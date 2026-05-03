Dojatý Hůlka se loučil s Ďolíčkem: Odejít jsem chtěl už v zimě. Klub mě formoval
Tribuny skandovaly jeho jméno, on sám se po zápase stěží bránil slzám. Kapitán Bohemians Lukáš Hůlka se s vršovickým Ďolíčkem (pravděpodobně) rozloučil gólem z penalty, když v prvním zápase Play-off o umístění proti Olomouci upravil skóre na 1:3. Následně přiznal, že v lednu prosil, aby mohl odejít. „Doufám, že nikdo nebude zpochybňovat, že bych pro Bohemku nežil. Ale jakmile se naskytla příležitost, že bych mohl odejít už v zimě, tak jsem chtěl,“ vyprávěl upřímně.
V 90. minutě vás před penaltou vytleskával celý stadion, ale vy jste vypadal, že se vám moc nechce…
„Byl to ten impuls, proč jsem nakonec šel. V první chvíli na mě spoluhráči i trenér ukazovali ve stylu: ‚Lukáši, tak co? Jdeš?‘ Mně se do toho moc nechtělo, protože jsem nechtěl, aby z toho byla exhibice. Chtěl jsem k tomu přistoupit vážně. Pak jsem cítil tu energii, že za mnou stojí každý fanoušek Bohemky, a vyhnout se tomu mi najednou přišlo takové ustrašené. Postavil jsem se k tomu čelem a jsem rád, že jsem proměnil.“
Co vám běželo hlavou?
„Měl jsem radost z více důvodů: proměnil jsem penaltu, povedlo se nám upravit skóre, a tenhle pro mě speciální den měl hezkou třešničku na dortu. Pořád bych ale nechtěl dát stranou tu sportovní stránku věci, že jsme dokázali ještě dát branku a troufnu si říct, že nám to dává ještě nějakou šanci do odvety. Každý gól může hrát roli.“
Penaltu jste kopl v klidu doprostřed. Měl jste to rozmyšlené dopředu?
„Moc ne, protože jsem na penaltu ani nechtěl jít. Rozhodl jsem se až ve chvíli, kdy jsem si postavil míč a udělal kroky dozadu. Soustředil jsem se, abych byl správně předkloněný, správně položil stojnou nohu a kopl to přesně.“
Se čtyřmi góly a dvěma asistencemi jste nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem týmu v lize. Je to ideální zakončení kariéry v Ďolíčku?
„Doufám, že jsem to ještě nezakončil a snad to ještě nebylo naposledy. Produktivita mě ale samozřejmě těší a ukazuje to, že jsem dal týmu všechno, i když už jsem byl v zimě myšlenkami možná trochu jinde.“
Pro vás hodně speciální den. V klubu jste byl s jednou krátkou přestávkou devět sezon v kuse. Jaké je vaše spojení s Bohemians?
„Strašně silné. Všechno si to uvědomím teprve až s odstupem času. Pořád mi nějak nedochází, že tady najednou už ty zápasy hrát nebudu. Tohle je ale pracovní kariéra a já se chci posunout a hledat nové výzvy, takže moje cesta teď povede jinudy. To ale neznamená, že se dá zapomenout na moje roky tady. Všechny úspěchy i neúspěchy, které jsem tady prožil, mě formovaly. Tenhle klub se velkou měrou podílel na tom, kým jsem.“
Váš přesun se hodně řešil už v lednu, nakonec jste zůstal. Bylo pro vás pak jaro těžší?
„Doufám, že nikdo nebude zpochybňovat, že bych pro Bohemku nežil. Ale jakmile se naskytla příležitost, že bych mohl odejít už v zimě, tak jsem chtěl. Stejně bych šel v létě, tak proč nejít co nejdřív, když je situace výhodná? Vždycky jsem ale odděloval profesionalismus v práci, a jaký jsem člověk. Prosil jsem a přál jsem si odejít, ale na druhou stranu na tréninku a v přípravných zápasech jsem se pořád soustředil na svoji práci. Myslím, že jsem tím potvrdil, že jsem připravený tady odevzdat maximum a troufnu si říct, že to bylo vidět do posledního momentu. Ještě minimálně jeden zápas nás čeká a jsem znovu připravený do toho dát všechno a pomoct Bohemce ještě výš.“
Co jste si říkal při děkovačce s fanoušky, když celý kotel skandoval vaše jméno?
„Asi není ostuda říct, že jsem byl dojatý. To dokazuje, co pro mě klub znamená a není to z mé strany přetvářka. V tu chvíli mi došlo, že jsem tady něco odvedl, zanechal jsem tady stopu, odcházím v dobrém světle a lidi mě tu mají rádi.“