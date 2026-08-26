Největší smolaři v lize? Pardubice spadly tam, kam dle dat nepatří. Trousil: Jsme na tom bídně
Kdo viděl Pardubice v této sezoně vysoko, měl pro svůj odhad dobrý základ. Výborné jarní výsledky, jasná herní tvář, silný majitel. Ale realita je po pěti kolech jeden bod a čtrnácté místo. Poslední utkání s Olomoucí (1:3) jako kdyby shrnulo všechny pardubické problémy, které se možná dají shrnout slovem smůla. Odvolané góly, zranění a především kupa zahozených šancí. Podle Opty už měla parta Jana Trousila vybojovat o šest bodů více, než reálně má.
Model Opty přisoudil Pardubicím za prvních pět zápasů 7,28 bodů, to je v neúplné tabulce Chance Ligy (mnohé zápasy se budou teprve dohrávat) dokonce páté nejlepší číslo. Vyšší počet xP mají pouze Slavia (11,71), Liberec (9,89), Sparta (8,23) a Sigma (7,41), tedy celky, které na prvních pěti místech v reálné tabulce opravdu najdeme.
Pardubice jsou ale v jiných vodách. Ve spodu tabulky plavou mezi jednobodovým Slováckem, Artisem a těsně nad Zlínem. Jejich rozdíl v xP, tedy -6,28 je nejvyšší v lize, „druhý“ Artis má v tomhle ohledu taky smůlu, jeho rozdíl je o 5,30 bodů.
Co kráter mezi očekáváním a realitou vytváří? Samozřejmě, zoufalé chování v koncovce. Východočeši si od roku 2020/21 nevytvořili během prvních pěti zápasů vyšší xG (7,3), za těchto šest let mají i třetí nejnižší obdržené xG. Na papíře by mělo jít o jejich nejlepší start, přitom jsou na tom stejně jako za bídného vstupu do minulé sezony. I tehdy měli pouhý bod a skóre 5:15, přitom ani v nejmenším herně ten tým nepřipomínají.
„Pořád dokola se ale bavíme o tom, že musíme situace vyřešit do gólu. Když máte šance, ale ne góly, tak je úplně jedno, jak zápas vypadá. Musíme vést, ideálně se dostat na dva góly. Tak to mělo být doma s Boleslaví, teď je to stejné. Kdyby se hráči nedostávali do situací, je něco špatně. Ale my se do nich dostáváme, jdeme sami na bránu a nedáme. Proto jsme na tom tak bídně,“ sdělil svůj verdikt Jan Trousil.
Smůla, ale také nebezpečný trend
„Podle mě by Pardubice neměly padat do skepse, ten start je dobrý. Ale musí zlepšit parametry určité zodpovědnosti, dopředu mají zajímavé věci. Mohly v jeden moment vést 4:1 a nikdo by se nedivil,“ říkal ve studiu Oneplay expert Antonín Rosa po zápasu s Olomoucí (1:3).
V něm se na zoufalé Pardubice sesypalo vše – neproměněné šance, dva sebrané góly centimetrovými ofsajdy a nakonec i ztráta dalších dvou hráčů – vyloučeného Jana Trédla a zraněného Simona Bammense. Ti se tak přidali k zástupu absentérů, kteří mají být za normálních okolností tahouny – brankáři Charatišvilimu, střelci Patrákovi, kapitánu Solilovi, talentu Jelínkovi a rychlíku Tankovi.
Centimetry i zranění se dají označit za smůlu. Řešení ofenzivních akcí (a především bránění standardek) ale může být nebezpečný trend, proto by se Pardubice neměly nechat chlácholit. Při pohledu na posledních pět sezon totiž najdeme jen jeden tým, který první týdny mluvil o smůle, a to Dynamo České Budějovice ze sezony 2023/24. Ty měly po pěti kolech dle dat o 10,4 více inkasovaných gólů oproti očekáváním a o 3,5 méně gólů vstřelených.
Důležité je nečekat na zázrak, ale s Drchalem, Samuelem, Smékalem a dalšími na finální fázi aktivně zapracovat. Ideálně tak, aby se promítla už ve středečním pohárovém zápase v Písku.
Největší rozdíly mezi body a xP (očekávanými body):
|Tým
|Body
|xP
|Rozdíl
|1. Pardubice
|1
|7,28
|-6,28
|2. Artis
|1
|6,30
|-5,30
|3. Slovácko
|1
|4,58
|-3,58
|4. Zlín
|0
|3,17
|-3,17
|• • •
|14. Zbrojovka
|7
|3,79
|+3,21
|15. Jablonec
|9
|3,56
|+5,44
|16. M. Boleslav
|11
|5,44
|+5,56
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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