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Chorý řeší nabídky: Plzeň chce trumfnout Slavii, na co ho ještě láká Šádek?

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Slavia si vybrala Česko a Evropa utíká, rýpl si i kouč Baku. Co boj s Plzní o Chorého? • Zdroj: iSport.cz
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Tomáš Chorý v utkání s Plzní
Tomáš Chorý rozhodl o výhře Slavie
Tomáš Chorý z penalty napoprvé neuspěl
Tomáš Chorý v utkání proti Sabahu
Zleva Tomáš Chorý ze Slavie a Michal Fukala ze Zlína
Zleva Tomáš Chorý ze Slavie a Antonín Křapka ze Zlína
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Jonáš Bartoš, Radek Špryňar
Chance Liga
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Vrátil se do sestavy Slavie, po letní bouři touží po klidu na práci. Tomáš Chorý (31) ale stále nemá vyřešeny další kroky v kariéře. V Edenu se jedná o jeho novém kontraktu, na stole má i další možnosti. Trvá eminentní zájem z Plzně, kde by si ho dokázal znovu představit Adolf Šádek. Podle informací webu iSport mu předložil velmi zajímavou nabídku, v některých směrech možná ještě lákavější, než co by znamenalo prodloužení u českého mistra. Možností zůstává i zahraničí.

V úterý v Baku odehrál podobně jako většina týmu špatný zápas, největší šanci mu zachytil domácí obránce na brankové čáře. Kouše nepříjemnou porážku 0:2, sešívaná armáda pod Jindřichem Trpišovským dál čeká na výhru v Lize mistrů. Přesto Tomáš Chorý bezesporu stále patří ke klíčovým pilířům Slavie.

Původní vyhazov od Jaroslava Tvrdíka v klubu po létě odezněl. Chorý si odseděl disciplinární trest a vrátil se do pozice ofenzivní jedničky. Po dohodě s majitelem Pavlem Tykačem a rozmluvě s trenérským štábem ve Slavii zvítězilo přesvědčení, že pro tým je na hřišti dvoumetrový hroťák důležitý. A zatím doručuje obvyklou kvalitu. V sedmi ligových zápasech vstřelil čtyři góly, disciplinárně se krotí s jedinou žlutou.

Do Chorého silně „zajíždí“ také Šádek

Zároveň řeší prodloužení kontraktu, který mu vyprší v létě. Už v dubnu dostal nabídku na novou smlouvu, po posledním průšvihu (vyloučení se Spartou po úderu do Asgera Sörensena) ji ale Tvrdík stopnul. A v létě přišel s jinými podmínkami, na které útočník nechtěl přistoupit. Po následném váhání, co dál s Chorým, rozhodl přímo majitel Tykač, s hráčem ho pojí nadstandardní vztahy. Slavia aktivovala původní návrh smlouvy. Podle informací webu iSport

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