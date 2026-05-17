SESTŘIH: Hradec - Slavia 3:1. Euforie na východě Čech! Votroci jsou v pohárech
Daniel Horák pálí z boxu, míč potřetí narazí do slávistické sítě. David Horejš se bláznivě sklouzne po kolenou, koleno se zničehonic sekne a on přepadne na záda. Jediná nepovedená věc Hradce Králové v celém zápase nemůže zničit obří radost pulsujícím tribunám. „Nevím, co mě to napadlo. Uvidím, co na to zítra řekne noha,“ smál se trenér vítězů. „Votroci“ jsou po triumfu 3:1 nad mistrem po jednatřiceti letech v Evropě. V létě vstoupí do druhého kola Konferenční ligy.
Bylo pár minut po zápase, na sociální síti X vyťukal jeden z majitelů hradeckého klubu Ondřej Tomek následující zprávu. „Hradec je prostě sportovní město. Skvělý hokej. A dnes dokázal, že i skvělý fotbal. Dorostenci snad míří do UEFA Champions League a A team do Konferenční ligy naprosto zaslouženě! Hrdý Hradečák.“
Společně s dalšími čtyřmi kolegy klub koupil na začátku loňského prosince. Začal porážkou v derby s Pardubicemi. Od té doby Hradec jen rostl a rostl. Nakonec se zarazil na čtvrté figuře, což znamená jediné – účast v druhém předkole Konferenční ligy. Nechal pod sebou obě severočeské značky Liberec a Jablonec i v zimě masivně posilující Olomouc. V neděli, během necelého měsíce, podruhé za sebou složil Slavii. V sezoně s aktuálním šampionem ani jednou neprohrál.
„Nebudu hodnotit zápas, nemá to cenu. Jen řeknu, že jsme podali skvělý výkon od první do poslední minuty. Strašně si toho cením. Museli jsme Slavii porazit, abychom se dostali do šestky. Teď jsme ji museli porazit podruhé, abychom šli do Evropy. Kdo na stadion přišel, nelitoval, byl to obrovský zážitek. Hráčům za to strašně děkuju. Vyhrát dvakrát nad mistrem, není jen tak,“ sypal ze sebe David Horejš.
Po posledním hvizdu rozhodčího Lukáše Nehasila se mu oči zalily slzami. Chytil se za hlavu. Díval se na tribuny, vychutnával si bouřící Malšovickou arénu.
„Byl jsem dojatý. Když jsem viděl lidi na tribunách, lidi z vedení, jakou měli radost… Jo, byl jsem naměkko. Za mě je to něco neskutečného. Kdyby nám to v zimě někdo řekl, nevěřil bych. Odešli nám tři hráči, ale mužstvo si za tím šlo,“ popisoval nadšený Horejš.
Hradec se v Evropě naposledy ukázal v devadesátých letech. V roce 1995 tým kouče Petra Pálky slavně zvítězil v domácím Českomoravském poháru. Součástí týmu byl i jeden ze spolumajitelů Ivo Ulich, také Richard Jukl, klíčový funkcionář klubu a další skvělí hráči. Pamětníci si vybaví kompletní kádr. Před jednatřiceti lety se v Hradci zrodily legendy. Nyní je ve městě euforie srovnatelná.
„Kluci se zapsali do historie. Jejich jména si tady budou už navždy pamatovat,“ culil se hradecký trenér.
Před utkáním kotelníci roztáhli obří choreo s jeho podobiznou, v ruce držel telefon s příchozím hovorem od „Evropských pohárů“. Pod ním pak fanoušci roztáhli nápis „Evropa volá“.
„Co vám na to mám říct, moc si toho vážím. Jsem rád, že jsem toho součástí, že mě přijali fanoušci, že mě přijalo celé město,“ zářil.
V návalu směsice pocitů na tiskové konferenci propálil novou smlouvu pro Vladimíra Daridu. Tiskový mluvčí Petr Šatalík jen zakoulel očima. „Jednoznačně nejlepší hráč ligy. Po Jablonci a Liberci měl Vláďa odjet na dovolenou, nebyl zdravotně v pořádku. Ale přišel a řekl, že se doma dohodl, že dá i Slavii. Je to neuvěřitelný borec,“ smekl Horejš.
Po zápase se na tribunách jančilo. Oslavoval se trenér, oslavoval se kapitán, ale taky jeden z hrdinů jara – Ondřej Mihálik. „Pišta Mexico, Pišta Mexico,“ skandoval nadšený dav. Hradecký útočník je v širší nominaci Miroslava Koubka pro mistrovství světa. Ve čtvrtek se dozví, zda bude i v té užší.
Darida prodloužil o dva roky
Lepší sezonu po návratu do Česka si mohl vysnít jen těžko. Vladimír Darida proti Slavii přidal už jedenáctý gól v sezoně a celý ročník patří k nejlepším hráčům celé soutěže. Zkušený kapitán se tak obrovským písmem podepsal pod evropský postup „votroků“.
„Je to jeden z MVP sezony. Radost se na něj dívat,“ přikývl kouč soupeře Jindřich Trpišovský. „Když jsme pro něj jeli do Řecka, tak jsme netušili, že se pak stane tohle. Od prvního momentu tady na všechny působil skvěle, rozplýval se nad skvělou sezonou kouč David Horejš.
Druhým dechem doplnil velmi pozitivní novinku pro všechny hradecké fanoušky: „Jsme rádi, že tu je a můžu říct, že prodloužil smlouvu o další dva roky. Neskutečný kapitán a člověk,“ dodal Horejš.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46