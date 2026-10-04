Splní Sparta cíl? Nový trojzubec přišel o hlavní tesák. Gólman není problém, zní z Letné
Poslední dvě výhry mírně zakrývají marast, do nějž Sparta upadla na startu ligové sezony. „Výsledky jsou neakceptovatelné,“ řekl trenér Brian Priske ve chvíli, kdy klesli Letenští na desátou pozici a v derby se Slavií padli doma ostudně 0:3. Bilanci mají hrozivou i nyní: čtyři prohry v devíti kolech. Sedmé místo neodpovídá síle jejich značky. A to půjdou do dalších utkání bez kapitána Adama Karabce. Co rudí řešili v první části ročníku?
Zvládá Surovčík pozici?
V lize inkasoval dvanáctkrát, hned šest týmů je na tom lépe. V takzvaných chycených gólech je desátý s číslem minus 0,1. Přičemž mu logicky pomohla poslední dvě čistá konta, kdy ve velké šanci zastavil kupříkladu olomouckého reprezentanta Václava Sejka. Jakub Surovčík v tomto období podal rovněž velmi slušný výkon v Jerevanu v prvním duelu Evropské ligy. Přesto se při nedobrém vstupu do sezony pozice brankáře na Letné samozřejmě řeší – především však zvenku. Vedení týmu vysokému Slovákovi svěřilo pozici jedničky a nehodlá tento krok zpochybňovat. Trenér Brian Priske to jasně předvedl na tiskovce po prohře v Hradci Králové, kdy reagoval na dotaz Sportu týkající se gólmana: „Myslím, že problém je v ofenzivě. Ano, chcete po něm, aby si vedl lépe, ale je to o celém týmu. Všichni se můžeme zlepšit, samozřejmě i Suro. Bylo by skvělé, kdyby předvedl velký zákrok, který by nám zachránil body, ale to se neděje. Dělá ale absolutně maximum, co může, a on není ten problém.“
Chybí produktivní útočník?
Samozřejmě, že ano. Matyáš Vojta je na nule, Jonatana Brunes se trefil jednou stejně jako Ebrima Singhateh, jenž je třetí a rozdílnou volbou na hrotovou pozici. Produktivitu obstarávají křídelníci John Mercado a Josimar Alcócer společně s kapitánem Adamem Karabcem, jenž však bude v příštích několika týdnech scházet. Sparta potřebuje branky zejména od Brunese, nejdražší posily v dějinách. Bez nich to nepůjde, vždyť v posledních titulových sezonách vždy na pozici číslo devět válel Jan Kuchta, jenž v nich nastřílel čtrnáct a sedmnáct branek. Brunes naznačil v poslední přípravě, že by se mohl dostávat do formy, proti Jihlavě skóroval dvakrát za poločas. „Nesmí se hnát za góly, protože by se dostal do křeče. Je frustrovaný, to je normální, ale nic jiného než práce mu nepomůže,“ řekl kouč Priske. Šance rozhodně Brunes dostane.
Co je největší zbraň?
Dalo by se říct, že jde opět o trojzubec, který však během reprezentační pauzy přišel o hlavní tesák. Ofenzivní sílu Sparty tvoří spolupráce desítky Adama Karabce s křídly Johnem Mercadem a Josimarem Alcócerem. Kvůli kvalitě druhého z nich dokonce musel odejít kapitán Lukáš Haraslín, dlouholetý tahoun. Pojem trojzubec už Priskeho Spartu táhl, šlo o spolupráci Haraslína s Janem Kuchtou a Veljkem Birmančevičem. Nyní je to jiné, mezi hlavní zbraně není aktuálně brán hrotový útočník, tedy Jonatan Brunes. Trio A+K+M má v lize na kontě jedenáct branek z osmnácti týmových, k tomu také čtyři asistence. Karabec je však zraněný, chybět bude týdny. „Teď, když je Kara mimo, hledáme možnosti, jak tuto mezeru v záloze zaplnit,“ řekl asistent Lukas Babalola po výhře v přípravě nad Jihlavou. První variantou je podle všeho Patrik Vydra, který dodá jiný styl, více důrazný.
Byla nutná přestavba?
Jednoznačně, někteří lídři byli spjati se Spartou už příliš dlouho. Kaan Kairinen je tedy pryč, s ním Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Peter Vindahl, Asger Sörensen, Veljko Birmančevič. Sparta musí zapomenout na první úspěšné Priskeho roky, z odkazu dvou titulů a postupu do Ligy mistrů nelze po dvou letech žít. „Ze Sparty si nikdo odchod nevybrečí. To se nikdy nestane. Zároveň je ale těžké neustále odmítat opakované konkrétní nabídky na hráče. Nejde to dělat donekonečna. V těchto případech se s hráči bavíme a plánujeme společně jejich budoucnost s tím, že dohody ctíme,“ vysvětloval sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web. Ano, přišly nabídky, možnost okysličit výrazně základní sestavu, nejen přivádět nové borce do rotace.
Může tým splnit cíl?
Ambice je jako každý rok stejná. Sparta potřebuje titul, notabene když už ho zase dva roky drží hlavní rival, tedy Slavia. Navíc jej v obou sezonách získala jednoznačně, i když se bodový odstup zmenšil. Nyní ztrácí Sparta osm bodů, což je velká hromada, navíc derby doma prohrála jednoznačně. „Jsme zhruba ve čtvrtině sezony a jsme sedmí. Začátek proto musíme hodnotit jako špatný, nikdo s ním není spokojený. Víme, jaké máme problémy, a snažíme se na nich pracovat. Abych byl konkrétnější, šlo mimo jiné o rovnováhu mezi ofenzivou a defenzivou. Měli jsme držení míče a pořád dobývali připravený blok soupeře,“ popsal Rosický. Naději mohou dávat poslední tři duely, zejména poměrně vysoká vítězství v Jerevanu v Evropské lize a na stadionu silné Olomouce. Pochyby však zůstávají, stejně jako Slavia hlavní favorit.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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