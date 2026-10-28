Žolíci osvobodili Hradec. Proč se nepískala penalta pro Prostějov? Daridu čeká operace
Až výborná akce střídajícího dua Tomáš Čvančara-Tom Slončík v sedmé minutě prodloužení vysvobodila fotbalisty Hradce Králové z pasti na hřišti druholigového Prostějova. Když druhý jmenovaný po přihrávce útočného esa poslal balon podél brankáře Daniela Kerla do sítě, hlasitě si zařval. Tuhle trefu nutně potřeboval on i celý tým. Východočeši poprvé po repre pauze vyhráli (3:1) a postoupili do čtvrtfinále MOL Cupu. „Udělali jsme jim to těžké,“ uvedl trenér Hanáků Bohuslav Pilný.
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Bez zraněného kapitána Vladimíra Daridy, jehož čeká příští týden operace kolena a minimálně do ledna pauza od fotbalu, se „Votroci“ opět soužili ve finální fázi. Dva rozdílové góly zapsali v Prostějově až v prodloužení, když předtím ustáli vzadu těžké chvilky. „Nesmírně jsme to potřebovali. Doufám, že nás to nakopne,“ přál si kouč vítězů David Horejš. „Prostějov hrál velice dobře. Podržel nás brankář Zadražil. Splnili jsme cíl,“ ulevil si. Avšak nadřeli se, natrápili.
Přitom mohli zápas odehrát v klidu a pohodě, neboť už od 10. minuty po hlavičce Ondřeje Mihálika (dorazil Umarovu střelu) vedli. Jenže domácí, kteří ve druhé lize vyhráli jediný duel ze dvanácti, těsně před půlí vyrovnali.
Náhrada za Daridu chybovala
Střele Šimona Jalovičora ve skluzu z malého vápna předcházela hrubka při autovém vhazování hostů. Záložník Matěj Valenta, náhrada za Daridu, špatně vrátil míč Jakubu Uhrinčaťovi, sebral ho Marek Halda a po vniku do šestnáctky přihrál pod sebe Jalovičorovi.
Ten už předtím zahodil tutovku. Každopádně na sebe upozornil i pozorovatele z olomoucké Sigmy, odkud hostuje. Nejen saltem, které bylo součástí gólové oslavy. „Učíme se to na vysoké škole,“ líčil sváteční střelec.
„Máme v poháru ty nejvyšší cíle, takže jsme tento krok museli udělat. Měli jsme trošku svázané nohy,“ připustil pozdější hrdina Tom Slončík. To už mu bylo dobře po těle, šichtu měl se svými spoluhráči zdárně za sebou. Aktéři utkání si mohli dopřát pozdní oběd, na který nebyl dřív čas. Hrálo se totiž hned po poledni.
Proč se nepískala penalta?
Laciný gól na 1:1 outsidera nakopl a favorita přibrzdil. Pilného svěřenci zahodili ostych a ve druhé půli měli několik šancí otočit výsledek. Nakonec mohli vyrovnat i v prodloužení, jenže sudí Dalibor Černý ani po konzultaci s VAR nenašel důvod, aby nařídil penaltu za stažení Matěje Kolaříka obráncem Danielem Horákem. Byť hradecký hráč evidentně zatáhl protivníka v šanci za dres, „desítka“ se nepískala. Intenzita zákroku nejspíš nebyla podle sudího dostatečná.
Snahu domácích definitivně utnula série chyb. Tu první udělal kapitán Martin Šindelář. Následně zaváhal Šimon Polášek, jenž zbytečně pouštěl míč váhajícímu brankáři Kerlovi. Oba vyhodnotili situaci mylně a Abdullahi Umar po kličce gólmanovi lehce skóroval do prázdné branky.
Hradec tak krkolomně doklopýtal k očekávanému postupu. Hodně musí děkovat brankáři Adamu Zadražilovi. „Měl tři skvělé zákroky,“ ocenil Pilný. Na druhé straně se předvedl i Kerl, host ze Sparty. „Nemáme se za co stydět,“ věděl trenér poražených. „Dali jsme si sto dvacet minut a musíme se co nejlépe připravit na neděli. Škoda, že nešel zápas do penalt, ale asi to dopadlo tak, jak mělo,“ hodnotil s nadhledem vyřazení.