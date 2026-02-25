Předplatné

Plzeň vs. Panathinaikos v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Lukáš Červ v akci proti Panathinaikos
Lukáš Červ v akci proti PanathinaikosZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Plzně v play off Evropské ligy hrají za celý český fotbal
Martin Hyský diriguje své svěřence od postranní čáry
3
Fotogalerie
Otakar Plzák
Evropská liga
Fotbalisty Plzně čeká odveta předkola play off Evropské ligy s Panathinaikosem Athény. První zápas skončil remízou 2:2, což Západočechům dává nadějnou pozici do domácí odvety. Jak dopadne klíčový souboj ve Štruncových sadech? Utkání začíná ve čtvrtek v 18:45. Kde sledovat bitvu Plzeň vs. Panathinaikos živě?

Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Panathinaikos Athény

Datum a čas: čtvrtek 26. února, 18:45

Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň

Předkolo play off: Evropské ligy 2025/26

Rozhodčí: Donatas Rumšas (Litva)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Plzeň vs. Panathinaikos živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Plzně proti Panathinaikosu v odvetě předkola play off Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na Nova Sport 5. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Viktoria Plzeň vs. Panathinaikos Athény začíná ve čtvrtek 26. února od 18:45.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2)

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

199 Kč (na první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Plná palba

299 Kč

Plzeň v evropských pohárech 2025/26

Západočeši se do Evropské ligy přesunuli po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. I když jim los přisoudil náročné protivníky, viktoriáni přesto dokázali postoupit. V předkole play off vyzvou Panathinaikos Athény. 

Viktoria Plzeň v Evropské lize 2025/26

1. zápas: Ferencváros - Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto 1:1

8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1

9. zápas: Panathinaikos - Plzeň 2:2

10. zápas: Plzeň - Panathinaikos, 26. 2., 18:45

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň zvládla postoupit v Evropské lize. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby rovněž slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona 2:4

8. zápas: Pafos - Slavia 4:1

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto 1:1

8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1

9. zápas: Panathinaikos - Plzeň 2:2

10. zápas: Plzeň - Panathinaikos, 26. 2., 18:45

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech 1:2

7. zápas: Olomouc - Lausanne 1:1

8. zápas:Lausanne - Olomouc, 26. 2., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0

7. zápas: Sparta - ?, 12. 3.

8. zápas: Sparta - ?, 19. 3.

