vyřešen
Na příchod pardubického Louise Lurvinka to nevypadá (jedná s Olomoucí), stejná je situace u Filipa Čiháka z Hradce Králové (nabídku Baníku vedení odmítlo), takže pravonohého stopera se stále nepodařilo přivést. Díru po Georgiosi Kornezosovi a Davidu Lischkovi, kteří už Ostravu opustili, by mohl vyřešit Ondřej Kričfaluši. Přetlak ve středu pole defenzivního univerzála zatáhl dozadu a na pozici stopera si takřka dvoumetrový fotbalista vedl perfektně. Nejen v soubojích, ale zejména v konstruktivní rozehrávce. Ve dvojici s Karlem Pojezným si Kričfaluši počínal skvěle, ve druhé půli se však dobře jevilo i zkušené duo Michal Frydrych, který parádním pasem nahrával na gól Davidu Buchtovi, i Matěj Chaluš. Ten se prezentoval povedenou ranou z dálky, chyběl kousek. Kričfalušiho roli šestky připadla zpátky Jiřímu Boulovi, pro míče si seskakoval až do hloubky. Díky tomu se zase naopak beci Vlasij Sinjavskij a Abdullahi Bewene vytahovali až velmi vysoko. Realizační tým u stoperů hodně dbá zejména na dostupování, přebírání, nabírání v boxu a organizaci zbytkové obrany. „Nula je důležitá, jsem spokojený,“ hodnotil trenér Tomáš Galásek.
2: Pouze dvakrát nastoupil Kričfaluši na podzim na pozici stopera.
Nejnebezpečnější duo G & B
Z každého poločasu lze jednoduše vybrat dvě nejvýraznější ofenzivní tváře: v prvním to byl Abdallah Gning, ve druhém David Buchta. Byť se Senegalec neprosadil ani z jedné ze svých tří šancí, jeho nepovedená rána se nakonec stala asistencí na gól Michala Kohúta. Ale hlavně byl Afričan pořád nebezpečný a – možná trošku překvapivě – velmi pracovitý i do defenzivy. Presoval, přepínal dozadu po ztrátách, správně reagoval. Lavička tleskala. Po změně stran pak zaujal Buchta. Nádherný pas Frydrycha hned po pár sekundách umně zatloukl do sítě, pak se dostal do dalších dvou dobrých příležitostí. Pokaždé mířil křížnou střelou těsně vedle. Role útočníka Buchtovi seděla. „Máme teď mužstvo pokládané hodně ofenzivně,“ líbilo se záložníkovi Michalu Kohútovi.
0: Buchta se na podzim v lize ani jednou gólově neprosadil.
Odchovanci s přehledem
Dvacetiletý Tomáš Sirotek a osmnáctiletý Tadeáš Frýdl jsou odchovanci, které vzal Tomáš Galásek do Turecka s sebou. Proti Javoru je poslal do hry na celý druhý poločas a oba ho museli potěšit. Levý bek Sirotek byl tuze aktivní, nebál se přitvrdit, což dlouhodobě umí. Obstál, překvapil, zvládl to. To samé platí o středopolaři Frýdlovi, jenž pracoval dobře pozičně, neustále se v trojúhelníku nabízel na sklepávačky z jednoho dotyku, slušně se choval i v osobních soubojích. Jen tak dál!
3: Trio Holzer, Šancl a Musák trápí zdraví, i proto se dostalo na mladé.
Jak se rýsuje sestava
Jedlička
Bewene Kričfaluši Pojezný Sinjavskij
Kohút Boula Planka Havran
Jurečka Gning