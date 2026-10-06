Zlín hlásí posilu se zkušenostmi z Jablonce či Plzně. Nastoupit může už proti Slavii
Má pomoci Zlínu odlepit se z posledního místa tabulky a zažít radost z první výhry v sezoně. Do Chance Ligy se vrací Miloš Kratochvíl (30), jenž před pár lety zářil v dresu Jablonce a říkal si o test v reprezentaci. Ten čas už je pryč, po dvou letech ve Spartaku Trnava byl zkraje podzimu bez angažmá. Na Moravu si ho vytáhl trenér Pavel Hoftych a může ho použít už v pátek proti Slavii.
Nedá se říct, že by byl Miloš Kratochvíl na kariérním vrcholu. Ten už měl. Nicméně pro Zlín může být rodák z Karlových Varů důležitou posilou na pozici „desítky“, kde kouči Pavlu Hoftychovi a předtím Bronislavu Červenkovi akutně scházel kreativní typ.
„Chtěl jsem ho už před třemi lety získat do Mladé Boleslavi,“ vybavil si trenér jednobodového celku. Jeho příchod ještě není administrativně dotažený, čeká se na potvrzení slovenské strany. To je však formalita.
Povedlo se mu to až teď, kdy byl Kratochvíl volným hráčem. Po konci v Trnavě trénoval s druholigovými Malženicemi a po nabídce ze Zlína bez otálení skočil. Ještě se cítí na nejvyšší soutěž a věří, že má týmu co dát. V repre pauze odehrál poločas v přípravě proti Prostějovu (1:2).
Kratochvíl už naskočil do přípravného zápasu
„Další angažmá mu nevyšlo, proto je u nás,“ podotkl Hoftych, jenž tvořivému záložníkovi s minulostí ve Zbrojovce Brno, v Plzni, v Sokolově či v Senici věří. „Je to výborný fotbalista,“ ujistil trenér.
„Za normálních okolností bychom si na takového hráče nesáhli, ale okolnosti tomu nahrály. On potřeboval hrát a my kvalitního hráče. Viděl jsem u něj spoustu pozitivních momentů,“ shrnul jeho vstup na zlínskou scénu.
Kratochvíl dorazil na hotel ve městě ve čtvrtek a další den už nastoupil proti druholigovému soupeři. „Nebylo to pro mě jednoduché, skočil jsem do toho. Fyzicky a na balonu to nebylo stoprocentní, nehrál jsem tři měsíce,“ hodnotil premiéru samotný středopolař. „Doufám, že to bude jenom lepší,“ přál si.
Poslední tři měsíce pro něj byly krušné. Neměl manažera, nový klub mu tak sháněla řada lidí. Nebyl to asi nejlepší nápad. „Chtěl jsem to zkusit touto cestou, bohužel se to strašně zkomplikovalo,“ přiznal.
Česká liga šla za dva roky hodně nahoru
„Něco mi na poslední chvíli padlo. Pak se Zlínem to bylo rychlé. Už to bylo dlouhé a chtěl jsem někde hrát. O sestup jsem hrál jednou se Zbrojovkou Brno. Věřím, že budu moct co nejdříve pomoct týmu a že předám svoje zkušenosti. Hodili mě do vody a musím plavat. Nejsem hráč, který by rád měnil kluby, budu si zvykat,“ očekával.
V Trnavě prožil příjemné časy. Byť do slovenské ligy nepřišel z Jablonce optimálně naladěný. Závěr štace na severu Čech ho rozladil. „Nedorazil jsem tam v úplně dobrém rozpoložení,“ připustil.
„Ale pak jsem si Spartak extrémně oblíbil. Bylo mi tam fakt hezky, i když některé tamní ligové kluby asi nejsou na úrovni těch českých. Za dva roky šla naše liga hodně nahoru, i finančně. Spartak je ale velký klub s devatenáctitisícovým stadionem,“ připomněl Kratochvíl.