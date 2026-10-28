MOL Cup ONLINE: Prostějov - Hradec. Plzeň hraje v Jihlavě, Bohemians proti Boleslavi
Sváteční středu provází celodenní program MOL Cupu, který startuje už ve 12:30 soubojem druholigového Prostějova s Hradcem Králové. Od 14 hodin hraje Plzeň v Jihlavě, tento duel je jako jediný v rámci šestnáctifinále, zbylé duely už jsou osmifinálové. Mladá Boleslav přivítá Bohemians, Pardubice poté vyzvou Slovácko. Pohárový den vyvrholí šlágrem na Letné mezi Spartou a Baníkem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
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