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Sláma věděl, že bude střílet: Jsem kluk z Mikulovic, splnil jsem si sen. Co Yamal?

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Pavel Šťastný
Liga národů
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Postával v mixzóně, čekal na novináře a ještě si zkontroloval telefon. „Mám hodně zpráv,“ přiznal český fotbalový reprezentant Jiří Sláma. Ještě aby ne. V sobotním zápase Ligy národů se trefil proti úřadujícím mistrům světa ze Španělska (1:3).

Věřil byste tomu před měsícem?
„Už jsem ani nedoufal, že bych se mohl ukázat v takovém zápase. O to víc si ty chvíle užívám. Je pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Česko.“

Přiznejte, střílel jste?
„Jasně. Měl jsem v hlavě jedinou myšlenku, už když mi to Hložan (Adam Hložek) hezky připravil. Věděl jsem, že budu zakončovat.“

Co přišlo pak?
„Euforie. Ani to nedokážu popsat. Všechno mi dojde, až si vydechnu. Teď cítím obrovskou radost, že klukovi z Mikulovic, z malé vesnice, si splnil to, o čem vždycky snil.“

Prý jste už tahal nohy, přesto to zvládl.
„Ti hráči mají obrovskou kvalitu, nenechali nám obránci ani chvíli vydechnout. Pořád trhali obranu, pořád za ni chodili. Mají výborně zmáknuté protipohyby, museli jsme je chytat. A když si tipnete a pokusíte se jim vyzobnout míč, hned toho využijí a jdou právě za obranu. Pákrát tam dostali balon, takže jsme to hasili na poslední chvíli. Nakonec je škoda toho gólu na 2:2.“

Yamal měl průpovídky

Jaké byly vlastně souboje s Laminem Yamalem?
„Ani nevím, co k tomu říct. On je úplně jinde. Snažil jsem se na něj hrát co nejdůrazněji, znechutit mu hru. Hrát na něj trochu špinavě. Jinak to s ním nejde.“

Jak se choval?
„Někdy vypadá na hřišti, že ho to nebaví. Občas tam měl nějaké průpovídky, ale snažil jsem se to neřešit. Soustředil jsem se fakt jenom na sebe a na náš výkon.“

Vydechl jste si, že střídal už po poločase?
„Ano, ale už po prvním sprintu jsem věděl, že za něj přišel ještě rychlejší hráč. Je to Španělska, kádr má nabitý. A když jeden odejde, přijde druhý a má stejnou kvalitu.“

Jak vnímáte svoji pozici v reprezentaci? Hrál jste všechny tři utkání v základní sestavě.
„Vůbec to neřeší. Užívám si, že můžu hrát za národní tým. Jestli budu hrát jednu, devadesát minut, nebo budu sedět na tribuně, pořád budu rád, když se ukážu na příštím srazu. Věřím, že jsem se ukázal v dobrém světle.“

Až v takovém, že vás třeba Jablonec může prodat? Majitel Jakub Střeštík byl přímo na tribuně.
„Třeba uděláme nějaký deal.“

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko330010:49
2Anglie320111:36
3Chorvatsko31023:123
4Česko30032:70
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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