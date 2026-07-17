Slavia vyrazila do Německa, proti Lyonu bez diváků. Stále se řeší Chorý, co Douděra?
Když se naskytla taková příležitost, byl hřích ji nevyužít. Oproti posledním rokům, kdy fanouškům Slavie scházel zvučený soupeř na předligovou generálku, tentokrát v Edenu doručili parádní jméno – slavný Olympique Lyon s navrátilcem Pavlem Šulcem. Do Norimberku, kde se zápas odehraje bez přítomnosti diváků, neodcestoval Tomáš Chorý, jehož budoucnost se řeší. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Asistent Milan Kerbr to minulý týden popsal přesně. „Největší generálka, co pamatuji. Je to prověrka i před Ligou mistrů.“ Francouzský velkoklub sice (zatím) do hlavní části milionářské soutěže kvalifikovaný není, půjde rozhodně o jinou úroveň, než jakou byly namátkou Drážďany, Žilina, Brann Bergen či Zlaté Moravce z posledních let.
O to větší škoda pro fanoušky Slavie, že tentokrát u toho nebudou. Zápas se hraje v německém Norimberku na tréninkovém stadionu, kde pro diváky není ani prostor. Podle informací iSportu byla na stole i varianta v Edenu, ale nakonec se na přání Lyonu hraje na neutrální půdě bez účasti diváků.
V akci tedy fanoušci uvidí slávisty naživo až 1. srpna, při výjezdu na Baník, dosavadní poslední možností byl zápas s Ružomberokem na přípravě v Rakousku (3:0). Tam Jindřich Trpišovský s výhledem na sobotní generálku pravil: „Pojede 24 hráčů. Budeme hrát s Lyonem dvakrát šedesát minut a chceme dostat do hry všechny hráče. S Lyonem poznáme, kdo na tom jak je směrem k prvnímu kolu.“
Chorý formálně vyřazen, ale...
Někteří hráči před odjezdem do Německa odpadli organicky, protože odchází hostovat, například Tomáš Jelínek či Neil Glossoa. Web iSport už dříve popisoval, že se nepočítá i s dalšími včetně Sahmkoua Camary či Youssouphy Mbodjiho. Podle posledních informací iSportu ale s týmem nejede z očekávaných opor ani Lukáš Provod, který není po návratu z mistrovství světa plně fit či Tomáš Chorý, který stráví víkend individuálním tréninkem. To ale nemusí být žádná indicie k rozseknutí jeho budoucnosti ve Slavii.
Jak je momentálně na tom? S týmem od pondělí trénuje, připravuje se. Byť byl formálně Jaroslavem Tvrdíkem vyřazen z kádru, tento trest ale nemůže být i pohledem hráčských odborů dlouhodobý. Od 1. července má tedy útočník opět právo být s týmem, byť v tu dobu čerpal dovolenou po mistrovství světa. Několik klubů sondovalo jeho situaci, z Polska i Turecka, čeká se však na definitivní rozhodnutí na straně hráče a Slavie.
Jak popisují zdroje iSportu, ještě k němu nedošlo. Výsledky schůzky, kterou předjímal Trpišovský, by měly být známy až příští týden. Ze slávistického tábora dlouhodobě přicházejí náznaky, že bude nejlepší střelec minulé sezony omilostněn. Přeje si to tým, přejí si to trenéři, souzní s tím majitel Pavel Tykač. Nyní je to hlavně na Jaroslavu Tvrdíkovi a samotném hráči. Chorému končí smlouva příští léto, pokud by měl ve Slavii pokračovat, rovnalo by se to i podpisu nového kontraktu v příštím půlroce.
Naopak u Davida Douděry platí to, co se tuší už delší dobu. Pravý wingbek změnil krátce po sezoně agenturu a hlavou se nastavil na odchod ze Slavie. „Řekl mi, že preferuje zahraničí,“ sdělil Trpišovský předtím, než se mu český reprezentant vrátil do přípravy. Toto rozhodnutí je údajně platné i po tomto týdnu, ale černé na bílém ještě rovněž nic není. O Douděru je rovněž zájem například v polské Ekstraklase. Ani on v autobuse směr Německo nesedí.