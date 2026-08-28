Koeficient: Česko drží esa, 40 % na TOP 10! Souboj s Řeckem, hrozba přichází ze severu
Strhující předehra pohárové sezony je za námi, v předkolech se rozdaly karty a Česko vstoupí do hlavní fáze ve výhodné pozici. Chvilku dokonce drželo naději na dokonalou královskou postupku, ale i přes vypadnutí Hradce v ruce ponechá čtyři esa. Minimálně ligovou fázi pohárů si zahrají Slavia, Sparta, Plzeň a Jablonec. Češi s pravděpodobností 40 % udrží 10. příčku a vstupenku do Ligy mistrů pro sezonu 2028/29. Největším vyzyvatelem bude Řecko.
I kvůli tomu tolik mrzí vypadnutí Hradce Králové. Pokud by v prodloužení proti Panathinaikosu uspěl, byl by mezi Českem a Řeckem propastný rozdíl a udržení v elitní desítce by kluby Chance ligy mohly slavit pomalu už teď. Prohra 1:2 gólem ve 125. minutě ovšem znamená, že je situace o něco zamotanější.
Nicméně čtvrtek byl k tuzemskému fotbalu stále hodně přívětivý. Pojďme postupně: Plzeň dokonala zdánlivě nemožný obrat z 0:3 a po triumfu 5:1 po prodloužení nad Crvenou Zvezdou Bělehrad si zahraje Evropskou ligu.
Ještě podstatnější zpráva směrem k národnímu koeficientu přišla z Jablonce, kde zeleno-bílí uspěli proti Rangers 1:0, smazali manko z prvního duelu a slavili po penaltovém rozstřelu.
Do společné české pokladny tedy přibylo 0,400 bodu a hlavně zůstávají ve hře čtyři zástupci, kteří mohou ve skupinové fázi přidat ještě mnohem výživnější porci. Připomeňme, že do národního koeficientu přibývá bod za každou výhru a půl bod za remízu, případně další bonusy za postupy. Nicméně každý zisk se dělí počtem účastníků, který vstoupil do evropské sezony. Česko tedy každý příspěvek dělí pěti.
Hlavním konkurentem pro následující měsíce bude již zmíněné Řecko, které přesně zkopírovalo české úspěchy. AEK Atény pokračují do Ligy mistrů (stejně jako Slavia), Olympiakos a OFI Kréta se představí v Evropské lize (stejně jako Sparta a Plzeň) a do Konferenční ligy se prodral Panathinaikos (stejně jako Jablonec). A totožně s Hradcem i PAOK vypadl gólem z penalty v samém závěru a do Evropy se nepodívá.
Každá asociace tedy pokračuje ve čtyřech z pěti účastníků a má stejně náročnou cestu k bodům. Rozdíl je v tom, že Česko (44,725 bodu) vybíhá oproti Řecku (43,812 bodu) s téměř bodovým náskokem, který se hodí.
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Jen pro úplnost, 10. příčka aktuálně nepatří ani jednomu ze zmíněných rivalů, ale stále se zde drží Polsko, které ovšem ve čtvrtek výrazně tratilo. V Evropě končí Raków i Gornik Zabrze a Katowice se loučiy už o kolo dřív, takže Poláky (45,125 bodu) budou reprezentovat pouze Lech a Jagiellonia v Evropské lize a neveliký náskok prakticky jistě ztratí.
Pozor na seveřany
Dívat se ještě dál směrem nahoru již ztrácí význam. Osmé Nizozemsko (52,395 bodu) udrželo ve hře všech šest klubů a deváté Turecko (49,675 bodu) čtyři z pěti. Smazat bezmála pětibodové manko tak zní v podstatě nereálně.
Při pohledu hlouběji pod sebe je situace podobná, ovšem obezřetnost je na místě. Na 13. místo se vyhouplo rozjeté Norsko (38,612 bodu), které posbíralo v předkolech 5,000 bodu, což je druhý nejvyšší počet ze všech zemí hned po Ázerbájdžánu (5,125 bodu).
Ve hře má navíc stále čtyři z pěti účastníků. Viking a Bodø/Glimt se představí v Lize mistrů, Lillestrom v Evropské lize a Brann v Konferenční lize. Pro tuto sezonu by však měl český víc než šestibodový polštář celkem s přehledem stačit.
Silnější trumfy drží v ruce po kvalifikaci 14. Dánsko (38,306 bodu), jež se vydalo směrem ke koeficientu nejvýhodnější možnou cestou a všechny čtyři účastníky posílá do Konferenční ligy.
V papírově nejschůdnější soutěži se představí Aarhus, Midtjylland, Nordsjælland i FC Kodaň a jako jediná ze zemí mimo top 8 zůstává severské království v plném počtu.
|Pořadí
|Liga mistrů
|EL a KL
|8.–9. místo
|1× ligová fáze1× 3. předkolo
EL1× 4. předkolo1× 2. předkolo
KL1× 2. předkolo
|10. místo
|1× ligová fáze1× 2. předkolo
EL1× 4. předkolo1× 2. předkolo
KL1× 2. předkolo
|11.–12. místo
|1× 4. předkolo1× 2. předkolo
EL1× 4. předkolo1× 2. předkolo
KL1× 2. předkolo
|13.–14. místo
|1× 4. předkolo1× 2. předkolo
EL1× 3. předkolo
KL2× 2. předkolo
Totožný kousek se v minulém ročníku podařil Polákům, kteří z výhodné pozice vydolovali 15,750 bodu, což byl sedmý nejlepší zisk ze všech asociací a na Česko stáhli za celý ročník bezmála pět bodů.
Kdyby se s Dánskem opakoval stejný scénář, zůstane stále zhruba o tři body pozadu, takže je zbytečné propadat panice, ale určitě se hodí kontrolovat další postup těchto zemí.
Ještě před losem Evropské a Konferenční ligy staví statistici z portálu Football Meets Data v souboji o desátou příčku na první místo Česko se 40 procenty. Následuje Řecko (32 %) a právě Dánsko (22 %). Polsko se šesti procenty a Norsko s šancí 1:100 by potřebovali zázrak.
První kroky směrem k ponechání klíčové desáté pozice tedy dopadly z českého pohledu dobře. Co bude dál ukáže pohárový podzim.
|#
|Země
|Pravděpodobnost na první desítku
|1.
|Turecko
|99 %
|2.
|Česko
|40 %
|3.
|Řecko
|32 %
|4.
|Dánsko
|22 %
|5.
|Polsko
|6 %
|6.
|Norsko
|1 %
|Soutěž
|Česko
|Řecko
|Liga mistrů
|Slavia
|AEK Atény
|Evropská liga
|Sparta, Plzeň
|Olympiakos, OFI Kréta
|Konferenční liga
|Jablonec
|Panathinaikos