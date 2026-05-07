Revize kádru Sparty: Haraslín je srdce mužstva. Které hvězdy by Letnou mohly opustit?
Fotbalovou Spartu čeká hektické léto. Po sezoně dost možná bez trofeje se na Letné otevírá otázka, kdo bude tvořit (staro)nový základ týmu Briana Priskeho. Jistou pozici mají kapitán Lukáš Haraslín či klidná síla Asger Sörensen. Naopak kolem brankáře Petera Vindahla, Kaana Kairinena či Albiona Rrahmaniho visí otazníky. Deník iSport a web iSport rozdělily sparťanský kádr do čtyř kategorií. Která jména zůstanou, kdo bude bojovat o místo a koho čeká odchod? Program nadstavby Chance Ligy>>>
NEPOSTRADATELNÍ
Mají jasné místo v kádru, i když třeba Pavel Kadeřábek nedostává tolik prostoru, jak by se čekalo – a také slušelo. Přesto by měl podle iSportu zůstat, s ním je Sparta silnější, pevnější. Mezi hlavní postavy se po delší době derou i mladší, především Patrik Vydra s Adamem Ševínským zvyšují svůj dopad na vystupování týmu.
Asger Sörensen (obránce, 29 let)
- Zápasy: 29 (19 liga, 9 Konferenční liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 2275
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
Po Haraslínovi druhý kapitán. Dlouhodobě klidná sílá, jistota vzadu, i když nenápadná. Pro kouče Priskeho první volba stopera. Jen ho čím dál častěji srážejí všemožné zdravotní neduhy.
Lukáš Haraslín (útočník, 29 let)
- Zápasy: 39 (25 liga, 13 Konferenční liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 2635
- Góly: 14
- Asistence: 7
- Žluté karty: 5
- Červené karty: 0
Kapitán je nejlepší střelec, srdce mužstva, pásku vzal s hrdostí a přes absenci trofeje lze říct, že šlo o dobrou volbu. Ve velkých zápasech se Slavií či Plzní potřebuje lepší servis.
Adam Ševínský (obránce, 21 let)
- Zápasy: 28 (16 liga, 10 Konferenční liga, 2 MOL Cup)
- Minuty: 2340
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 8
- Červené karty: 0
Stoper, který roste, umí jít přes bolest, navíc dodává srdce klubisty. Ve trojce zvládne všechny tři pozice, ve dvojce hraje vpravo, v obou systémech bude patřit do nejužší rotace.
Patrik Vydra (záložník, 22 let)
- Zápasy: 33 (21 liga, 10 Konferenční liga, 2 MOL Cup)
- Minuty: 2367
- Góly: 4
- Asistence: 5
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
Záložník i stoper, ale také tvrďák a nepříjemný soupeř. Přesně to však Sparta potřebuje, mužstvo je totiž až moc hodné. Roste v osobnost, kdyby se nezranil, mohl hrát o mistrovství světa.
Matěj Ryneš (záložník, 24 let)
- Zápasy: 38 (24 liga, 11 Konferenční liga, 3 MOL Cup)
- Minuty: 2555
- Góly: 2
- Asistence: 3
- Žluté karty: 11
- Červené karty: 0
Také on si prošel zdravotními lapáliemi, po nich se vrací maličko ztěžka, což sám uznává. Ale jde o prověřenou kvalitu, navíc také emoce, tedy nedostatkové letenské zboží.
John Mercado (záložník, 23 let)
- Zápasy: 35 (24 liga, 9 Konferenční liga, 2 MOL Cup)
- Minuty: 2201
- Góly: 7
- Asistence: 4
- Žluté karty: 5
- Červené karty: 1
Roste, v aktuálním rozestavení zvládá dva posty – a oba velmi dobře. Na levého beka se hodí tahem i důrazem, na pravé křídlo navedením do středu. Zbrzdilo ho vyloučení na Bohemians.
Jaroslav Zelený (obránce, 33 let)
- Zápasy: 33 (22 liga, 10 Konferenční liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 2375
- Góly: 1
- Asistence: 2
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
Měl by ještě zůstat, to je přece logické. Vždy dodá kvalitu, úroveň, nemá výkyvy, navíc zapadá do týmu. Kdo by nechtěl borce, který atakuje základní sestavu národního mužstva?
Pavel Kadeřábek (obránce, 34 let)
- Zápasy: 34 (22 liga, 10 Konferenční liga, 2 MOL Cup)
- Minuty: 2116
- Góly: 2
- Asistence: 5
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
Záhadou je, proč jej Priske zařadil na podzim za Preciada a na jaře za Sonneho. Zosobňuje věci, které mužstvu občas scházely, tedy bojovnost, srdce, spolehlivost. Měl by být tahoun.
