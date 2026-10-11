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Kdo nahradí na „desítce“ Karabce? Irving má formu, Vydra hlásí návrat. Grimaldo bez šance

O „desítku“ ve Spartě bojuje šest hráčů
O „desítku“ ve Spartě bojuje šest hráčůZdroj: koláž iSport.cz
Joao Grimaldo zářil při utkání Sparty na hřišti Teplic
Matěj Jurásek se spoluhráči slaví svůj první gól v dresu Sparty
Josimar Alcócer a Andrew Irving slaví branku do sítě Teplic
Santiago Eneme ze Sparty během utkání Konferenční ligy proti polskému Rakówu
Santiago Eneme v utkání proti Aberdeenu
Joao Grimaldo háji barvy Sparty
Patrik Vydra v akci proti Žižkovu
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Pavel Šťastný, Radek Špryňar
Chance Liga
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Adam Karabec je mimo hru a v záloze Sparty se uvolnilo klíčové místo režiséra hry. Priske má před sebou složitou úlohu: vsadí na ve formě hrajícího Andrewa Irvinga, nebo na dravost osmnáctiletého Huga Sochůrka? Po zranění navíc hlásí návrat Patrik Vydra.

Andrew Irving (26)

  • Zápasy: 10
  • Minuty: 651
  • Góly: 2
  • Asistence: 2

Sezonu začal překvapivě jako šestka místo Kaana Kairinena. Hrál pravidelně, dostal se do formy. V sestavě vydržel i po příchodu Romana Macka. Jen se posunul o pozici výš, zřejmě nejlepší zápas odehrál proti Teplicím, kdy dal gól a asistoval. Zlom nastal v derby se Slavií, do něj opět naskočil z lavičky. V září se dvakrát nedostal vůbec do akce. Momentálně svádí boj o místo se Sochůrkem.

Hugo Sochůrek (18)

  • Zápasy: 11
  • Minuty: 502
  • Góly: 0
  • Asistence: 0

I přes nejisté výkony na startu sezony toho odehrál hodně. Vypořádal se i s momentem, kdy se ocitl na okraji základní sestavy. Jakmile přišel na hřiště z lavičky, zaujal driblinkem a odvahou jít nahoru. Před reprezentační pauzou si opět získal Priskeho důvěru, fungoval jako spojka mezi Mackem a Karabcem.

Santiago Eneme (26)

  • Zápasy: 9
  • Minuty: 389
  • Góly: 0
  • Asistence: 0

Ani ve druhé sezoně po transferu z Liberce nemá ve Spartě komfortní postavení. V základní sestavě byl pouze dvakrát. Překvapivě hrál proti Slavii, celé utkání absolvoval v domácím poháru proti Žižkovu. Pohybově je sice na vysoké úrovni, jenže scházejí mu výraznější momenty. Zřejmě i proto má trenér Brian Priske jiné favority.

Matěj Jurásek (23)

  • Zápasy: 8
  • Minuty: 280
  • Góly: 1
  • Asistence: 1

Možná, že nikdy nezmizí, přesto napětí po třaskavém přestupu do Sparty výrazně zesláblo. Bývalý slávista, současně náhrada za Lukáše Haraslína, ukázal v rudém dresu zajímavé momenty. V přípravě proti Jihlavě (5:3) dal dva góly. Nejsilnější je na křídelní pozici, zatím se nachází v těsném závěsu za Josimarem Alcócerem a Johnem Mercadem.

Patrik Vydra (23)

  • Zápasy: 4
  • Minuty: 132
  • Góly: 1
  • Asistence: 2

Překonal pětiměsíční pauzu kvůli zranění kotníku, které si přivodil v březnovém derby proti Slavii. Lídr Letenských vynechal letní přípravu, poprvé si zahrál ke konci srpna. Návrat do zápasového rytmu dopadl líp, než se možná čekalo. V reprezentační přestávce dotrénoval a má velkou šanci se probít do základní sestavy. Jeho výhodou je univerzálnost.

Joao Grimaldo (23)

  • Zápasy: 0
  • Minuty: 0
  • Góly: 0
  • Asistence: 0

Pro Priskeho je momentálně až poslední variantou. V sezoně, před níž trénoval individuálně, nenastoupil ani na minutu. Zahrál si akorát za třetiligové béčko. O jeho složitou situaci ve Spartě se zajímají také novináři z Peru. Největší rotyku způsobil nedávno v Olomouci, kdy se neradoval z nádherné branky kamaráda Mercada.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav952217:1217
4Jablonec1052312:917
5Olomouc951316:1316
6Teplice951317:1516
7Zbrojovka1051412:1316
8Sparta950418:1215
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice92259:148
14Artis1022611:208
15Slovácko90457:164
16Zlín100198:201
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