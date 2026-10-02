Fotbalové Vítkovice: nejmladší kouč, (ne)spolupráce s Baníkem a pomoc Mešanoviče
Teď už jsou v klidu, relativně vysmátí a spokojení. Ale v srpnu – až na dva pohárové postupy – třetiligovým Vítkovicím hej nebylo. Nevyhrávaly, navíc složitě lepily kádr. „Klobouk dolů před panem majitelem Hlochem, který to nenechal padnout. Sestavili jsme tým za pět minut dvanáct a budeme bojovat,“ slibuje David Holiš, ve čtyřiadvaceti letech nejmladší trenér v MSFL. Jak funguje spolupráce s Baníkem? Kdo pomohl s posilami? A čí příchod z druhé ligy byl v létě ještě ve hře?
Budí pozornost, pochopitelně. Věkem, chováním, image a příjmením Holiš, které fotbalová veřejnost zná. Táta Roman je předsedou akademie Baníku Ostrava, brácha Roman v Dukle nakoukl do ligy a teď kope za Táborsko. Nejmladší z tria, čtyřiadvacetiletý David, si plní sen. Živí se trenéřinou, od začátku kalendářního roku 2026 poprvé vede seniorský tým. Mládež v Baníku vyměnil za třetiligové Vítkovice. Kam přijede, tam je živo. Je svůj a nestydí se za to, naopak.
„Jsem strašně hrdý na to, kde dneska jsem. Vím, kolik úsilí stálo to, abych tady stál,“ vypálí ze všeho nejdřív. „Trénovat Vítkovice s takovými hráči? Je to čest, užívám si každý den. Kariéra je totiž o vzestupech, ale taky o pádech. Párkrát prohrajete a jdete pryč. Soustředím se na každý trénink, odevzdávám maximum. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ dodává Holiš.
Nyní se situace pro tradiční ostravský celek, byť v novém hávu, vyvíjí solidně. Vítkovice přečkaly náročné léto, kdy takřka neměly s kým hrát, protože spousta fotbalistů se posunula či vrátila do profesionálních soutěží, a v MSFL se hodně zvedly. „Jsme stabilizovaní,“ oddechuje kouč, jehož mužstvo v MOL Cupu přešlo přes Bílovec, Polanku nad Odrou a Nové Sady do třetího kola. Stopku vystavil až brněnský Artis. Nádvorníkův výběr nedopustil překvapení, odvezl si výhru 3:0.
Ale vraťme se o pár měsíců zpět, aby bylo jasno, proč šlo o náročné období. Vítkovice ani Baník se netají dlouhodobou spoluprácí, nebýt Václava Brabce, možná už ani jeden klub není na fotbalové mapě. Třetiligový celek, který své zápasy hraje v zábřežském areálu Vista, fungoval na bázi schodu mezi dorostem a druholigovým béčkem. Někdo tomu říkal partnerský klub, někdo farma, podstatou je, že FCB se tahle kooperace vyplatila. Jeho hráči se otrkali, teď už jsou v rezervě.
Spokojenost Baníku, problém Vítkovic
„Za první rok splnily Vítkovice účel až nad očekávání, dali jsme tam možná deset hráčů. A devět se nám vrátilo do béčka, zůstala tam a většina hraje,“ vyprávěl ještě nedávno Luděk Mikloško...