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Expert Jakub Rada: Krize Sparty není náhoda, chybí dravci. Priskeho bych podržel

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Petr Fantyš
Petr Fantyš
Chance Liga
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Od poslední reprezentační pauzy vyhráli fotbalisté Sparty jen dva z devíti zápasů a ztráta na Slavii činí už deset bodů. Letenští navíc vypadli z MOL Cupu a v Evropě se také příliš nedaří. „Chce to uhrát fotbalovostí, což je mi vlastně sympatické, ale naše liga je jiná. Znovu se bude řešit téma Priskeho pozice, ale já bych do toho nesahal,“ říká v tradičním komentáři bývalý hráč Sparty a expert deníku Sport Jakub Rada.

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„Spartu zasáhla výsledková krize. Výkony sice nejsou vždy špatné, ale s historií a ambicemi Sparty je to velký neúspěch. Takový klub musí vyhrávat každý víkend, tak je to ve Spartě zkrátka dané. Když se ale podíváte na poslední výsledky, je to hrozně málo.

Poslední ztráta z Plzně je určitě zasloužená. Kdybych si měl vybrat nebezpečnější tým, zvolil bych Viktorii, i když remíza je asi spravedlivá. Navíc gól Sparty za mě neměl platit. Překvapilo mě, že VAR situaci nevrátil, protože z opakovaných záběrů mi to přišlo jako jasný faul Brunese.

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