Program nadstavby Chance Ligy: Termín derby Slavia vs. Sparta i těžká mise pro Baník

Chance Liga se dělí na třetiny. Ve skupině o titul budou chtít potvrdit svůj vysoký náskok fotbalisté Slavie, které čeká souboj s druhou Spartou už za dva týdny. Ve skupině o záchranu má před sebou poslední Baník náročnou misi odvrátit přímý sestup z posledního místa. Projděte si kompletní program nadstavby.

Skupina o titul

Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné v tabulce základní části na 1. – 3. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby umístěné na 4. – 6. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.

Rozpis utkání:

  • 1. kolo  
    Sobota 2. května 18:00  Liberec. – Slavia (Oneplay)
    Neděle 3. května 15:30 Plzeň – Hradec Králové (Oneplay)
    Neděle 3. května 18:30 Sparta - Jablonec (Oneplay)
  • 2. kolo
    Sobota 9. května 16:00 Plzeň – Liberec (Oneplay)
    Sobota 9. května 19:00 Slavia - Sparta (Oneplay)
    Neděle 10. května 18:30 Jablonec – Hradec (Oneplay)
  • 3. kolo
    Úterý 12. května 20:00 Sparta - Plzeň (Oneplay)
    Středa 13. května 17:30 Hradec Králové - Liberec (Oneplay)
    Středa 13. května 20:00 Slavia - Jablonec (Oneplay)
  • 4. kolo
    Neděle 17. května 17:00 Hradec Králové – Slavia (Oneplay)
    Neděle 17. května 17:00 Liberec – Sparta (Oneplay)
    Neděle 17. května 17:00 Plzeň – Jablonec (Oneplay)
  • 5. kolo
    Neděle 24. května 14:00 Slavia – Plzeň (Oneplay)
    Neděle 24. května 14:00 Sparta – Hradec.(Oneplay)
    Neděle 24. května 14:00 Jablonec – Liberec (Oneplay)

Play-off o umístění

Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání. První utkání se hrají na stadionu klubu, který se v základní části umístil níže. Vítěz play-off získá konečné 7. místo, finanční bonus a volný los pro 2. kolo Poháru FAČR pro následující sezonu.

Semifinále:

  • 1. utkání
    Sobota 2. května 15:00 Bohemians – Olomouc, Karviná – Pardubice (Oneplay)
  • 2. utkání
    Neděle 10. května 15:00 Olomouc – Bohemians, Pardubice – Karviná (Oneplay)

Finále:

  • 1. utkání
    Sobota 16. května 17:00 vítěz Olomouc/Bohemians vs. vítěz Pardubice/Karviná (Doma hraje hůře umístěný tým) (Oneplay)
  • 2. utkání
    Sobota 23. května 14:00 vítěz Olomou/Bohemians vs. vítěz Pardubice/Karviná. (Doma hraje lépe umístěný tým) (Oneplay)

Skupina o záchranu

Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné na 11. – 13. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby na 14. – 16. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.

Rozpis utkání:

  • 1. kolo
    Sobota 2. května 15:00 Baník – Mladá Boleslav (Oneplay)
    Sobota 2. května 15:00 Zlín – Dukla (Oneplay)
    Neděle 3. května 13:00 Teplice – Slovácko (Oneplay)
  • 2. kolo
    Sobota 9. května 14:00 Mladá Boleslav – Zlín (Oneplay)
    Sobota 9. května 14:00 Teplice – Baník. (Oneplay)
    Sobota 9. května 14:00 Dukla –Slovácko (Oneplay)
  • 3. kolo
    Úterý 12. května 17:30 Mladá Boleslav – Dukla (Oneplay)
    Úterý 12. května 17:30 Zlín – Teplice (Oneplay)
    Úterý 12. května 17:30 Slovácko – Baník. (Oneplay)
  • 4. kolo
    Sobota 16. května 17:00 Slovácko. – Mladá Boleslav. (Oneplay)
    Sobota 16. května 17:00 Baník – Zlín (Oneplay)
    Sobota 16. května 17:00 Teplice – Dukla (Oneplay)
  • 5. kolo
    Sobota 23. května 14:00 Mladá Boleslav – Teplice (Oneplay)
    Sobota 23. května 14:00 Zlín – Slovácko (Oneplay)
    Sobota 23. května 14:00 Dukla – Baník (Oneplay)

Pravidla pro určení konečného pořadí

Pokud mají dvě nebo více družstev po odehrání základní i nadstavbové části (skupiny o titul a o záchranu) shodný počet bodů, rozhodují o jejich pořadí následující kritéria:

  • Body ze základní části
  • Body ze vzájemných utkání
  • Skóre ze vzájemných utkání
  • Góly ve vzájemných utkáních
  • Celkový brankový rozdíl 
  • Celkový počet vstřelených branek
  • Soutěž Fair-play
  • Los

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