SETRVÁNÍ
Zatím se nezařadili mezi hlavní tváře, přesto by je měla Sparta udržet a dál rozvíjet. Vždyť parta Jakub Surovčík, Santiago Eneme, Emmanuel Uchenna, Hugo Sochůrek, Matyáš Vojta, možná i Andrew Irving může – a měla by – nabízet v budoucnu možnost vydělat na přestupové scéně. Jakub Martinec s Magnusem Kofodem Andersenem zase nabízejí slušné alternativy.
Jakub Surovčík (brankář, 23 let)
- Zápasy: 15 (10 liga, 2 Konferenční liga, 3 MOL Cup)
- Minuty: 1362
- Obdržené góly: 17
- Čistá konta: 5
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Po Vindahlově zranění ukázal, že by mohl splnit to, co si o něm myslí brankářský šéf Zítka – tedy že by zvládl být jedničkou Sparty. Navíc je osobnost, což demonstroval výroky v Alkmaaru.
Emmanuel Uchenna (obránce, 22 let)
- Zápasy: 24 (14 liga, 10 Konferenční liga)
- Minuty: 1874
- Góly: 2
- Asistence: 0
- Žluté karty: 9
- Červené karty: 0
Od konce podzimu má zdravotní problémy, do té doby však patřil jasně do základní sestavy. Uvidí se, jak zapadne do systému se dvěma stopery. Ale co kdyby přišla v létě zajímavá nabídka?
Jakub Martinec (obránce, 28 let)
- Zápasy: 16 (13 liga, 3 MOL Cup)
- Minuty: 1039
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Má období, kdy se prodere do základu, pak se opět vrátí na lavici. Umí přitvrdit, je silný při standardkách. Uvidí se, zda na Letné rozvine i svou zásadní přednost, vždy byl persona.
Magnus Kofod Andersen (záložník, 26 let)
- Zápasy: 8 (4 liga, 4 Konferenční liga)
- Minuty: 479
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
V létě se rozjel, usadil se vedle Kairinena ve středové dvojici, jenže přišlo zranění z nejhorších, tedy přetržený vaz v koleně. V přípravě se bude vracet, jeho herní inteligence by se hodila.
Andrew Irving (záložník, 25 let)
- Zápasy: 13 (10 liga, 2 Konferenční liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 763
- Góly: 0
- Asistence: 3
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
Ve Spartě je na přestup, není důvod něco měnit. Je stabilní, byť se asi čekalo, že bude víc vidět, když přišel z West Hamu. Očekává se, že naváže na předchozí období z angažmá v Klagenfurtu.
Santiago Eneme (záložník, 25 let)
- Zápasy: 29 (15 liga, 12 Konferenční liga, 2 MOL Cup)
- Minuty: 800
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Na jaře ho zastavilo zranění z afrického mistrovství, pak nepříliš velká Priskeho důvěra. Přitom do středu pole umí dodat jiné prvky než Irving, Kairinen, především umění kolem vápna soupeře.
Hugo Sochůrek (záložník, 17 let)
- Zápasy: 4 (6 liga, 1 Konferenční liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 536
- Góly: 0
- Asistence: 2
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Možná byste ho čekali ve skupině nazvané Nepostradatelní, ale na to je ještě čas. Přesto liga i Sparta vidí, že by z něj mohl vyrůst velký hráč, zvládá driblink, kombinaci. V sedmnácti letech.
Matyáš Vojta (útočník, 22 let)
- Zápasy: 10 (8 liga, 2 Konferenční liga)
- Minuty: 560
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Sám přiznal, že se na jaře trápil s očekáváním. Vždyť v zimě přišel do Sparty z Mladé Boleslavi za 120 milionů korun. To by zamávalo s každým. V lize se netrefil, šance přijdou.
NA HRANĚ
Dva zasloužilí borci a dvě křídla, která rozhodně nepředvádí to, co se od nich čekalo. Proto by měl Sparty uvažovat, zda je neposlat dál, třeba i na hostování. V případě Filipa Panáka se bude řešit kompletně budoucnost, Jan Kuchta zase ukázal náladovost, uvidí se, zda na něj přijde adekvátní nabídka.
Joao Grimaldo (útočník, 23 let)
- Zápasy: 12 (11 liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 463
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Dorazil v zimě, podle všeho dostane klasicky čas na adaptaci. Zatím přes záblesky ukazuje, že je pro něj české fotbalové prostředí až nepřátelské. Uvidí se, zda se dokáže změnit a obrnit.
Filip Panák (obránce, 30 let)
- Zápasy: 15 (13 liga, 2 Konferenční liga)
- Minuty: 971
- Góly: 1
- Asistence: 0
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Elegantní stoper, ještě vloni kapitán, prakticky nehraje od půlky podzimu, navíc mu končí kontrakt. Objevily se zvěsti o zájmu Baníku, mohl by také plnit roli mentora v béčku, pokud by se udrželo.
