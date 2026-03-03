Kozel po postupu: Klidný jsem nebyl. Bylo tam plno všelijakých rozhodnutí
Takovou emoční horskou dráhu Luboš Kozel na lavičce těžko pamatuje. Jablonec byl chvíli dole, po otočce nahoře, aby to nejhorší měl teprve před sebou. Slavia srovnala v 94. minutě. V prodloužení pak VAR předlouhé minuty zkoumal gól Ebrimy Singhateha na 3:2. Neplatil. Přesto se Severočeši kousli a po vítězství v penaltovém rozstřelu proklouzli do semifinále MOL Cupu. „Bylo tam plno všelijakých rozhodnutí. Ale zůstali jsme pozitivní,“ těšilo trenéra postupující týmu.
Zvedli jste se po těžkém direktu v nastavení základní hrací doby. Jak se vám to povedlo?
„Byla to těžká situace… Ale my se nepoložili, zůstali jsme aktivní. V prodloužení jsme nějakou dobu žili v domnění, že vedeme 3:2, ale branka po pěti minutách neplatila. Bylo to zase 2:2. Rozhodly penalty. I když jsme první nedali. Kléma tu rozhodující chytil. Postoupili jsme. Hráči si sáhli na dno.“
Už je to dlouho, co jste zažil penaltový rozstřel, že?
„Ano, zrovna dnes jsem si na to vzpomněl. Hráli jsme se Spartou v Liberci 2:2. Na penalty jsme vypadli. Doufal jsem, že se to opakovat nebude.“
Zápas byl jedna velká emoční horská dráha. Teď už vypadáte celkem klidně.
(usměje se) „Klidný jsem ale nebyl, a to během celého zápasu. Bylo tam plno všelijakých rozhodnutí. Ale já cítil, že jsme v zápase, že kluci chtějí a hrajeme dobře. Když si myslíte, že možné rozhodující momenty jsou ve váš neprospěch, je to těžší. Bylo důležité, že jsme měli vnitřní sílu a chtěli moc postoupit. A hlavně zůstali pozitivní.“
Přijde vám normální, že v centrále VAR sedm minut bádají nad ofsajdem, načež si stejně zavolají hlavního rozhodčího Všetečku k přezkumu?
„Odpověděl jste si sám. Vidím to stejně.“
Jaké zprávy jste v tu chvíli měl ze hřiště?
„Nejdřív nám bylo řečeno, že se řeší ofsajdové postavení Jawa. Pak se zkoumalo ofsajdové postavení Singhateha. A pak se řešilo, jestli Jawo ovlivnil hru, jelikož míč v souboji netečoval. Mysleli jsme si, že jde o podobnou situaci jako o víkendu na Spartě. Tam byl gól uznaný, tady ne.“
Trénovali jste penalty?
„Ne, netrénovali.“
Jak vám bylo, když první střelec, Filip Novák, neproměnil?
„Střídání jsme dělali s úmyslem, že ti hráči půjdou střílet. Což byl i případ Filipa, který si věřil, že ji dá. Proto šel první. Ale nedal ji. Je to vždycky jiné, když pokutový kop zahráváte na tréninku, a pak v zápase. Zvolili jsme variantu, aby penalty kopali hráči, co nehráli sto dvacet minut. A byli aspoň trochu čerství. Zaplaťpánbůh další tři proměnili, a Slavia chybovala.“
Lamin Jawo šel při exekuci k míči krokem. Co se ve vás odehrávalo?
„Přiznám se, že mi je jedno, jak penaltu kope. Pro mě je důležité, zda ji promění. Nic jiného mě nezajímá. Čekal jsem to spíš od Singhateha.“ (směje se)
Právě on vám v roli střídajícího hráče hodně pomohl, že?
„Jsem za něj rád. Věděli jsme, že je rozdílový, proto jsme ho dělali. Ale on byl zraněný, netrénoval skoro měsíc a půl. V Boleslavi naskočil na pár minut, byl hned cítit. Dal i gól, který neplatil pro ofsajd. Dnes dal dva, jeden taky nebyl uznaný. Na míči je extrémně silný. Budeme se snažit ho nezatavit, aby se nezranil. A zároveň ho využívat, aby byl týmu co nejvíce prospěšný.“
V MOL Cupu jste mezi nejlepší čtveřicí. Co pro vás znamená, že jste dva zápasy od trofeje?
„Přesně takhle jsem hráče motivoval. V lize máme také velkou šanci dostat se do Evropy, ale nemůžeme stavět pohár na druhou kolej. Jelikož je možná jednodušší se z něj do pohárů dostat. I když hodně záleží na losu. V kádru máme Filipa Zorvana, který to zažil loni. Dával jsem ho za příklad. Ve čtvrtfinále s Olomoucí vyhráli na Slavii, pak vyhráli na Baníku a finále doma zvládli. Vyhrát pohár musí být náš cíl. Korunovat závěr sezony něčím hezkým.“
Cítili jste, že Slavia může být hlavou už trochu v nedělním derby?
„Ano, předpokládali jsme, že sestava nebude nejsilnější možná. Oni s tím kalkulovali už na Dukle, kdy po půlce stáhli Chorého. Měla to být naše výhoda.“