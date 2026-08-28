Historická noc pod Kováčem: euforie legend, Šádek u týmu. Co odšpuntovalo Plzeň?
Rupnete 0:3 v Bělehradě, jste totálně dole a den poté měníte trenéra. O týden později slavíte nevídaný obrat a topíte se v euforii. Plzeň hned po nástupu Radoslava Kováče oslavila výjimečnou pohárovou noc. V odvetě proti CZ poprvé v pohárové historii smazala třígólové manko. Úžasným obratem a výhrou 5:1 po prodloužení nadchla fanoušky i klubové legendy, které přímo na stadionu hnaly své nástupce na hřišti. Viktoria může nakopnout sezonu, která začala nepříjemnými ztrátami.
„Může to být gamechanger. Ale také dobře víme, že za tři dny hrajeme další zápas, který musíme vyhrát,“ zmínil nový trenér Plzně Radoslav Kováč ve čtvrtek v noci při hodnocení odvety s CZ Bělehrad. Viktoria zvítězila 5:1 po prodloužení, smazala prohru 0:3 z Bělehradu a slaví senzační postup do hlavní fáze Evropské ligy.
Pod Martinem Hyským se tým utápěl uplynulých pět zápasů v těžké depresi. Kabina přestala fungovat, hráči působili odevzdaně, psychicky naprosto zlomeně. Vše vyvrcholilo pátečním předčasným odchodem hlavního trenéra a jeho blízkých kolegů z realizačního týmu.
Čtvrteční nocí se nálada v Plzni obrací do druhého protipólu. Mužstvo společně s fanoušky slavilo v nabité Doosan Areně obrat, jaký se klubu nikdy na evropské scéně nepovedl – Viktoria dohnala tříbrankovou ztrátu a drtivou výhrou 5:1 po prodloužení vyřadila rozložený CZ Bělehrad.
Lidem na tribunách se leskly oči slzami, na čtvrteční noc nikdy nezapomenou. Kabinou zněly vítězné chorály s klasickým popěvkem My pijeme Gambrinus. Vítěznou euforii si užívaly i klubové legendy, které zařídily dřívější úspěchy coby klíčoví hráči na trávníku.
Na tribuně fandili Limberský či Koubek
Roman Hubník, Milan Petržela a Václav Procházka v rolích televizních expertů slavili penaltu Christophea Kabonga, kterou poslal zápas do prodloužení, společně s hráči a realizačním týmem přímo u hřiště. Na videu stanice Nova Sport je vidět neskrývaná radost, vývoj zápasu bývalé hráče strhl. „Mělo to všechno,“ přiznal Sportu Hubník den po utkání.
Na VIP tribuně fandili Jan Kopic, Jean-David Beauguel a David Limberský, v místech, kde na zápasy sedává plzeňské vedení, sledoval utkání i Miroslav Koubek. Jeden z nejúspěšnějších trenérů Viktorie, naposledy kouč české reprezentace.
Dramatická odveta naprosto vtáhla i klubového šéfa Adolfa Šádka. Závěr utkání včetně prodloužení strávil u střídaček, během přestávky mezi první a druhou částí sám obcházel unavené hráče na trávníku a burcoval je, aby vylovili poslední zbytky sil. Dával co nejvíc najevo, že žije s týmem, kdyby to šlo, možná by sám vtrhl přímo na hřiště.
„Chci vyzdvihnout charakter hráčů, jak za tím šli. To není náš kredit, můj už vůbec ne. To je kredit hráčů,“ zdůraznil Kováč po svém prvním a vítězném evropském zápase.
Okamžitě po nástupu do funkce nastartoval celý tým. Oproti zápasu v Bělehradě udělal pouhé dvě personální změny v sestavě - místo Dávida Krčíka nastoupil v obraně Karel Spáčil, Denis Višinský nahradil v ofenzivě Tomáše Ladru. Tým ale vypadal úplně jinak než před týdnem.
„Hodně jsme uvažovali o tom, že postavíme dva útočníky. Nakonec jsme si řekli, že potřebujeme zápas nějak rozjet, mít nahoře rychlé hráče. Náš plán B bylo nastrkat tam v průběhu jiné typy, víc do boxu. Díky výsledku to vyšlo fajn. Ale víte, jak to je ve fotbale…,“ ohlédl se Kováč za divokým průběhem.
Trenérovi vyšla i střídání. Kabongo chladnokrevně proměnil klíčovou penaltu na 4:1 a připravil postupovou branku pro Dávida Krčíka, dalšího náhradníka. Při závěrečném náporu byla velmi platná i zkušená dvojice Ladra s kapitánem Matějem Vydrou.
Pořád jsme si opakovali, že je to možné zvládnout
„Je to neuvěřitelné, jeden z největších zážitků, co tady v Plzni jsem. Už před týdnem jsem vám říkal, že je to možné. Když změníme asi úplně všechno, tak ano. Emoce, co vypukly na hřišti a v kabině, to je krása,“ radoval se po postupové noci Lukáš Červ.
Právě on v šatně předříkával tradiční vítězný chorál, už jako vystřídaný hráč sledoval závěr duelu od lavičky. Krásnou asistencí vybídl ke skórování Patrika Hrošovského, jednoho z mužů zápasu. Obětavostí, nasazením a energií strhával celý tým, dostává se do formy, jaká ho vynesla do národního týmu.
Po zápase logicky padl dotaz i na to, co mužstvu přinesl bleskový nástup nového trenéra a jeho dvou nejbližších spolupracovníků – Davida Mikuly a Michala Hampla.
„Když se změní trenér, není to pro kabinu jednoduché téma. Je to práce nás, co jsme na hřišti. Vždycky to přinese mužstvu nějaký impuls,“ připustil Červ. „Trenéři do nás dostávali energii, ani jsme moc neřešili taktické věci. Samozřejmě jsme měli porady, změnili jsme trošku bránění a presink. Ale pořád jsme si opakovali, že základem nebude taktická hra, ale naše energie. Když chytneme lidi, pak i sebe. Pořád jsme si opakovali, že je to možné zvládnout,“ vrátil se za povedenou odvetou.
Viktoria může postupem do hlavní fáze Evropské ligy nastartovat sezonu, do níž vstoupila jedinou výhrou v předchozích pěti zápasech. Potvrdit výkon proti CZ musí už v neděli doma se Slováckem. „Vyhrát bude velmi složité, musíme co nejlépe zregenerovat a připravit se. Jsme v lize minus nějaké body, je potřeba uspět,“ připomněl Kováč.