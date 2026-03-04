Priske: Chyběl hlad a energie, ale důvod nevím. Naštvaný nejsem. Proč nehrál Vojta?
Na požadovanou úroveň se hráči Sparty nedostali. Mladá Boleslav si vytvořila víc šancí a po remíze 0:0 lépe zvládla i penaltový rozstřel (4:2). Letenští tak v MOL Cupu skončili už ve čtvrtfinále. „Naprosto zaslouženě. Hlad, energie, vášeň ani chuť porvat se o postup tam nebyly,“ káral výkon mužstva kouč Brian Priske. Na nedělní derby se Slavií to podle něj ovšem nebude mít vliv.
Jaké jsou důvody vyřazení?
„Špatný výkon z naší strany. Ne jenom v základní hrací době, ale i v prodloužení. Špatné to bylo hlavně v ofenzivě, ale i v defenzivě jsme soupeři povolili příliš mnoho šancí. Vypadli jsme naprosto zaslouženě.“
Kam se poděl hlad a energie z víkendu? Proti Baníku to šlapalo.
„To je skvělá otázka, ale já teď odpověď nemám. Hlad, energie, vášeň ani chuť porvat se o postup tam nebyly. Je to velké zklamání, když vám chybí jen tři kroky k trofeji.“
Mluvil jste o špatné ofenzivě. Kde byla chyba a jak se vám pozdávaly výkony útočníků?
„Jak už jsem říkal: Nevím. Nemám odpověď. Individuálně jsme se nedostali na naši úroveň. Nebylo to jen o útočnících. Je to vina nás všech. Nezahráli ani wingbeci nebo záložníci.“
Albion Rrahmani střídal už v poločase. Proč?
„O přestávce se necítil dobře.“
Byl důvod slabé ofenzivy, že Lukáš Haraslín nenastoupil od začátku? Není závislost na něm až příliš velká?
„Není pochyb, že Šulo je top hráč. Má kvalitu a zkušenosti, samozřejmě je výborný, ale není to jen o něm. V Plzni měl třeba taky horší zápas a pak potřebujeme, aby zahráli další. Od každého potřebujeme víc. Máme tu reprezentanty jako Grimaldo, Mercado, Rrahmani, ale dneska to nebyla naše nejvyšší úroveň.“
Jste z výkonu a výsledku naštvaný?
„Nemyslím si, že jsem naštvaný. Tak se necítím. Jsem zklamaný jako všichni v kabině. Jsem zklamaný, že jsme nehráli lépe, že jsme neukázali víc kvality. Prostě to nebylo dost dobré. Bolí to, ale naštvaný nejsem.“
Dostat se do finále poháru byl jeden z cílů
Znovu chyběl Peter Vindahl. Bude připravený na derby?
„Nevím.“
A proč v nominaci chyběl Matyáš Vojta?
„Nemocný.“
Znamená neúspěch v poháru ještě větší motivaci do nedělního derby se Slavií?
„Větší ne, musí to být stejné. Dostat se do finále poháru byl jeden z cílů, ale teď se musíme srovnat se špatným výkonem. To teď musíme řešit. Čeká nás další zápas a neděle je klíčová.“
Vyčítáte si něco? Kolísání výkonů se vrací opakovaně. Jaká bude reakce?
„Každý den se snažím najít nástroje, abychom z týmu dostávali kvalitu konzistentně. To dělá asi každý trenér. Pořád je to nový tým, když se podíváte na to, kolik nových tváří přišlo v létě a v zimě, je to jiný tým a moje práce je, abychom byli co nejkonzistentnější. Dnes jsme nepodali náš nejlepší výkon. Další šanci máme v neděli a uděláme všechno pro to, abychom vyhráli.“
V prodloužení se zdálo, že týmu chyběla energie. Je takhle dlouhý zápas a vyřazení komplikací pro neděli? Po fyzické i psychické stránce?
„Ne. To si nemyslím. Tady to bylo jen o našem výkonu a o kvalitě. Únava bude znát dnes a zítra, ale hráči byli připraveni odehrát 120 minut a v neděli můžou hrát dalších 90 minut. Uvidíme, jak budou hráči vypadat v následujících dnech před zápasem se Slavií. Všichni víme, že derby není jen o pěkném fotbale, ale bude to i boj.“