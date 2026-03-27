Podezřelý šéf Wolf: minulost v Baníku, přátelství s Tvrdíkem a nejistota v Karviné
Jeho jméno rezonuje úplně nejvíc, což je vzhledem k vysokým funkcím pochopitelné. Jan Wolf, primátor Karviné (nestraník, dříve SOCDEM) a šéf tamního fotbalového klubu, je pro Etickou komisi FAČR i policii jedním z podezřelých v souvislosti s uplácením a ovlivňováním zápasů. Proto byl do čtvrtka v cele předběžného zadržení. Budoucnost Slezanů je nejistá, ale pravděpodobné je, že utrpí i blízká vazba na Slavii. Wolf totiž už z dob fungování v politické straně ČSSD udržoval přátelský vztah s předsedou Jaroslavem Tvrdíkem. A v plánu bylo nejspíš další prohlubování spolupráce.
Ve čtvrtek ráno ještě nikdo nic nevěděl. „Zatím nemáme žádné nové informace,“ opakovala Monika Danková, tisková mluvčí města Karviná, na dotaz redakce ohledně budoucnosti Jana Wolfa.
O pár hodin později se iSportu podařilo zjistit, že primátor byl propuštěn z cely předběžného zadržení a v pátek by se měl objevit na fotbalovém stadionu. Minimálně zaměstnanci MFK, kteří jsou současnou situací totálně psychicky zdrcení, takové zprávy mají.
Ve čtvrtek po obědě pak Wolf sám prostřednictvím oficiálních stránek vzkázal: „Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností. Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála dvacet let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal.“
Epizoda v Baníku a přestup Lingra jako start
Co bude dál, teď tuší málokdo. Každopádně prvoligové spojení se Slavií, což byla pro Karvinou bezesporu konkurenční výhoda, může oslabit. A byť pojítek mezi kluby je víc (o tom více později), pomoc mistra z Edenu byla až dosud personálně navázaná právě na Wolfa.
Jeho blízký vztah s Jaroslavem Tvrdíkem, už z doby, kdy spolu působili v politické straně ČSSD, je veřejně známou věcí. Ti dva se dlouhé roky vzájemně respektují, vycházejí si vstříc.
„Vše jako by odstartoval transfer odchovance Ondřeje Lingra do Slavie v roce 2020. Tehdy ho chtěl enormně i Baník, ale on přestoupil do Vršovic a vztah na fotbalovém poli se začal posilovat,“ popisuje člověk detailně obeznámený s touto linkou.
„Pár hráčů sice následně odešlo z Karviné i do Plzně k Adolfu Šádkovi, třeba Durosinmi nebo Memič, což se některým lidem ve Slavii moc nelíbilo, ale vždy měla jakési nepsané právo přednostního výběru SKS. Viz tato zima,“ dodává.
Ale k tomu se teprve dostaneme, teď se ještě vraťme do minulosti. Veřejnost už si možná ani nevzpomene na to, že před deseti lety Wolf působil v nedaleké Ostravě jako předseda představenstva. Tehdy Baník koupil Václav Brabec a právě tehdejší náměstek primátora Karviné spolu s Petrem Mašlejem a Petrem Hortem mu v úvodu měli pomoct se zorientováním ve fotbalovém prostředí.
Všichni byli kritizování za střet zájmu, protože paralelně fungovali i v MFK, než přišel listopad 2017 a vzájemný zápas. Baník porazil Karvinou 2:1 díky vítěznému gólu Milana Baroše z ofsajdu, tři dny nato Wolf rezignoval z funkce předsedy představenstva FCB.
„V regionu se bere tohle období za definitivní zpřetrhání do té doby korektních vztahů. Nejde jen o Lingra, Ostrava nezískala třeba ani Filipa Panáka, kterého Brabec hodně chtěl. Šel do Sparty,“ říká zdroj.
