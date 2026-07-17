V čem vynikají posily Slavie: nejrychlejší stoper, progresivní vedení a... Hodně běhá
Slavia byla na přestupovém trhu opět aktivní, v létě přivedla osm posil do pole. Deník Sport a web iSport je společně s datovým analytikem rozebral. V čem kdo (ne)vyniká? U některých je to zřejmé na první pohled, ale hlubší pohled do dat nabízí i několik zajímavých aspektů hry. Třeba to, že si „sešívaní“ pořídili nejrychlejšího stopera v lize, zajímavé dubléry, ale přitom sází směrem do budoucnosti. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Danijel Šturm (křídelník, 27 let)
- Národnost: Slovinsko
- Přišel z: Olomouce
- Cena: 4+1 miliony eur
- Hodnota na Transfermarkt: 2,5 milionu eur
Výjimečné statistiky:
- 4. nejvyšší počet progresivních vedení míče o 10 a více metrů/90 minut (4,8)
- 3. nejvyšší počet střel a vytvořených šancí/90 minut (2,2)
- Nejvyšší počet vytvořených velkých šancí/90 minut (0,8)
Komentář datového analytika:
Jakub Kadrnožka: „Je zajímavé, že v progresivním vedení míče má mezi křídelníky nejvyšší číslo široko daleko, taková mají obvykle krajní obránci, kteří mají víc prostoru pro vyvezení balonu. Vždy se s míčem snaží udělat něco produktivního – střílet, nebo vytvořit šanci. V datech vychází i jako skvělý hráč do brejků, zajímavé je, že má v tom jedny z nejlepších čísel s dalším novým slávistou Ouandou. Trenér tvrdí, že je to náběhový hráč, podle mě je ale jeho rychlost nejlépe utilizována s míčem u nohy.“
Ange N‘Guessan (stoper, 22 let)
- Národnost: Francie
- Přišel z: Liberce
- Cena: 7,5 milionu eur
- Hodnota na Transfermarkt: 4,5 milionu eur
Výjimečné statistiky:
- Nejrychleji sprintující stoper (31,7 km/h)
- Nejvyšší číslo běhů, při kterých zachytává hráče bez míče/90 minut (14,7)
- 12. nejvyšší číslo založených akcí po zisku míče (175)
Komentář datového analytika:
Jakub Kadrnožka: „Nejrychlejší stoper v lize. Slavia hraje nátlakový fotbal a je velké riziko, že půjde soupeř do brejku, jemu ale těžko někdo uteče. Díky tomu může hrát vysoko. Vychází i velice dobře v samotných obranných soubojích, jak úspěšnosti, tak jejich počtu. Není nijak speciální obránce do výstavby, sází na jednoduchost, ale musíme vzít v potaz, že přichází z hodně specifického Liberce, ne příliš kombinačního mužstva. Dokáže se zorientovat v chaosu a založit protiútok.“
Emmanuel Ayaosi (pravý křídelník, 21 let)
- Národnost: Nigérie
- Přišel z: Karviné
- Cena: odhadem necelé 3 miliony eur
- Hodnota na Transfermarkt: 3 miliony eur
Výjimečné statistiky:
- 2. nejvyšší počet vytvořených šancí ze hry/90 minut (2)
- 3. nejvyšší počet vytvořených šancí po vedení míče/90 minut (0,8)
- 4. nejvyšší počet průniků do vápna/90 minut (0,4)
Komentář datového analytika:
Jakub Kadrnožka: „Tahový hráč, datově v mnohém podobný Šturmovi, byť o 10 centimetrů menší. Jeho největší síla je v driblinku, kde jich má 15. nejvyšší číslo v lize, zároveň s vysokou úspěšností. V něčem byl typickým hráčem pro Karvinou, která měla jasně nejvyšší počet přímých útoků, kdy tvoří nadpoloviční většinu akce přihrávka směrem dopředu a není to nákop. Při pohledu na mapu jeho doteků vidíme, že se rád pohybuje i mezi řadami. Opět – není to tolik náběhový hráč za obranu.“
Pavel Kačor (křídlo, 19 let)
- Národnost: Česko
- Přišel z: Karviné
- Cena: 3 miliony eur
- Hodnota na Transfermarkt: 2 miliony eur
Výjimečné statistiky:
- 4. nejvyšší počet driblinků jeden na jednoho/90 minut (4,9)
- 5. nejvyšší počet získaných faulů/90 minut (4,4)
- 6. nejvyšší počet metrů ve vysoké intenzitě/90 minut (870)
Komentář datového analytika:
