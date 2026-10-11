Kdo nahradí na „desítce“ Karabce? Irving má formu, Vydra hlásí návrat. Grimaldo bez šance
Adam Karabec je mimo hru a v záloze Sparty se uvolnilo klíčové místo režiséra hry. Priske má před sebou složitou úlohu: vsadí na ve formě hrajícího Andrewa Irvinga, nebo na dravost osmnáctiletého Huga Sochůrka? Po zranění navíc hlásí návrat Patrik Vydra.
Andrew Irving (26)
- Zápasy: 10
- Minuty: 651
- Góly: 2
- Asistence: 2
Sezonu začal překvapivě jako šestka místo Kaana Kairinena. Hrál pravidelně, dostal se do formy. V sestavě vydržel i po příchodu Romana Macka. Jen se posunul o pozici výš, zřejmě nejlepší zápas odehrál proti Teplicím, kdy dal gól a asistoval. Zlom nastal v derby se Slavií, do něj opět naskočil z lavičky. V září se dvakrát nedostal vůbec do akce. Momentálně svádí boj o místo se Sochůrkem.
Hugo Sochůrek (18)
- Zápasy: 11
- Minuty: 502
- Góly: 0
- Asistence: 0
I přes nejisté výkony na startu sezony toho odehrál hodně. Vypořádal se i s momentem, kdy se ocitl na okraji základní sestavy. Jakmile přišel na hřiště z lavičky, zaujal driblinkem a odvahou jít nahoru. Před reprezentační pauzou si opět získal Priskeho důvěru, fungoval jako spojka mezi Mackem a Karabcem.
Santiago Eneme (26)
- Zápasy: 9
- Minuty: 389
- Góly: 0
- Asistence: 0
Ani ve druhé sezoně po transferu z Liberce nemá ve Spartě komfortní postavení. V základní sestavě byl pouze dvakrát. Překvapivě hrál proti Slavii, celé utkání absolvoval v domácím poháru proti Žižkovu. Pohybově je sice na vysoké úrovni, jenže scházejí mu výraznější momenty. Zřejmě i proto má trenér Brian Priske jiné favority.
Matěj Jurásek (23)
- Zápasy: 8
- Minuty: 280
- Góly: 1
- Asistence: 1
Možná, že nikdy nezmizí, přesto napětí po třaskavém přestupu do Sparty výrazně zesláblo. Bývalý slávista, současně náhrada za Lukáše Haraslína, ukázal v rudém dresu zajímavé momenty. V přípravě proti Jihlavě (5:3) dal dva góly. Nejsilnější je na křídelní pozici, zatím se nachází v těsném závěsu za Josimarem Alcócerem a Johnem Mercadem.
Patrik Vydra (23)
- Zápasy: 4
- Minuty: 132
- Góly: 1
- Asistence: 2
Překonal pětiměsíční pauzu kvůli zranění kotníku, které si přivodil v březnovém derby proti Slavii. Lídr Letenských vynechal letní přípravu, poprvé si zahrál ke konci srpna. Návrat do zápasového rytmu dopadl líp, než se možná čekalo. V reprezentační přestávce dotrénoval a má velkou šanci se probít do základní sestavy. Jeho výhodou je univerzálnost.
Joao Grimaldo (23)
- Zápasy: 0
- Minuty: 0
- Góly: 0
- Asistence: 0
Pro Priskeho je momentálně až poslední variantou. V sezoně, před níž trénoval individuálně, nenastoupil ani na minutu. Zahrál si akorát za třetiligové béčko. O jeho složitou situaci ve Spartě se zajímají také novináři z Peru. Největší rotyku způsobil nedávno v Olomouci, kdy se neradoval z nádherné branky kamaráda Mercada.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|5
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|6
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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