Garang Kuol (útočník, 21 let)
- Zápasy: 25 (16 liga, 6 Konferenční liga, 3 MOL Cup)
- Minuty: 865
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
Je rychlý, občas zaujme kličkou, ale toť vše. Náladový, často bez zájmu, trochu spící panna. Nestál majlant, proto by asi nebyl problém se s ním rozloučit. Hostování by mu prospělo.
Jan Kuchta (útočník, 29 let)
- Zápasy: 41 (26 liga, 13 Konferenční liga, 2 MOL Cup)
- Minuty: 2218
- Góly: 14
- Asistence: 8
- Žluté karty: 8
- Červené karty: 0
V poslední době je opět hrotem číslo jedna. Maká, dává góly, chová se vlastně způsobně. Jenže mementem je jeho dlouhý výpadek uprostřed sezony. Navíc se objevila nabídka z Legie.
ODCHOD
Dvěma oporám (ano, i Peter Vindahl zanechal na Letné výraznou stopu) by prospěla změna prostředí, i když takový Kaan Kairinen by opět dodal kvalitu a rozvahu. Dále je třeba vyřešit hostující hráče, není nutné je držet plus odeslat pryč dlouhodobě zraněné, i když to zní drsně. Samostatná kapitola je náladový střelec Albion Rrahmani…
Peter Vindahl (brankář, 28 let)
- Zápasy: 34 (22 liga, 12 Konferenční liga)
- Minuty: 2989
- Obdržené góly: 31
- Čistá konta: 12
- Žluté karty: 2
- Červené karty: 0
První mistrovskou sezonu byl zejména na jaře perfektní. Ale další dvě sezony uvadal, v té druhé se navíc zranil. To může být problém pro případný přestup, vracet se má až na konci léta.
Kaan Kairinen (záložník, 27 let)
- Zápasy: 45 (30 liga, 11 Konferenční liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 3554
- Góly: 2
- Asistence: 4
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
V létě už byl jednou nohou v bundeslize, jenže pak se zranil Magnus Kofod Andersen a Brémy navíc nepřihodily pár stovek tisíc eur. V sezoně klasicky tým táhl, přesto by mu odchod prospěl.
Albion Rrahmani (útočník, 25 let)
- Zápasy: 45 (30 liga, 13 Konferenční liga, 2 MOL Cup)
- Minuty: 2310
- Góly: 15
- Asistence: 2
- Žluté karty: 7
- Červené karty: 0
Ta jeho placírka, řeknete si. Geniální… Jenže jak často své přednosti ukazuje? Nestabilita ho sráží, po dvou letech si stále nepřivykl na tempo a důraz v české lize. Při dobré nabídce by měl odejít.
Oliver Sonne (obránce, 25 let)
- Zápasy: 14 (11 liga, 2 Konferenční liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 1001
- Góly: 2
- Asistence: 1
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
Ve Spartě je na hostování z Burnley, jež sestoupilo z Premier League. V současnosti se řeší, zda bude pokračovat, v dohodě není opce. Cena však může atakovat klidně 100 milionů. A to je moc.
Sivert Mannsverk (záložník, 23 let)
- Zápasy: 24 (16 liga, 6 Konferenční liga, 2 MOL Cup)
- Minuty: 1418
- Góly: 0
- Asistence: 2
- Žluté karty: 10
- Červené karty: 0
Host z Ajaxu Amsterdam je nepříliš viditelný, vzhledem k jeho životopisu se rozhodně čekalo, že se prosadí více. Měl opci 3,5 milionu eur, což je příliš vysoké číslo. Ale to se může měnit.
Jhoanner Chávez (obránce, 24 let)
- Zápasy: 0
- Minuty: 0
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Přišel v zimě z RC Lens jako zraněný, ve Spartě si ani nekopl, proto nebude jeho hostování prodlouženo. Během jara dokonce musel absolvovat další operaci stehenního svalu.
Elias Cobbaut (obránce, 28 let)
- Zápasy: 4 (1 liga, 3 Konferenční liga)
- Minuty: 316
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Ostrý stoper je ve Spartě už druhou sezonu, přesto zvládl jen minimum startů, naposledy nastoupil v srpnu do zápasu Konferenční ligy. Vedení se jej chtělo zbavit už v zimě, nepodařilo se.
MLADÍCI
- Daniel Kerl
- Sebastian Pech
- Ivan Mensah
- Ondřej Penxa
- Roman Mokrovics
- Lewi Azaka
HOSTOVÁNÍ
- Vojtěch Vorel (Mladá Boleslav)
- Imanol García (FC Andorra)
- Ondřej Kukučka (Bohemians)
- Martin Suchomel (Hradec Králové)
- Veljko Birmančevič (Getafe)
- Kryštof Daněk (LASK Linz)
- Dominik Hollý (Jablonec)
- Roman Horák (Slovácko)
- Adam Karabec (Lyon)
- Ermal Krasniqi (Legia Varšava)
- Michal Ševčík (Mladá Boleslav)
- Kevin-Prince Milla (Dukla)
- Indrit Tuci (Kayserispor)