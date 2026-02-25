Plzeň vs. Panathinaikos v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
Fotbalisty Plzně čeká odveta předkola play off Evropské ligy s Panathinaikosem Athény. První zápas skončil remízou 2:2, což Západočechům dává nadějnou pozici do domácí odvety. Jak dopadne klíčový souboj ve Štruncových sadech? Utkání začíná ve čtvrtek v 18:45. Kde sledovat bitvu Plzeň vs. Panathinaikos živě?
Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Panathinaikos Athény
Datum a čas: čtvrtek 26. února, 18:45
Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň
Předkolo play off: Evropské ligy 2025/26
Rozhodčí: Donatas Rumšas (Litva)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Plzeň vs. Panathinaikos živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Plzně proti Panathinaikosu v odvetě předkola play off Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Viktoria Plzeň vs. Panathinaikos Athény začíná ve čtvrtek 26. února od 18:45.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
199 Kč (na první 3 měsíce)
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Plná palba
299 Kč
Plzeň v evropských pohárech 2025/26
Západočeši se do Evropské ligy přesunuli po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. I když jim los přisoudil náročné protivníky, viktoriáni přesto dokázali postoupit. V předkole play off vyzvou Panathinaikos Athény.
|Viktoria Plzeň v Evropské lize 2025/26
1. zápas: Ferencváros - Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0
7. zápas: Plzeň - Porto 1:1
8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1
9. zápas: Panathinaikos - Plzeň 2:2
10. zápas: Plzeň - Panathinaikos, 26. 2., 18:45
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň zvládla postoupit v Evropské lize. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby rovněž slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.