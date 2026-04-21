Jablonec - Ml. Boleslav 1:0. Severočeši jsou ve finále poháru. Majer: Rozdíl byl moc velký
Dominantní výkon, méně už výsledek, ale to bude rychle zapomenuto. Jablonec dál leští perfektní sezonu. V lize je třetí, nechává za sebou i Plzeň, v poháru se prodral do finále. V boji o něj jednoznačně přehrál Mladou Boleslav, skóre 1:0 není odpovídající.
Vloni na jaře byli blízko, jenže po prohře v posledním kole v Plzni sklopili hlavy. Přišli o postup do evropských pohárů. „Byla to pro nás velká rána,“ vzpomínal trenér Luboš Kozel. „Ale také motivace,“ dodal.
Mužstvo - vlastně celý klub - se z úderu vzpamatovává fakt zdatně. Stále je na dvou frontách boje o kontinentální soutěže, v lize drží náskok pěti bodů. V MOL Cupu mu chybí jediný krok, potřebuje zvládnout finále, které se koná 20. května v Hradci Králové.
Zelenobílé společenství je proto v napětí. „Mně se normálně chtělo před zápasem zvracet,“ přiznal o přestávce semifinále majitel Jakub Střeštík. Viditelně byl v tenzi.
Přitom mužstvo šlo jednoznačně za postupem. Jasně lepší bylo od první minuty, Boleslav vystřelila na bránu nakonec pouze jednou. „Musím říct, že nás přejeli. Hrajeme semifinále a nevyrovnáme se jim v nasazení. To je pro mě nepochopitelné,“ pustil se do kritiky obránce Matěj Hybš. „Jsem rozmrzelý, nepamatuju, že by nás takhle někdo přehrál. Rozdíl byl až moc velký,“ přiznal také trenér Aleš Majer.
Jawo na hřišti kraloval
Bylo to tak, Jablonec valil za výhrou už od první minuty. Po čtvrthodině měl na kontě pět rohů. Hrálo se také poměrně ostře, ošetřovaní museli být hostující Matěj Hybš či Roman Macek i domácí Ebrima Singhateh (nakonec nedohrál pro zranění, které však nebylo důsledkem faulu) i Lamin Jawo.
Právě on se prosadil do hlavní role. Nejprve naložil Hybšovi, pak se pustil také do fotbalu. Napadal, kličkoval, spolupracoval s rozehrávačem akcí Filipem Zorvanem. Kraloval. „Když on hraje dobře, hraje dobře celé mužstvo,“ chválil Kozel. „Pracoval obrovsky dozadu, udržel míče, což je důležité, protože pak neztrácíme energii,“ vysvětloval.
Výraznou pomoc dodal také v napadání, což byl zásadní faktor vítězství. Hru Mladé Boleslavi Jablonec totálně rozleptal. „Přitom kombinačně podle mě patří mezi TOP tři kluby v lize,“ pronesl záložník Filip Zorvan. „Trenér trefil dokonale taktiku, my to přenesli na hřiště,“ dodal.
On měl zase prsty v další zbrani. Severočechům pomohly standardní situace, při nichž kooperoval s Filipem Novákem, klasicky jako pravák s levákem. „Extrémně se jim ale nevěnujeme. Až poslední dva dny po mikrocyklu, když je volnější režim,“ popsal Zorvan.
Hybš: Jak to můžeme dopustit...
Jedna z nich rozhodla. Novákův rohový kop usměrnil hlavou Jawo. „Kolikátý už dal Lamin takový gól? Jak to můžeme dopustit,“ zlobil se Hybš. „Máme na to super hráče, kteří je zahrávají, blokují, nabíhají,“ lebedil si Zorvan.
Jawo to zužitkoval, poté však v pár akcích předvedl přehnané sebevědomí. Ztratil míč, i když mohl kombinovat, což mu Zorvan dal najevo. „On když dá gól, tak si myslí, že vyhraje Zlatý míč,“ smál se. „Občas tam byl nějaký posunek, ale já za ním pak dojdu a omluvím se,“ popsal Zorvan.
Když mluvil, doslova zářil. Není divu, finále se hraje v jeho městě. „Každý ví, že Hradec je můj fotbalový domov,“ těšil se na finále. Ke všemu může trofej obhájit, vloni se radoval v Olomouci se Sigmou, rozhodující duel se Spartou rozsekl dvěma brankami.
Teď je znovu nadosah. „Jsme blízko velkému úspěchu. Když jste ve finále, chcete ho uhrát. Když se to podaří, bude to můj životní trenérský úspěch,“ řekl šéf Kozel. Každopádně je jisté, že v Malšovické aréně bude jeho mančaft favorit.