Pravdou je, že velké „dealy“ na trase Karviná - Ostrava se nekonaly. A když už, nemělo to snadný průběh jako v případě Gigliho Ndefeho. Dominik Holec zase měnil dresy až po vypršení smlouvy a Abdallah Gning poté, co na Bazalech aktivovali Senegalcovu výstupní klauzuli v kontraktu.
Udrží vztahy Tykačův známý v Karviné?
Wolf byl nicméně ve svém rajonu pozitivně vnímanou osobou, ačkoli se v zákulisí šuškalo o tom, že MFK je vyloženě jeho one man show.
„Je to tam jeden z mála pragmatických, a přitom komunikativních, nedespotických politiků. Podporoval fotbal, zajistil nový stadion. Časem opustil SOCDEM, jako nezávislý měl díky popularitě velkou šanci uspět v podzimních komunálních volbách. Brala ho i opozice, která ho teď chce logicky strhnout,“ vypráví jiný insider.
Zpátky k fotbalu. Zatímco náklonnost Karviné k Baníku (a naopak rovněž) uvadala, ke Slavii rapidně rostla. Lingr či Eduardo Santos byli jen předkrmem hlavního chodu z léta 2024. Trenérem se stal Martin Hyský, jenž sice přicházel z druholigové Vlašimi, ale až do loňského odchodu do Plzně byl zkrátka sešívaným koučem se vším všudy včetně know-how i personální podpory.
Věci nabraly spád, kádr najednou nabobtnal o Giannise-Fivose Botose, Davida Planku, Ebrimu Singhateha, Michala Tomiče, Alexandra Bužka, Sahmkoua Camaru... Slezany štvaly řeči o tom, že jsou béčkem Pražanů, ale nešlo se tomu označení divit. Viz Hyského nástupce Marek Jarolím. A když si boss Tvrdík ukázal na Davida Mosese, jenž se zalíbil trenéru Jindřichu Trpišovskému, dostal ho.
Stejně jako (by) měl v létě dostat Emmanuela Ayaosiho se Samuelem Šigutem, o které byl prostřednictvím Hyského, nyní už samozřejmě ne takového oblíbence v Edenu, zájem i ve Viktorii. Tohle všechno se teď patrně nestane, Slavia nejspíš přijde o důležitou ligovou spojku na východě republiky. Neoficiální partnerství jí přinášelo výhody na různých frontách, zvlášť když například Pardubice, ve své době taky její spřátelený celek, se díky novému managementu stávají silnou soběstačnou značkou a Slovácko koketuje s Olomoucí.
A ještě jedna důležitá poznámka, která může svědčit o tom, že v plánu Karviné i Slavie bylo prohlubování vzájemné spolupráce. Před měsícem se stala novým třicetiprocentním vlastníkem MFK skupina EC Group, jejímž majitelem je Pavel Šimek. Kromě toho, že jde o otce pardubického stopera Davida, je Šimek blízkým člověkem Pavla Tykače, majitele Slavie.
Znají se dlouho. Jejich cesty se spojily už v 90. letech minulého století ve finanční skupině Motoinvest. Miliardář Tykač byl jedním z jejích zakladatelů, Šimek předním manažerem. A třeba právě díky tomuto napojení bude červenobílá barva ve Slezsku figurovat i dál. Každopádně bez Wolfa, pokud by se obviněním, o nichž mluví, nedokázal bránit, by to všechno bylo mnohem těžší než dosud.
„Bez Wolfa se v Karviné nikdy nic zásadního nerozhodlo, proto taky vždycky spousta věcí dlouho trvala. Jsou tam sice ve vedení klubu zkušení lidé, třeba Vlčák (Lubomír Vlk – pozn. red.), ale i on je oproti primátorovi malým pánem. Vlk toho hodně odmakal, stejně tak Hort nebo Górniok, nicméně finalizaci opravdu důležitých věcí si řešil Wolf. Takže těžko předvídat, jak se to tam teď uchopí,“ míní člověk s vhledem do struktur klubu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu