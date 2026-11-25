Plzeň – Benfica v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
- Fotbalisty Plzně čeká pátý zápas Evropské ligy, ve kterém se utkají se slavnou Benficou Lisabon.
- Západočeši v posledním zápase zvítězili 1:0 s Lillestrømem a získali první tři body, na které budou chtít navázat proti portugalskému celku.
- Duel začíná ve čtvrtek 26. listopadu v 18:45. Kde sledovat Plzeň vs. Benfica živě?
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Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Benfica Lisabon
Datum a čas: čtvrtek 26. listopadu, 18:45
Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň
Ligová fáze: Evropské ligy 2026/27
Rozhodčí: Igor Pajač, Chorvatsko
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. Benfica Lisabon živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Viktorie Plzeň v pátém zápase Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na stanici Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Výkop duelu Viktoria Plzeň vs. Benfica Lisabon je naplánován na čtvrtek 26. listopadu v 18:45.
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Plzeň v evropských pohárech 2026/27
Viktoriáni vybojovali účast v Evropské lize v souboji s CZ Bělehrad. Proti Lillestrømu vybojovali svoje první body, když zvítězili 1:0.
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia hraje v Lize mistrů, další tři české kluby bojují v ostatních evropských pohárech. Spartu a Plzeň lze vidět v Evropské lize. Posledním tuzemským zástupcem je Jablonec, který válčí v Konferenční lize. O další místo se snažil i Hradec Králové, ten však nedokázal postoupit přes Panathinaikos Athény.
|České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia – Lens 2:3
2. zápas: Sabah – Slavia 2:0
3. zápas: Fenerbahce – Slavia 2:2
4. zápas: Slavia – Arsenal 1:2
5. zápas: Slavia – Villarreal, 25. 11., 18:45
6. zápas: Bayern – Slavia, 8. 12., 21:00
7. zápas: Porto – Slavia, 19. 1., 21:00
8. zápas: Slavia – Aston Villa, 27. 1., 21:00
|Sparta Praha v předkolech Ligy mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0
|Sparta Praha v Evropské lize
1. zápas: Ararat-Armenia – Sparta 1:4
2. zápas: Sparta – Lillestrøm 1:1
3. zápas: Olympiakos – Sparta 1:0
4. zápas: Sparta – Bournemouth 1:3
5. zápas: Sparta – Alkmaar, 26. 11., 21:00
6. zápas: RB Salzburg – Sparta, 10. 12., 21:00
7. zápas: Crystal Palace – Sparta, 21. 1., 21:00
8. zápas: Sparta – Rennes, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v předkolech Evropské ligy
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad 5:1pp
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Viktoria Plzeň – Union SG 0:3
2. zápas: Ferencváros – Viktoria Plzeň 2:1
3. zápas: Viktoria Plzeň – Levski Sofia 1:2
4. zápas: Lillestrøm – Viktoria Plzeň 0:1
5. zápas: Viktoria Plzeň – Benfica, 26. 11., 18:45
6. zápas: Bournemouth – Viktoria Plzeň, 10. 12., 21:00
7. zápas: Real Sociedad – Viktoria Plzeň, 21. 1., 18:45
8. zápas: Viktoria Plzeň – Jagiellonia, 28. 1., 21:00
|Hradec Králové v předkolech Evropské ligy
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v předkolech Konferenční ligy
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos 1:2 pp
|Jablonec v předkolech Konferenční ligy
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0
6. zápas: Jablonec – Rangers 1:0 na penalty
|Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Freiburg – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Brighton 0:0
3. zápas: Riga FC – Jablonec 1:1
4. zápas: Jablonec – Lugano, 26. 11., 18:45
5. zápas: Trabzonspor – Jablonec, 10. 12., 18:45
6. zápas: Jablonec – Iberia 1999, 17. 12., 21:00