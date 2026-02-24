Předplatné

LM: Loňský finalista končí, Bodö slaví! Postupuje i Leverkusen a Atlético

Bodö/Glimt se raduje z postupu do osmifinále Ligy mistrů
Bodö/Glimt se raduje z postupu do osmifinále Ligy mistrůZdroj: ČTK
Inter Milán nestačil na Bodo/Glimt ani v domácí odvetě
Inter Milán nestačil na Bodo/Glimt ani v domácí odvetě
Inter Milán nestačil na Bodo/Glimt ani v domácí odvetě
Český útočník Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu
Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu v LM
Fotbalisté Atlétika Madrid po porážce na hřišti Arsenalu
Fotbalisté Interu Milán vstřebávají domácí prohru s Arsenalem
8
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Loňští finalisté Ligy mistrů fotbalisté Interu Milán podlehli v odvetě 1. kola vyřazovací fáze Bodö/Glimt 1:2 a po prohře 1:3 venku jsou vyřazeni. Leverkusen s Patrikem Schickem remizoval v odvetě s Olympiakosem 0:0 a postoupil. Dál jde i Atlético Madrid, které porazilo v odvetě Bruggy 4:1, a Newcastle.

Podrobnosti připravujeme.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE
00Detail
LIVE
12Detail
LIVE
32Detail

Belgický vicemistr byl pro španělského favorita nepříjemným protivníkem. Skóre odvety (první zápas 3:3) otevřel domácí Sörloth, ale Ordóňez brzy vyrovnal a proti hlavičce nepokrytého Vetlesena se pak vytáhl gólman Oblak, který míč směřující do sítě téměř zázračně zastavil na brankové čáře.

Atléticu vyšel vstup do druhého poločasu, kdy Cardoso prudkou střelou znovu strhl vedení na jeho stranu. Postup pak zpečetil Sörloth, který dalšími dvěma trefami završil hattrick a zlepšil se na pět gólů v sezoně Ligy mistrů. Tým kouče Simeoneho v osmifinále narazí na Liverpool, nebo Tottenham.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů