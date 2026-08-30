Fotbalová bitva, nebo jízda nahoru dolů? A co Chorý? Šestice expertů odhaduje průběh derby
Blíží se vrchol úvodní části Chance Ligy. Nezvykle brzy, už v 6. kole, přivítá Sparta na Letné obhájce titulu a tabulku vedoucí Slavii. Jak dopadne derby odvěkých rivalů, které aktuálně v tabulce dělí dva body? Dostane se na hřiště Tomáš Chorý? Deník Sport a web iSport vyzpovídal šestici expertů, kteří odpověděli na palčivé otázky ohledně již 318. derby pražských „S“, které začne v nedělních 20 hodin.
Jak derby dopadne?
Martin Frýdek starší, bývalý reprezentant a legenda Sparty
„Věřím, že Sparta konečně vyhraje a dotáhne se na Slavii, která teď dvakrát remizovala a Spartě nahrála. Čekám opatrnější úvod a určitě by to oživil rychlý gól. Já samozřejmě doufám, že ho dá Sparta a bude se hrát nahoru dolů. Favorita ale v derby nevidím a nikdy tam podle mě není. Je to naprosto výjimečný zápas a šance jsou vyrovnané. Pokud si mám tipnout, tak Sparta vyhraje 3:1.“
Jak derby dopadne?
Petr Ruman, trenér a expert deníku Sport
„Po minulém derby se obě mužstva budou víc soustředit na fotbalovou stránku. Na prvním místě je hra. Nemá to být boj, ale zábava. Vzhledem k rozpoložení obou týmů si myslím, že může padnout celkem dost gólů a přijde mi, že derby skončí většinou nerozhodně. Já bych vsadil na remízu. Umím si představit třeba výsledek 2:2, protože na obou stranách je ofenzivní kvalita. Doufám, že se ukáže.“
Jak derby dopadne?
Jakub Rada, bývalý hráč Sparty, reprezentant a expert deníku Sport
„Sparta hraje doma a měla by se co nejvíc držet fotbalu. Boj by naopak víc vyhovoval Slavii. Já budu snílek a věřím, že to bude z obou stran odvážná kombinační hra, zejména pak od domácích. Ve středu pole jsou hráči jako Macek, Irving a Adam Karabec, kteří nebudou chtít vyloženě válku. Věřím v neprohru Sparty, pokud mám říct přesný výsledek, tak 2:2.“
Jak derby dopadne?
Roman Hubník, expert Sportu, bývalý kapitán Plzně
„Menší favorit je pro mě po delší době Sparta. V posledních dvou ligových zápasech ukázala, že je schopna vstřelit góly a navíc inkasovala jen jednou, to je důležité. Slavia dvakrát klopýtla, může být pod menším tlakem. Odhaduji, že Sparta derby zvládne a vyhraje. Bude to ale hodně otevřené zápas Je začátek soutěže, ať to dopadne jakkoliv, zbývá pořád v sezoně spousty kol. Může padnout hodně branek.“
Jak derby dopadne?
Dušan Uhrin, bývalý trenér Slavie či Plzně
„Slavia většinou umí podobná těžká utkání zvládat. Spartě se úplně nedaří venku, zato doma ano. Odhaduji, že moc gólů nepadne, bude záležet na obranách na obou stranách, jaký podají výkon. Sparta dostává víc gólů, na druhou stranu měla od začátku sezony těžší utkání, třeba v pohárech s Lyonem. Slavia se zatím dostává do tempa, dvakrát po sobě remizovala. Nevidím úplného favorita, ani ohledně formy. Proto odhaduji remízu.“
Jak derby dopadne?
David Kobylík, expert Sportu
„Slavia vyhraje. Proč? Její způsob hry je kompaktnější, silovější, vyváženější. Sice už dvakrát v lize ztratili, hlavně proti Bohemce měli vyhrát, měli dominantní převahu. Bude to vyrovnané, ale rozhodne útočná síla Slavia. Ve Spartě mají dobrá křídla, jsou na tom relativně dobře kombinačně, ale na hrotu je silnější Slavia, touhle silou to urve. Hlavně Chytil je ve skvělé formě.“
Bude v základní sestavě Tomáš Chorý a prosadí se?
Martin Frýdek starší, bývalý reprezentant a legenda Sparty
„Dají ho tam od začátku. Každý ví, že je ve vápně hodně nebezpečný a jsem hodně zvědavý, jestli ho Sparta udrží na uzdě. To bude naprosto zásadní. Dřív ho míval na starost Sörensen a věděl, jak na něj. Teď bude chybět a uvidíme, kdo ho dostane na starosti tentokrát. A možná ještě víc mě zajímá, jestli bude v základu Matěj Jurásek. Já bych čekal, že ho trenér hodí naschvál do vody.“
Bude v základní sestavě Tomáš Chorý a prosadí se?
Petr Ruman, trenér a expert deníku Sport
„Poslední zápasy nahrávají tomu, že by měl začít. Mojmír Chytil nehrál špatně, ale dvě remízy nahrávají možnosti tým okysličit. Chorý navíc ve svém topu dělá českým obranám velké problémy, takže to vidím spíš na něj a bude zajímavé pozorovat, jak se vyrovná se svou minulostí. Je dost zkušený na to, aby se dokázal soustředit na svůj výkon a nenechal se vyprovokovat.“
Bude v základní sestavě Tomáš Chorý a prosadí se?
Jakub Rada, bývalý hráč Sparty, reprezentant a expert deníku Sport
„Vidím ho v základu, a když udrží emoce na uzdě, určitě se prosadit může. Sparta má od začátku sezony problémy s centrovanými míči a standardními situacemi, což jsou zase speciality Slavie a především Chorého, takže by mu zápas mohl vyhovovat. Čekám, že od začátku půjde do hry jako jediný hrotový útočník a Mojmír Chytil nastoupí až z lavičky.“
Bude v základní sestavě Tomáš Chorý a prosadí se?
Roman Hubník, expert Sportu, bývalý kapitán Plzně
„Nemyslím si, že Choras nastoupí v základu, určitě tam půjde v průběhu. Od začátku nastoupí Chytil. Stoprocentně bude mít v hlavě vyloučení z posledního derby, ale ne, že by ho to nějak výrazně ovlivnilo. Určitě do toho půjde naplno, je to gólový hráč, ukázal to naposledy proti Bohemce. Slávisté na něj budou spoléhat. Třeba nás trenér Trpišovský překvapí a Tomáš začne.“
Bude v základní sestavě Tomáš Chorý a prosadí se?
Dušan Uhrin, bývalý trenér Slavie či Plzně
„Nebude v základu, myslím, že zase nastoupí až v průběhu. Bude tam Chytil, na obranu Sparty je důležité, aby byli na hřišti rychlí hráči. Letenští stopeři pořád dělají chyby, když jde soupeř do rychlého protiútoku. Takové situace klidně mohou derby rozhodnout. Chorého s Chytilem najednou trenér Trpišovský od začátku asi nenasadí. Také proti, aby měl varianty do průběhu zápasu.“
Bude v základní sestavě Tomáš Chorý a prosadí se?
David Kobylík, expert Sportu
„Chorý se vrátil hladový, je gólový. Stejně si ale myslím, že Chytil zůstane v základu. Buď ho doplní v průběhu, nebo ho nahradí. Mojmír má skvělou formu, ani by si zasloužil jít do derby v základu. Existuje varianta, že Chorý půjde vedle něj, ale nemyslím si, že tohle nastane. Je to zajímavé, silné, ale v tuhle chvíli k tomu na Slavii nesáhnou.“