Král přispěl k výhře Kodaně v Evropské lize. Příští soupeř Jablonce stále stoprocentní
Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1. Příští soupeř Jablonce Lugano zdolalo Žalgiris Kaunas 3:0 a zůstalo stoprocentní. Bergamo doma pouze remizovalo s Kajratem Almaty 1:1. Freiburg porazil Trabzonspor 1:0. Ajax Amsterodam rozstřílel oslabený Midtjylland 6:1. Dvěma góly se na tom podílel nigerijský útočník Tolu Arokodare, jenž se tak se třemi brankami připojil k dalším pěti hráčům v čele střelecké tabulky.
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Kodaň se ujala dvoubrankového vedení díky penaltě Elyonoussiho a vlastní brance Selimovice, hosté už se pak zmohli jen na Dzaganiovo snížení. Král nastoupil v základní sestavě a odehrál 63 minut. Kodaň je v tabulce sedmá o dva body za vedoucím Luganem.
Švýcarský lídr dnes doma nasázel Žalgirisu Kaunas všechny tři branky v prvním poločase a za dva týdny do Jablonce tak přijede jako favorit bez ztráty bodu. Stoprocentními zůstaly rovněž Panathinaikos, jenž porazil 2:1 CSKA Sofia, Twente Enschede po výhře 3:1 nad Pafosem a Monako, které oslavilo domácí triumf 2:0 nad Nordsjaellandem. První ztrátu utrpěly St. Truiden a Brann Bergen, které spolu remizovaly 1:1.
Ajax využil přesilovku
Bergamo hasilo domácí pohromu až osm minut před koncem, kdy Atalantě alespoň bod zajistil Nikola Krstovič. Kajrat, který předtím poslal do vedení Gual, tak stále v Konferenční lize nezvítězil.
Jediný gól Freiburgu při triumfu v Trabzonu obstaral Lukas Kübler a připravil tureckému soupeři první bodovou ztrátu v soutěži. Oba týmy mají po šesti bodech a ztrácejí bod na deváté Mjällby.
Těsně za švédským klubem je i Ajax, jenž v Dánsku využil vyloučení domácího Wätjena ve 43. minutě a po pětigólovém druhém dějství zvítězil nad Midtjyllandem vysoko 6:1.
Bělehrad nedopustil senzaci
Brighton vyhrál v Getafe 1:0 gólem Malicka Yalcouyého a dosud ztratil jen při bezbrankové remíze v Jablonci. Španělský klub, mezi jehož náhradníky tradičně zůstal brankář Jiří Letáček, dosud v soutěži nezvítězil a je na děleném 30. místě.
CZ Bělehrad nedopustila senzaci a gólem v závěru porazila andorrský Inter Escaldes 2:1. Překvapivým výsledkem skončil zápas gibraltarského Lincolnu s Hajdukem Split, v němž domácí celek díky vlastní brance Hadžikaduniče z 89. minuty zvítězil 1:0. Neočekávané byly rovněž bezbrankové remízy finského Kuopia s Gentem a dánského Aarhusu s favorizovanou Bragou.
Prvního vítězství se dočkal Thun, jenž si doma poradil se skotskými Hearts 3:1. Premiérovou porážku po dvou remízách v úvodních kolech okusila albánská Egnatia Rrogozhine, jež podlehla Universitatee Craiova 0:2. Červenou kartu v týmu hostí obdržel bývalý hráč Baníku Eneo Bitri.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lugano
|3
|3
|0
|0
|11:4
|9
|2
Panathinaikos
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|3
Twente
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|4
Monaco
|3
|3
|0
|0
|7:1
|9
|5
Brighton
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|6
Brann
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|7
FC Kodaň
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|8
Universitatea Craiova
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|9
Mjällby
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|10
Sint-Truiden
|3
|2
|1
|0
|4:1
|7
|11
Ajax
|3
|2
|0
|1
|9:3
|6
|12
Trabzonspor
|3
|2
|0
|1
|6:3
|6
|13
Hajduk Split
|3
|2
|0
|1
|3:2
|6
|14
Freiburg
|3
|2
|0
|1
|4:5
|6
|15
CZ Bělehrad
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|16
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|17
Braga
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|18
Gent
|3
|1
|1
|1
|1:2
|4
|19
Riga FC
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|20
Thun
|3
|1
|0
|2
|3:3
|3
|21
Banja Luka
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22
Lincoln
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|23
Jablonec
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|24
Aarhus
|3
|0
|2
|1
|1:2
|2
|25
Nordsjaelland
|3
|0
|2
|1
|3:5
|2
|26
Egnatia
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|27
Kajrat
|3
|0
|2
|1
|3:7
|2
|28
Sofia
|3
|0
|1
|2
|4:6
|1
|29
Iberia 1999
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|30
Pafos
|3
|0
|1
|2
|3:7
|1
|31
Getafe
|3
|0
|1
|2
|3:7
|1
|32
Hearts
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|33
KuPS
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|34
Midtjylland
|3
|0
|1
|2
|2:8
|1
|35
Escaldes
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Kauno Žalgiris
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
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