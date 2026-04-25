Program nadstavby Chance Ligy: Termín derby Slavia vs. Sparta i těžká mise pro Baník
Chance Liga se dělí na třetiny. Ve skupině o titul budou chtít potvrdit svůj vysoký náskok fotbalisté Slavie, které čeká souboj s druhou Spartou už za dva týdny. Ve skupině o záchranu má před sebou poslední Baník náročnou misi odvrátit přímý sestup z posledního místa. Projděte si kompletní program nadstavby.
Skupina o titul
Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné v tabulce základní části na 1. – 3. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby umístěné na 4. – 6. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.
Rozpis utkání:
- 1. kolo
Sobota 2. května 18:00 Liberec. – Slavia (Oneplay)
Neděle 3. května 15:30 Plzeň – Hradec Králové (Oneplay)
Neděle 3. května 18:30 Sparta - Jablonec (Oneplay)
- 2. kolo
Sobota 9. května 16:00 Plzeň – Liberec (Oneplay)
Sobota 9. května 19:00 Slavia - Sparta (Oneplay)
Neděle 10. května 18:30 Jablonec – Hradec (Oneplay)
- 3. kolo
Úterý 12. května 20:00 Sparta - Plzeň (Oneplay)
Středa 13. května 17:30 Hradec Králové - Liberec (Oneplay)
Středa 13. května 20:00 Slavia - Jablonec (Oneplay)
- 4. kolo
Neděle 17. května 17:00 Hradec Králové – Slavia (Oneplay)
Neděle 17. května 17:00 Liberec – Sparta (Oneplay)
Neděle 17. května 17:00 Plzeň – Jablonec (Oneplay)
- 5. kolo
Neděle 24. května 14:00 Slavia – Plzeň (Oneplay)
Neděle 24. května 14:00 Sparta – Hradec.(Oneplay)
Neděle 24. května 14:00 Jablonec – Liberec (Oneplay)
Play-off o umístění
Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání. První utkání se hrají na stadionu klubu, který se v základní části umístil níže. Vítěz play-off získá konečné 7. místo, finanční bonus a volný los pro 2. kolo Poháru FAČR pro následující sezonu.
Semifinále:
- 1. utkání
Sobota 2. května 15:00 Bohemians – Olomouc, Karviná – Pardubice (Oneplay)
- 2. utkání
Neděle 10. května 15:00 Olomouc – Bohemians, Pardubice – Karviná (Oneplay)
Finále:
- 1. utkání
Sobota 16. května 17:00 vítěz Olomouc/Bohemians vs. vítěz Pardubice/Karviná (Doma hraje hůře umístěný tým) (Oneplay)
- 2. utkání
Sobota 23. května 14:00 vítěz Olomou/Bohemians vs. vítěz Pardubice/Karviná. (Doma hraje lépe umístěný tým) (Oneplay)
Skupina o záchranu
Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné na 11. – 13. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby na 14. – 16. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.
Rozpis utkání:
- 1. kolo
Sobota 2. května 15:00 Baník – Mladá Boleslav (Oneplay)
Sobota 2. května 15:00 Zlín – Dukla (Oneplay)
Neděle 3. května 13:00 Teplice – Slovácko (Oneplay)
- 2. kolo
Sobota 9. května 14:00 Mladá Boleslav – Zlín (Oneplay)
Sobota 9. května 14:00 Teplice – Baník. (Oneplay)
Sobota 9. května 14:00 Dukla –Slovácko (Oneplay)
- 3. kolo
Úterý 12. května 17:30 Mladá Boleslav – Dukla (Oneplay)
Úterý 12. května 17:30 Zlín – Teplice (Oneplay)
Úterý 12. května 17:30 Slovácko – Baník. (Oneplay)
- 4. kolo
Sobota 16. května 17:00 Slovácko. – Mladá Boleslav. (Oneplay)
Sobota 16. května 17:00 Baník – Zlín (Oneplay)
Sobota 16. května 17:00 Teplice – Dukla (Oneplay)
- 5. kolo
Sobota 23. května 14:00 Mladá Boleslav – Teplice (Oneplay)
Sobota 23. května 14:00 Zlín – Slovácko (Oneplay)
Sobota 23. května 14:00 Dukla – Baník (Oneplay)
Pravidla pro určení konečného pořadí
Pokud mají dvě nebo více družstev po odehrání základní i nadstavbové části (skupiny o titul a o záchranu) shodný počet bodů, rozhodují o jejich pořadí následující kritéria:
- Body ze základní části
- Body ze vzájemných utkání
- Skóre ze vzájemných utkání
- Góly ve vzájemných utkáních
- Celkový brankový rozdíl
- Celkový počet vstřelených branek
- Soutěž Fair-play
- Los
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
