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MOL Cup ONLINE: Prostějov - Hradec. Plzeň hraje v Jihlavě, Bohemians proti Boleslavi

Tom Slončík
Tom SlončíkZdroj: David Taneček / ČTK
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Pohár FAČR
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Sváteční středu provází celodenní program MOL Cupu, který startuje už ve 12:30 soubojem druholigového Prostějova s Hradcem Králové. Od 14 hodin hraje Plzeň v Jihlavě, tento duel je jako jediný v rámci šestnáctifinále, zbylé duely už jsou osmifinálové. Mladá Boleslav přivítá Bohemians, Pardubice poté vyzvou Slovácko. Pohárový den vyvrholí šlágrem na Letné mezi Spartou a Baníkem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

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