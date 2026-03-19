Šulc je zpátky! Naskočil v Evropské lize, ale Lyon končí. Do čtvrtfinále postupuje Vitík
Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil. Adam Karabec zůstal tentokrát na lavičce. Z postupu se naopak radoval obránce Martin Vitík, který pomohl Boloni k výhře na hřišti AS Řím 4:3 po prodloužení. První čtvrtfinále si ale proti Aston Ville kvůli žlutým kartám nezahraje.
Lyon vyhrál ligovou fázi, v níž triumfoval v sedmi z osmi zápasů. Jedinou porážku utrpěl ve Španělsku od Betisu Sevilla a dnes neuspěl ani proti dalšímu zástupci La Ligy. Vývoj utkání ovlivnilo brzké vyloučení senegalského obránce Niakhatého. Slovenský brankář Greif pak domácí několikrát podržel, ale po hodině hry ho překonal Rueda, který se trefil i v prvním utkání.
Karabec stejně jako před týdnem při remíze 1:1 ve Vigu začal mezi náhradníky, ale tentokrát tam zůstal. Šulc, jehož návrat na trávník před baráží s Irskem netrpělivě vyhlíží trenér Miroslav Koubek, se v 67. minutě dočkal od lyonských fanoušků bouřlivého přivítání.
Kvůli svalovému zranění vynechal pět zápasů, Lyon během absence svého nejproduktivnějšího hráče uhrál v lize jen dva body, vypadl z domácího poháru a teď se loučí i s Evropskou ligou. V nastavení postup hostů zpečetil Jutglá a v nervózním závěru přišel Lyon i o dalšího vyloučeného hráče, nepříznivý vývoj neunesl Argentinec Tagliafico.
V tabulce italské ligy je sice AS Řím o dvě příčky výš, ale v Evropské lize měla navrch Boloňa. Stejně jako před týdnem doma dala první gól, postaral se o to Angličan Rowe. Ndicku z Pobřeží slonoviny po deseti minutách vyrovnal, ale Bernardeschi z penalty vrátil hostům vedení a Argentinec Castro ho pojistil.
Jenže domácí to nevzdali a po penaltě Nizozemce Malena a střele Pellegriniho dospěl zápas do prodloužení. V něm zakončil střídající Cambiaghi rychlý brejk a po odrazu míče od tyče mohli hosté začít slavit. Vitík odehrál 73 minut a dostal potřetí v soutěži žlutou kartu, což mu vystavilo stop pro první čtvrtfinále.
V něm bude soupeřem Boloni Aston Villa, která dál plní roli největšího favorita podle sázkových kanceláří. Doma proti Lille vyhrála v této soutěži už sedmý zápas v řadě. Postarali se o to Skot McGinn a Jamajčan Bailey, takže trenér Unai Emery může dál snít o trofeji, kterou už získal třikrát se Sevillou a jednou s Villarrealem.
Freiburg vyhrál i pátý domácí duel v Evropské lize, deklasoval belgický Genk 5:1 a je poprvé ve čtvrtfinále, v němž ho čeká Celta Vigo. Ztrátu z Belgie smazal už v devatenácté minutě, kdy italský kapitán Grifo posadil z přímého kopu míč na hlavu Gintera.
Autor prvního gólu připravil po šesti minutách druhý pro chorvatského útočníka Matanoviče. Pak se na druhé straně míč odrazil od tyče, a než domácí obrana zareagovala, poslal ho Smets pohotově do sítě. Ale po přestávce už stříleli jen domácí.
Midtjylland vyhrál v říjnu v Nottinghamu v ligové fázi, v prvním zápase osmifinále si to zopakoval, ale v domácí odvetě překvapivý postup nestvrdil. Hosté měli od začátku převahu, McAtee trefil břevno, argentinský záložník Domínguez hlavičkoval do sítě a kapitán Yates po změně stran z dálky přiblížil čtvrtfinále. Chorvat Erlič vrátil domácím naději první střelou svého týmu na branku.
Do prodloužení, které postupujícího neurčilo, vyběhl v domácím týmu poprvé od zářijového zranění český obránce Adam Gabriel, ale čtvrtfinále si nezahraje. Domácí nezvládli v penaltovém rozstřelu ani jeden ze tří penaltových pokusů a dál jde Nottingham, který se na evropskou scénu vrátil po třiceti letech.
Další překážkou pro něj bude Porto, které po vítězství ve Stuttgartu v odvetě nepřipustilo obrat. Německý tým si v minulém kole zajistil postup díky výhře 4:1 na hřišti Celticu Glasgow, ale v Portu manko z domácího zápasu nesmazal. Naopak Brazilec Gomes a Dán Froholdt zařídili, že portugalský tým je doma v Evropské lize dál stoprocentní.
Penaltový přemožitel Plzně z prvního kola play off Panathinaikos utrpěl na hřišti Betisu Sevilla debakl 0:4. Španělský trenér Rafa Benítez na své krajany nevyzrál. Už v osmé minutě doběhl domácí Ruibal k míči, který se odrazil od břevna, a srovnal skóre dvojutkání. V nastavení prvního poločasu Maročan Amrábat překvapil brankáře střelou z 25 metrů.
Kolumbijec Hernández a Brazilec Antony po změně stran náskok znásobili a Betis po loňském finále Konferenční ligy pokračuje úspěšně i o patro výš. Narazí na Bragu, která s českým brankářem Lukášem Horníčkem už ve středu pokořila Ferencváros Budapešť také 4:0.