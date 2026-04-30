Vašulín: letní přestup z Plzně? Se Slončíkem paběrkují, kouká (nejen) Hradec
Jeden vstřelil na podzim v Olomouci devět ligových gólů, druhý zvládl v Hradci šest a přidal jednu asistenci. Jenže po zimním návratu z hostování tráví zajímavá ofenzivní dvojice zápasy Plzně v drtivé většině na lavičce. Daniel Vašulín (27) a Tom Slončík (21) dosud marně čekají na pořádnou šanci pod Martinem Hyským. Současný stav je pro oba těžko stravitelný, lze očekávat, že v létě budou hledat jiný klub. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Daniel Vašulín pookřál na podzim během hostování v Olomouci. Devět nastřílených gólů ho vyšvihlo na čelo střelců Chance Ligy, Martin Hyský si ho vyžádal do zimní přípravy Plzně, v ní dostával prostor. Jenže od startu jara odehrál pouhé dva zápasy od začátku a úplně vypadl z rytmu.
Druhá šance ve Viktorii, kam si ho z Hradce vybral Miroslav Koubek jako možnou náhradu za Tomáše Chorého v létě 2024, se mění v trpké a nefunkční spojení. Vašulína zbrzdila během jara nemoc, trvalo, než se dostal do potřebné kondice. Na konci dubna je ale plně nachystaný a i přes některá zranění konkurentů (Vydra, Lawal) se na hřiště nedostává.
Vysoký útočník, jenž má smlouvu v Plzni do léta 2027, logicky není spokojený. Plzni v posledním období schází góly i typický hrotový útočník, trenér Hyský ho přesto nechává ladem. Zákulisím víc a víc rezonují signály, že