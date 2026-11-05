Předplatné

Král přispěl k výhře Kodaně v Evropské lize. Příští soupeř Jablonce stále stoprocentní

Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1
Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1Zdroj: ČTK / AP / Liselotte Sabroe
Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1
Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1
Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1
Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1
5
Fotogalerie
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Kodaně s Alexem Králem ve 3. kole Konferenční ligy porazili Iberii Tbilisi 2:1. Příští soupeř Jablonce Lugano zdolalo Žalgiris Kaunas 3:0 a zůstalo stoprocentní. Bergamo doma pouze remizovalo s Kajratem Almaty 1:1. Freiburg porazil Trabzonspor 1:0. Ajax Amsterodam rozstřílel oslabený Midtjylland 6:1. Dvěma góly se na tom podílel nigerijský útočník Tolu Arokodare, jenž se tak se třemi brankami připojil k dalším pěti hráčům v čele střelecké tabulky.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Kodaň se ujala dvoubrankového vedení díky penaltě Elyonoussiho a vlastní brance Selimovice, hosté už se pak zmohli jen na Dzaganiovo snížení. Král nastoupil v základní sestavě a odehrál 63 minut. Kodaň je v tabulce sedmá o dva body za vedoucím Luganem.

Švýcarský lídr dnes doma nasázel Žalgirisu Kaunas všechny tři branky v prvním poločase a za dva týdny do Jablonce tak přijede jako favorit bez ztráty bodu. Stoprocentními zůstaly rovněž Panathinaikos, jenž porazil 2:1 CSKA Sofia, Twente Enschede po výhře 3:1 nad Pafosem a Monako, které oslavilo domácí triumf 2:0 nad Nordsjaellandem. První ztrátu utrpěly St. Truiden a Brann Bergen, které spolu remizovaly 1:1.

Ajax využil přesilovku

Bergamo hasilo domácí pohromu až osm minut před koncem, kdy Atalantě alespoň bod zajistil Nikola Krstovič. Kajrat, který předtím poslal do vedení Gual, tak stále v Konferenční lize nezvítězil.

Jediný gól Freiburgu při triumfu v Trabzonu obstaral Lukas Kübler a připravil tureckému soupeři první bodovou ztrátu v soutěži. Oba týmy mají po šesti bodech a ztrácejí bod na deváté Mjällby.

Těsně za švédským klubem je i Ajax, jenž v Dánsku využil vyloučení domácího Wätjena ve 43. minutě a po pětigólovém druhém dějství zvítězil nad Midtjyllandem vysoko 6:1.

Bělehrad nedopustil senzaci

Brighton vyhrál v Getafe 1:0 gólem Malicka Yalcouyého a dosud ztratil jen při bezbrankové remíze v Jablonci. Španělský klub, mezi jehož náhradníky tradičně zůstal brankář Jiří Letáček, dosud v soutěži nezvítězil a je na děleném 30. místě.

CZ Bělehrad nedopustila senzaci a gólem v závěru porazila andorrský Inter Escaldes 2:1. Překvapivým výsledkem skončil zápas gibraltarského Lincolnu s Hajdukem Split, v němž domácí celek díky vlastní brance Hadžikaduniče z 89. minuty zvítězil 1:0. Neočekávané byly rovněž bezbrankové remízy finského Kuopia s Gentem a dánského Aarhusu s favorizovanou Bragou.

Prvního vítězství se dočkal Thun, jenž si doma poradil se skotskými Hearts 3:1. Premiérovou porážku po dvou remízách v úvodních kolech okusila albánská Egnatia Rrogozhine, jež podlehla Universitatee Craiova 0:2. Červenou kartu v týmu hostí obdržel bývalý hráč Baníku Eneo Bitri.

#TýmZVRPSkóreB
1Lugano330011:49
2Panathinaikos33009:39
3Twente33008:29
4Monaco 33007:19
5Brighton32105:07
6Brann32107:37
7FC Kodaň32107:37
8Universitatea Craiova32106:27
9Mjällby32105:17
10Sint-Truiden32104:17
11Ajax32019:36
12Trabzonspor32016:36
13Hajduk Split32013:26
14Freiburg32014:56
15CZ Bělehrad31116:64
16Atalanta31114:44
17Braga31112:34
18Gent31111:24
19Riga FC30303:33
20Thun31023:33
21Banja Luka31023:43
22Lincoln31023:63
23Jablonec30213:42
24Aarhus30211:22
25Nordsjaelland30213:52
26Egnatia30212:42
27Kajrat30213:72
28Sofia30124:61
29Iberia 199930122:51
30Pafos30123:71
31Getafe30123:71
32Hearts30122:61
33KuPS30122:61
34Midtjylland30122:81
35Escaldes30032:70
36Kauno Žalgiris30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů