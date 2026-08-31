Jeden z rekordních přestupů Plzně?! TOP talent by mohl odejít ze Žiliny do Viktorie
V šestnácti poprvé okusil nejvyšší soutěž – a od té doby jej sleduje víceméně celá Evropa. Tobiáš Pališčák, osmnáctiletý klenot Žiliny a jeden z největších talentů slovenského fotbalu, je v kurzu. A podle informací iSportu to vypadá, že by se i přes mohutný zájem ze zahraničí mohl nyní stěhovat do Plzně! Redakční zdroje se shodují na tom, že mladého stopera intenzivně řeší přímo Adolf Šádek, boss Viktorie. Pokud vše klapne, mohl by se transfer vyšplhat až k cifře tří milionů eur.
Po slovenských trávnících v současnosti zřejmě neběhá talentovanější fotbalista. Nový Milan Škriniar, nový Dávid Hancko, nový Peter Pekarík... Tobiáši Pališčákovi se předvídá zářná budoucnost, tamní média nešetří odvážnými přirovnáními a kluby jako Salcburk nebo Janov šikovného stopera dlouhodobě sledují.
Pališčák patří od minulé sezony mezi stabilní členy žilinské základní sestavy, nejčastěji nastupuje v „trojkovém“ systému na pozici pravého stopera, figuruje rovněž v kádru slovenské reprezentační jednadvacítky. Jde o komplexního obránce s vyváženou defenzivní i ofenzivní fází, přitom v říjnu mu bude teprve devatenáct roků. Když mu analytici naměřili v zápase maximální rychlost 35,9 kilometru za hodinu, zpozorněli úplně všichni.
O to víc je teď překvapivější zpráva, že by se přes všemožný interes slovutných evropských značek mohl stěhovat zrovna do Plzně! Informace iSportu potvrzují velký zájem o Pališčáka ze západu Čech, do Žiliny má dokonce osobně letět šéf Adolf Šádek. Cenovka? Spekuluje se o třech milionech eur, což je cifra na úrovni rekordních transferů klubu.
Viktoria už sice přivedla krajana Denise Vavra, nicméně momentální stav stoperů není ideální. Návrat zkušeného Václava Jemelky kvůli dalším drobným komplikacím ještě není na pořadu dne, to samé platí pro Jana Palusku a nově na marodku s poraněným kotníkem přibyl Karel Spáčil.
Připočteme-li fakt, že pro Sampsona Dweha je historicky náročné odehrát všechno v anglických týdnech, dává jednání o Pališčákovi smysl. Navíc trenér Radoslav Kováč v minulosti několikrát dokázal, že s mladými talenty umí pracovat a posouvat je. I to může hrát roli v rozhodování.
Plzeň pravděpodobně bude ještě lovit i směrem do ofenzivy, s kádrem spěchá do středeční půlnoci, kdy se uzavírají soupisky pro základní fázi Evropské ligy. V pořádku totiž není po čtvrteční odvetě s CZ Bělehrad ani Matěj Vydra, kapitán vynechal nedělní ligový zápas se Slováckem. Snahou bude přivést gólového útočníka, koncovka tým delší dobu trápí. Šuškalo se o chorvatském forvardovi Lukovi Ivanušecovi, ten má ale z Feyenoordu zamířit domů do Dinama Záhřeb.
S příchody souvisí i odchody: na hostování zřejmě zamíří Sebastian Boháč, letní posila z Karviné, a taky dvacetiletý útočník Mohamed Toure, jenž na startu sezony také nemá herní vytížení.