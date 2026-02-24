LM: Loňský finalista končí, Bodö slaví! Postupuje i Leverkusen a Atlético
Loňští finalisté Ligy mistrů fotbalisté Interu Milán podlehli v odvetě 1. kola vyřazovací fáze Bodö/Glimt 1:2 a po prohře 1:3 venku jsou vyřazeni. Leverkusen s Patrikem Schickem remizoval v odvetě s Olympiakosem 0:0 a postoupil. Dál jde i Atlético Madrid, které porazilo v odvetě Bruggy 4:1, a Newcastle.
Liga mistrů 2025/2026
Belgický vicemistr byl pro španělského favorita nepříjemným protivníkem. Skóre odvety (první zápas 3:3) otevřel domácí Sörloth, ale Ordóňez brzy vyrovnal a proti hlavičce nepokrytého Vetlesena se pak vytáhl gólman Oblak, který míč směřující do sítě téměř zázračně zastavil na brankové čáře.
Atléticu vyšel vstup do druhého poločasu, kdy Cardoso prudkou střelou znovu strhl vedení na jeho stranu. Postup pak zpečetil Sörloth, který dalšími dvěma trefami završil hattrick a zlepšil se na pět gólů v sezoně Ligy mistrů. Tým kouče Simeoneho v osmifinále narazí na Liverpool, nebo Tottenham.