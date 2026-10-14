Chorý řeší nabídky: Plzeň chce trumfnout Slavii, na co ho ještě láká Šádek?
Vrátil se do sestavy Slavie, po letní bouři touží po klidu na práci. Tomáš Chorý (31) ale stále nemá vyřešeny další kroky v kariéře. V Edenu se jedná o jeho novém kontraktu, na stole má i další možnosti. Trvá eminentní zájem z Plzně, kde by si ho dokázal znovu představit Adolf Šádek. Podle informací webu iSport mu předložil velmi zajímavou nabídku, v některých směrech možná ještě lákavější, než co by znamenalo prodloužení u českého mistra. Možností zůstává i zahraničí.
V úterý v Baku odehrál podobně jako většina týmu špatný zápas, největší šanci mu zachytil domácí obránce na brankové čáře. Kouše nepříjemnou porážku 0:2, sešívaná armáda pod Jindřichem Trpišovským dál čeká na výhru v Lize mistrů. Přesto Tomáš Chorý bezesporu stále patří ke klíčovým pilířům Slavie.
Původní vyhazov od Jaroslava Tvrdíka v klubu po létě odezněl. Chorý si odseděl disciplinární trest a vrátil se do pozice ofenzivní jedničky. Po dohodě s majitelem Pavlem Tykačem a rozmluvě s trenérským štábem ve Slavii zvítězilo přesvědčení, že pro tým je na hřišti dvoumetrový hroťák důležitý. A zatím doručuje obvyklou kvalitu. V sedmi ligových zápasech vstřelil čtyři góly, disciplinárně se krotí s jedinou žlutou.
Do Chorého silně „zajíždí“ také Šádek
Zároveň řeší prodloužení kontraktu, který mu vyprší v létě. Už v dubnu dostal nabídku na novou smlouvu, po posledním průšvihu (vyloučení se Spartou po úderu do Asgera Sörensena) ji ale Tvrdík stopnul. A v létě přišel s jinými podmínkami, na které útočník nechtěl přistoupit. Po následném váhání, co dál s Chorým, rozhodl přímo majitel Tykač, s hráčem ho pojí nadstandardní vztahy. Slavia aktivovala původní návrh smlouvy. Podle informací webu iSport