Videodrama v Edenu! Opakovačky sebraly divákům dva góly a penaltu. Oprávněně?

Tomáš Chorý proměňuje penaltu
Tomáš Chorý proměňuje penaltuZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Ange N’Guessan brání Tomáše Chorého
Liberecký Aziz Kayondo brání Samuela Isifeho ze Slavie
Branka Mubaraka Suleimana neplatila kvůli předešlé ruce
Tomáš Koubek zasahuje v utkání se Slavií
Branka Tomáše Chorého neplatila kvůli ofsajdu
Tomáš Chorý slaví branku s Ivanem Schranzem
Bartoloměj Černík, Ondřej Škvor
Chance Liga
Spousta nákopů, rozkouskovaná hra, zdržování, standardní situace. Večerní sobotní šlágr Slavie s Libercem příliš nenaplňuje očekávání a úvodní gól potřeboval jako sůl. Přitom mohly být za 52 minut klidně k vidění tři branky, ale na straně Slavie i Liberce úřadovalo video. Domácím zrušilo dva góly, Severočechům zase odebralo penaltu za faul během akce, který přestupku Jindřicha Staňka předcházel.

Neuznaný gól Suleimana

Velké zásahy videorozhodčího začaly v 38. minutě. Liberec natřikrát nedokázal úspěšně odehrát míč z vlastního vápna a ten se nakonec vykulil k Mubaraku Suleimanovi. Už se zdálo, že nigerijský talent bude pokračovat ve své jarní pohádce, krásnou ránu do sítě si oslavil, byl by to jeho třetí bod ve třetím zápase. Ale… při prvním pokusu Slovanu odehrát balon trefil míč Jana Bořila do ruky a VAR reagoval – gól neplatí. Správně?

Verdikt Sportu rozhodnutí potvrzuje. Ruka kapitána Slavie byla v nepřirozené poloze, téměř kolmo od těla. Míč se dotkl paže někde mezi loktem a kapitánskou páskou, tedy v nepovoleném území. V tomto případě ani nezáleží na tom, že Liberec se čistě teoreticky k balonu mezitím ještě dvakrát dostal.

Faul zhatil penaltu Liberce

I druhý případ v nastavení zápasu zaujal, jelikož šlo o zákrok, který o několik vteřin předcházel penaltovému prohřešku Jindřicha Staňka. Jeho sestřelení unikajícího Petra Hodouše bylo rozhodně proti pravidlům, ale video předtím našlo faul Ermina Mahmiče na Štěpána Chaloupka na polovině hřiště. I tady je podle Sportu vše správně. U míče by byl slávistický obránce jako první, tomu však zabránil Mahmičův faul. Penalta se navíc zrodila hned z následné přihrávky.

Jasný ofsajd Chorého

Po začátku druhé půle už se napříč Edenem ozýval hanlivý pokřik „Je*at video!“ Opět totiž úřadovalo, tady ale byla situace nejjasnější. Chorý po rohu zakončil efektně patičkou, ale velkou částí svého těla stál v ofsajdu. Přezkum byl tentokrát velmi rychlý.

Hraniční penalta

Vysněný první gól nakonec také padl po faulu, v tomto případě měl ale paradoxně sudí Pechanec hned jasno. Lukáš Mašek se po dlouhém autu pověsil na Chorého a rozhodčí ihned ukázal směrem na penaltový puntík. Názor Sportu? Video by se zřejmě k faulu nevracelo, ale pravidlově jde sudímu máloco vytknout, Mašek útočníka Slavie téměř svlékal z dresu. Navíc měl namále už v první půli, kdy Chorého ve vápně tahal za dres tak, že mu odhalil téměř celou čipovou vestu. Tady měl Pechanec pískat penaltu, pro VAR byla situace hraniční.

Byť to pořádně bolelo, diváci se nakonec gólu opravdu dočkali. Chorý v 59. minutě pokutový kop proměnil a poslal Slavii do vedení.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta22145343:2347
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň22125542:2841
5Liberec23107637:2337
6Karviná231021135:3832
7Hr. Králové2387833:2931
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2377926:2928
10Teplice2267922:2625
11Pardubice23671028:4025
12Bohemians22651119:2923
13Slovácko23471216:2919
14Ml. Boleslav22471129:4719
15Baník22461216:2818
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
