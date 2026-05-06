Prokletý střelec před vrcholem. Přepíše Kane historii a zvládne obrat proti PSG?
Dlouhé roky byl terčem posměchu. Rok co rok vyčníval ve střeleckých tabulkách, táhl spoluhráče na zádech, ale na týmový úspěch čekal. Až loni Harry Kane poprvé dostal medaili pro vítěze bundesligy, zatímco pomalu kompletoval čtvrtou stovku kariérních gólů. Nyní míří ještě o patro výš: německý titul má v kapse, čeká ho finále poháru a hlavně vysněná Liga mistrů. V cestě ale stojí nabušené PSG.
První duel semifinále Champions League nadchl. Ohromující představení dvou velkých favoritů přineslo přestřelku s výsledkem 5:4 pro PSG. „Nešlo o náhodu, byl to kontrolovaný chaos: dechberoucí výměna úderů s neúprosnou intenzitou po celých 90 minut,“ napsal před odvetou novinář Sukhman Singh z The Athletic.
Už ve středu se chystá druhý chod a Bayern musí v domácí odvetě pro postup vyhrát. To znamená, že se bude spoléhat na svou největší zbraň – v životní formě hrajícího Harryho Kanea.
Anglický útočník si držel obdivuhodnou výkonnost jedenáct sezon v kuse a v tomto ročníku ji dokázal ještě o úroveň povýšit. „Je to bezpochyby nejlepší anglická devítka, a to včetně (Alana) Shearera a (Waynea) Rooneyho. Podívejte se, kolik dal gólů, je to absurdní,“ obdivoval jeho formu v nedávném rozhovoru pro Goal.com bývalý anglický reprezentant Joe Cole.
Harry Kane v sezoně 2025/26:
soutěž
zápasy
góly/asistence
bundesliga
29
33/5
DFB Pokal
5
7/0
Liga mistrů
12
13/2
DFL Supercup
1
1/0
celkem
47
54/7
Mezi nejlepší střelce Evropy patří Kane už dlouho, v této sezoně je však o hlavu výš než celá konkurence. Nasázel už 54 branek, o 13 víc než druhý Kylian Mbappé, a ještě má před sebou čtyři nebo pět zápasů. Vzhledem k úžasné formě může pořád reálně pomýšlet na metu 60 klubových gólů v sezoně, což za posledních padesát let zvládli jen dva muži: Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.
Logicky je tak v současné době hlavním favoritem na zisk Zlatého míče a v příštích týdnech může výrazně rozšířit svou vitrínu trofejí. Téměř na den přesně před rokem se až ve věku 31 let dočkal vůbec prvního týmového úspěchu, když s Bayernem ovládl bundesligu. V domácí soutěži si Bayern pojistil druhý triumf v řadě s předstihem a ještě ho čeká finále německého poháru.
Hlavním cílem však zůstává ten největší pohár pro vítěze Ligy mistrů, kde mnichovská mašina sází především na ofenzivní sílu v čele s anglickým bombardérem. Kane zapsal v soutěži už 13 branek, čímž vylepšil svůj vlastní rekord mezi anglickými hráči.
Nejlepší střelci v Evropě v sezoně 2025/26:
hráč
klub
zápasy/góly
Harry Kane
Bayern
47/54
Kylian Mbappé
Real Madrid
41/41
Erling Haaland
Man. City
49/36
Luis Díaz
Bayern
47/26
„Co dokázal v Německu, je mimořádné. Moc bych mu přál, aby vyhrál Ligu mistrů,“ zasnil se Cole. Možná i kvůli dlouhému čekání na týmový úspěch je přitom ve své rodné zemi kapitán anglické reprezentace často přehlíženou a nedoceněnou postavou.
„Lidé v Anglii ho viděli jako střelce. Jeho zakončení a vůdcovské schopnosti nikdo nepodceňoval. My v něm ale vidíme víc, třeba fotbalovou inteligenci. Teď můžeme docenit jeho kvality, které v Anglii možná opomíjeli. Je jako dobré víno, co se zlepšuje každým rokem,“ rozplýval se trenér Vincent Kompany, který se během hráčské kariéry pětkrát postavil největší hvězdě svého současného výběru.
Že je mnohem víc než jen střelec, dokázal Kane například i v prvním duelu proti PSG, kdy úžasným pasem za obranu podstatně přispěl ke gólu Luise Díaze na 5:4. Další magické momenty od něj bude tým očekávat ve středu večer v odvetném utkání dvou dost možná nejlepších týmů světa.
Harry Kane za Bayern:
sezona
zápasy
góly/asistence
2023/24
45
44/12
2024/25
51
41/14
2025/26
47
54/7
celkem
143
139/33