Jakub Kadrnožka: „V datech je patrná velká živelnost. Spoustu driblinků, vedení míče zakončených kličkou… Nebojí se to dělat ani na vlastní polovině, kde získává fauly. Více jich nasbíral jen Dominik Hollý. Má velkou tendenci hrát na křídlech, ale doteky ho táhnou do středu pole, je to zajímavý hybrid. Chce být ve výstavbě, můžete na něj nahrát a neztratí míč. Není soustředěný na dvě či na tři schopnosti, je více univerzální. Rozhodně nejde o hráče do stojatého fotbalu, chce být stále v pohybu.“
Toumani Diakité (střední záložník, 20 let)
- Národnost: Pobřeží slonoviny
- Přišel z: Liberce
- Cena: 4,5 milionu eur
- Hodnota na Transfermarkt: 3 miliony eur
Výjimečné statistiky:
- 8. nejvyšší číslo, při kterých zachytává náběh soupeře/90 minut (9,5)
- 9. nejvyšší číslo v dobíhání útočných akcí/90 minut (8)
Komentář datového analytika:
Jakub Kadrnožka: „Pro mě jeden z největších otazníků, rozhodně to není ještě žádná hvězda. Nejzajímavější je tím, jak hodně běhá, když má jeho tým balon, i když ho nemá. Ale driblinková čísla má průměrná, spíše sbírá odražené míče. Jinak opravdu není datově ničím výrazný. Solidní číslo v dobíhání útočných akcí, ale této statistice třeba vládne Péter Baráth, kterého bych koupil raději. 44 % jeho přihrávek míří dopředu, ale jsou to spíš krátké pasy než průnikovky.“
Neil Glossoa (pravý obránce, 21 let)
- Národnost: Francie
- Přišel z: Pau
- Cena: 750 tisíc eur
- Hodnota na Transfermarkt: 500 tisíc eur
Výjimečné statistiky:
- 3. nejvyšší počet průniků do vápna/90 minut (0,4)
- 4. nejvyšší počet očekávaných asistencí/90 minut (0,2)
- 5. nejvyšší počet centrů ze hry/90 minut (3,1)
Komentář datového analytika:
Jakub Kadrnožka: „Tady se kupoval profil, ne okamžitá kvalita. Datově je zajímavý. Kvantita centrů je, kvalita je ale velmi malá. Přesto dosáhl na solidní 3 asistence přímo po centru. Jeho vysoké xA ukazuje, že pozice, ze které dával centr, i kam ho dával, byly dobré, akorát spoluhráče netrefoval. Vychází mi, že má solidní progresivní vzdálenost s balonem a rád se účastní výstavby. Moderní pravý bek, který hrál za tým se slušným držením míče. Jen je asi stále dost neobroušený.“
Wiktor Nowak (střední záložník, 21 let)
- Národnost: Polsko
- Přišel z: Górniku Zabrze (hostoval ve Wisle Plock)
- Cena: 900 tisíc eur + Zmrzlý a Prekop
- Hodnota na Transfermarkt: 1,5 milionu eur
Výjimečné statistiky:
- 6. nejvyšší počet tlaků vyvinutých v presinku/90 minut (74,7)
- 7. nejvyšší počet obranných běhů s obrannou akcí mezi záložníky/90 minut (4,9)
- Nejvyšší počet náběhů za obranu mezi záložníky/90 minut (6,2)
Komentář datového analytika:
Jakub Kadrnožka: „Bude si asi dost zvykat na změnu týmů. Plock byl neuvěřitelně defenzivní, specifický, jiný svět. Je extrémně běhavý a presující ve velké intenzitě, doteky má úplně všude po hřišti, tudíž by mohl být celoplošným pohybem takovým lepidlem hry. Ale presink tolik nevyužije, když Slavia nebude bránit, tudíž musí ukázat kvality i na balonu. Na rozdíl od ostatních posil nemá dynamiku a rychlost. V mnohém je podobný Tomáši Součkovi, včetně čichu na to být u gólů. Slavii bude zajímat jeho počet proběhů za obranu, žádný záložník v české lize na toto číslo nedosáhl.“
Oskar Kubiak (levý křídelník, 19 let)
- Národnost: Polsko
- Přišel z: Arky Gdyně
- Cena: 1 milion eur
- Hodnota na Transfermarkt: 1,5 milionu eur
Výjimečné statistiky:
- 29. nejvyšší počet driblinků/90 minut (3,4)
- 30. nejvyšší počet progresivního vedení míče zakončeného kličkou/90 minut (1,6)
Komentář datového analytika:
Jakub Kadrnožka: „Vidím v něm spíš křídlo, než aby měl zaskakovat na wingbekovi. Tam hrál pozičně spíš proto, že Gdyně byla rovněž defenzivní tým. Na tento post by potřeboval zlepšit centr, jehož kvalita je zatím slabá. Chybí mu přesnost a hrana, tady si Slavia koupila vyloženě potenciál. Datové kvality opět leží v driblinku, nábězích a sprintech. Čísla jako 1 vytvořená šance na 90 minut či 58% úspěšnost driblinků jsou na jeho věk a debutovou sezonu v polské lize velice slibná.“