Ararat – Sparta v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
- Fotbalisté Sparty odehrají první zápas v Evropské lize, v němž se utkají s arménským Araratem.
- Letenští se se stejným soupeřem střetli už loni v Konferenční lize, kdy slavili vítězství 2:1.
- Utkání začíná ve středu v 18:45. Kde sledovat duel Ararat vs. Sparta živě?
|Vše o utkání Ararat-Armenia vs. Sparta
Datum a čas: středa 16. září, 18:45
Místo konání: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Jerevan
Ligová fáze: Evropské ligy 2026/27
Rozhodčí: Mohammed Al-Hakim, Švédsko
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Ararat-Armenia vs. Sparta živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Sparty v prvním zápase Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na nové stanici Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Výkop duelu Ararat-Armenia vs. Sparta Praha je naplánován na středu 16. září v 18:45.
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Sparta v evropských pohárech 2026/27
Sparta zkoušela své štěstí v předkole Ligy mistrů, v němž však narazila na Lyon. Po úvodní výhře 2:1 v odvetě ve Francii padla 0:3. Nyní bude hrát Evropskou ligu a v prvním duelu ji čeká Ararat-Armenia.
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia bude reprezentovat český fotbal v Lize mistrů, další tři české kluby budou bojovat v ostatních evropských pohárech. Spartu a Plzeň uvidíme v Evropské lize. Posledním zástupcem je Jablonec, kterého čeká Konferenční liga. O další místo bojoval i Hradec Králové, ten však nedokázal postoupit přes Panathinaikos Athény.
|České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia – Lens 2:3
2. zápas: Sabah – Slavia, 13. 10., 18:45
3. zápas: Fenerbahce – Slavia, 20. 10., 18:45
4. zápas: Slavia – Arsenal, 4. 11., 21:00
5. zápas: Slavia – Villareal, 25. 11., 18:45
6. zápas: Bayern – Slavia, 8. 12., 21:00
7. zápas: Porto – Slavia, 19. 1., 21:00
8. zápas: Slavia – Aston Villa, 27. 1., 21:00
|Sparta Praha v předkolech Ligy mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0
|Sparta Praha v Evropské lize
1. zápas: Ararat-Armenia – Sparta, 16. 9., 18:45
2. zápas: Sparta – Lillestrøm, 15. 10., 18:45
3. zápas: Olympiakos – Sparta, 22. 10., 21:00
4. zápas: Sparta – Bournemouth, 5. 11., 18:45
5. zápas: Sparta – Alkmaar, 26. 11., 21:00
6. zápas: RB Salzburg – Sparta, 10. 12., 21:00
7. zápas: Crystal Palace – Sparta, 21. 1., 21:00
8. zápas: Sparta – Rennes, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v předkolech Evropské ligy
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad 5:1pp
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Viktoria Plzeň – Union SG, 17. 9., 21:00
2. zápas: Ferencváros – Viktoria Plzeň, 15. 10., 21:00
3. zápas: Viktoria Plzeň – Levski Sofia, 22. 10., 21:00
4. zápas: Lillestrøm – Viktoria Plzeň, 5. 11., 18:45
5. zápas: Viktoria Plzeň – Benfica, 26. 11., 18:45
6. zápas: Bournemouth – Viktoria Plzeň, 10. 12., 21:00
7. zápas: Real Sociedad – Viktoria Plzeň, 21. 1., 18:45
8. zápas: Viktoria Plzeň – Jagiellonia, 28. 1., 21:00
|Hradec Králové v předkolech Evropské ligy
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v předkolech Konferenční ligy
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos 1:2 pp
|Jablonec v předkolech Konferenční ligy
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0
6. zápas: Jablonec – Rangers 1:0 na penalty
|Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Freiburg – Jablonec, 15. 10., 21:00
2. zápas: Jablonec – Brighton, 22. 10., 18:45
3. zápas: Riga FC – Jablonec, 5. 11., 21:00
4. zápas: Jablonec – Lugano, 26. 11., 18:45
5. zápas: Trabzonspor – Jablonec, 10. 12., 18:45
6. zápas: Jablonec – Iberia 1999, 17. 12., 21:00