Jablonec vs. Slavia: antipodmínky pro Chama, Singhateh urvaný ze řetězu i VAR v akci
Jde o překvapení. Jablonec v úterním podvečeru zvládl bitvu ve čtvrtfinále MOL Cupu proti Slavii a po výsledku 2:2 slavil po vítězném penaltovém rozstřelu (3:2). V základní sestavě Pražanů se podruhé v řadě objevil Muhammed Cham, ale na šanci v nedělním derby to příliš nevypadá. Zaujaly výkony Filipa Zorvana, Ebrimy Singhateha či Mubaraka Suleimana. Co všechno ukázal pohárový duel mezi Jabloncem a Slavií?
Antipodmínky pro Chama
Poprvé ve Slavii se Muhammed Cham podíval dvakrát po sobě do základní sestavy. Jestliže na Dukle se nadprůměrným výkonem přičinil o klidné vítězství 2:0, v Jablonci zůstal po poločase v kabině. Nebylo divu. Podmínky hrály proti němu. V zimě a na oraništi nebyl schopný kontrolovat míč, často ztrátoval, přihrávkami nenacházel spoluhráče. Po dvou nezdarech na polovině hřiště se domácí trhli do nebezpečných brejkových akcí… Jestliže by Rakušan naskočil v základní jedenáctce v nedělním derby, šlo by o obrovské překvapení. „Někteří hráči nepodali dobré individuální výkony, konkrétní ale nebudu,“ prohlásil asistent trenéra Milan Kerbr. Jistě myslel i Chama.
Bodový Suleiman? ANO!
Po třech minutách se k osmnáctiletému Nigerijci snesl vysoký balon, on se nerozpakoval a těžkým volejem donutil k zákroku Klemena Mihelaka. O chvíli později už pálil přesně. Z levé strany si navedl míč a práskl do něj tak precizně, že s pomocí tyče zapadl do sítě. „Mohl by být opravdu bodovým hráčem,“ věštil před pár týdny Jindřich Trpišovský. Ve slávistickém áčku vstřelil už dvě branky, na jednu nahrál. Ale na severu nešlo jen o branku. Suleiman se během celého zápasu výborně rozhodoval. Nevadil mu soupeř ani terén. Patřil k nejaktivnějším hráčům pohárového čtvrtfinále.
Večer blondýna Zorvana
V létě přišel coby náhrada za Michala Berana. Jenže aklimatizace na nové prostředí i spoluhráče trvá kreativnímu středopolaři déle, než by si představoval on sám i klubové vedení. Moc se toho nezměnilo ani v jarní části. V základní sestavě se pevně neukotvil. Po úterním večeru se ale věci mohou pohnout výrazně dopředu. Filip Zorvan byl jedním z nejlepších hráčů zápasu. Silný ve výstavbě hry, v rychlém přechodu do útoku, přesný, adresný. Paradoxně krátce poté, co opustil v osmasedmdesáté minutě hřiště, vstřelil Jablonec branku na 2:1.
Singhateh urvaný ze řetězu
Jablonecký trenér Luboš Kozel prožíval zápas od první minuty, často byl ve vášnivých diskusích s rozhodčími, taky dostal za nemístné poznámky žlutou kartu. Až to chvílemi vypadalo, že ztrácí přehled o dění na hrbolaté ploše. Zdání klamalo. Zkušený kouč si nachystal na závěr zápasu předpisové střídání. Na unavenou obranu poslal Ebrimu Singhateha. Rychlík z Gambie vtrhnul do zápasu v ďábelském rytmu. Neustálými náběhy trhal hostující defenzivu, Tomáš Vlček nestíhal… A když se k souboji dostali opět v osmdesáté minutě, ze řetězu utržený jablonecký křídelník šel za kostičkou tak důrazně, až dostal bílozelenou partu blízko k postupu. Byť se zápas nakonec dostal do prodloužení a penaltového rozstřelu, na konci dne smutnit nemusel. Proměnil i pokutový kop.
VAR v akci
Suverénně nejvíce emocí vyvolal moment ze 102. minuty. Singhateh v běžeckém souboji dal na frak Ogbuovi a ranou pravačkou, která těsně před Markovičem skočila, poslal Jablonec brankou na 3:2 do euforie. Jenže krátce před tím se do souboje s Chaloupkem dostal Jawo... VAR dlouhé minuty řešil nedovolené ofsajdové postavení domácího útočníka. Hlavní sudí Všetečka šel celou situaci zkonzultovat k obrazovce. Verdikt zněl: gól neplatí. Zdánlivě podobná situace se odehrála o víkendu na Spartě, kde byla branka uznána.