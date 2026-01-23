Co ukázalo soustředění Sparty v Marbelle: únava, „synok“ Hugo, nečitelné posily
PŘÍMO Z MARBELLY | Po třech letech se vrátili do hotelu Los Monteros, který nějaký čas nebyl k dispozici kvůli rekonstrukci. Pro tréninky i zápasy však fotbalisté Sparty na soustředění tradičně využívali Banús Football Centre, areál nějakých dvacet minut autobusem od jejich přechodného domova. „Jsme spokojení s nasazením i mentalitou,“ hodnotil přípravu v Marbelle trenér Brian Priske. Každoroční lednový výjezd do letoviska nedaleko Málagy, kam se sjíždí „půl“ fotbalové Evropy, Letenští ukončili v pátek. Co pobyt ve Španělsku přinesl?
Zapracování posil
Matyáš Vojta, ultrasledovaný útočník z Mladé Boleslavi, už byl k dispozici na začátku přípravy. Křídelník Joao Grimaldo se připojil později, záložník Andrew Irving až na druhý týden v Marbelle. Vojta v prvním utkání na Dukle hrát nebude kvůli kartám, Grimaldo má do sestavy také dál. Fyzicky není TOP. „Měl dlouhou dovolenou,“ vysvětlil kouč Priske. Irvingovi se postupně bude hledat místo. Kaan Kairinen je stálice, jde o to, zda k němu Skot sedne, bude hrát výš, tedy na místě, kam při zranění Santiaga Enemeho naskočil v poslední přípravě proti Legii Sivert Mannsverk. „Pro mě Andy může hrát tři pozice,“ vypočítal trenér. Je tedy možné, že by ho zkusil i na desítku?
Unavený kádr
Zejména ve druhém duelu s Legií, do nějž nastoupily vymazlenější a zkušenější sestavy, to bylo znát. Sparta chvílemi šlapala vodu, což bezelstně přiznal také kapitán Lukáš Haraslín. „Samozřejmě, když bych nebyl zničený, tak by to znamenalo, že jsem soustředění odflákl,“ vykládal po výhře 1:0 nad polským soupeřem. „Už bylo vidět, že do zápasu jdeme z posledních sil,“ připustil.
Aby také ne, podle zpráv ze zákulisí mužstvo makalo na kondici tvrději než v minulých přípravách pod Priskem. Nabrání sil se - i podle jeho slov - stalo mantrou ledna. „Bylo to v tréninkovém tempu,“ popsal střety s Legií trenér. Ale pak hned dodal: „Jenže pro naše kluky to bylo hodně náročné. Pracovali opravdu tvrdě. Než jsme sem přijeli, měli jsme dobrý týden doma v Praze, tady jsme pokračovali ve fyzické přípravě.“
33
Tolik utkání Sparta odehrála na podzim. Síly bylo potřeba obnovit.
Podlomení stopeři
Veljko Birmančevič má potíže s třísly, Martin Suchomel zlomenou ruku, Ondřej Penxa utržené vazy v koleni. Je to nepříjemné, ve třetím případě se dokonce těžko hledají slova. Pro sestavu na začátek ligy však ne devastující. Místo Birmančeviče je nachystaný John Mercado, už na konci podzimu byl před ním. Pravého wingbeka by pro sebe stejně uzmul Pavel Kadeřábek, mladíček Penxa je příslib.
Týden před duelem na Dukle však Spartu tlačí situace na stoperech. Elias Cobbaut do Marbelly ani neodjel, je nemocný, navíc se mu hledá angažmá. Emmanuel Uchenna trénoval individuálně, do zápasu zatím nezasáhl, druhou půlku soustředění prakticky neabsolvoval kvůli viróze Jakub Martinec. Proto napravo nastoupil proti Legii Adam Ševínský. Priske potřebuje, aby se Martinec s Uchennou urychleně dali dohromady.
23
Tolik na podzim inkasovala Sparta v lize gólů, měla až pátou nejlepší defenzivu.
Přísliby z dorostu
Petr Zíka, ročník narození 2006. Hugo Sochůrek, 2008. Sebastian Pech dokonce 2009, Lewis Azaka jakbysmet. Hned čtyři teenagery nasadila Sparta do zápasů s Legií Varšava, navíc zvládli s prvním mužstvem celé soustředění. „Měli dobrý kemp,“ ocenil hlavní trenér Priske. A to ještě vypadl Ondřej Penxa kvůli zranění, nejviditelnější z ročníku 2007.
Mladí pánové zapadli, pomáhá jim k tomu i povaha mladé generace. „Možná jsou někteří drzejší, než jsme bývali my,“ usmál se kapitán Haraslín. „Ale třeba Hugo je tak tichý. Říkal jsem, že je to můj synok,“ využil slovenštinu. „Někdy jsem ho až musel prosit, aby si sednul k nám ke stolu,“ vykládal. Na place však mladíci zaujali.
0
Tolik startů má Lewis Azaka za B tým ve druhé lize. Přesto už si zahrál za áčko.