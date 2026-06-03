Předplatné

MS ve fotbale ONLINE: Devítka Hložek, desítka Schick. Češi odtajnili čísla dresů

Česká radost po trefě Adama Hložka
Česká radost po trefě Adama HložkaZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Stadion New Yorku Red Bulls
Adam Hložek s Ladislavem Krejčím vyrazili na baseball
Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
Dara Rolins sleduje trénink české reprezentace
Trenér české reprezentace Miroslav Koubek
Trénimkové centrum v East Hanoveru, které patří New York Red Bulls
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali na americké půdě
70
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026

Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Česko

Zprávy ze dne 3. června 2026

Důležitý moment
Česko
3. června 2026 · 17:52

Česká reprezentace ve středu odpoledne na svých kanálech zveřejnila čísla dresů, se kterými budou fotbalisté nastupovat na MS v Americe:

 

#1 Matěj Kovář
#2 David Zima
#3 Tomáš Holeš
#4 Robin Hranáč
#5 Vladimír Coufal
#6 Štěpán Chaloupek
#7 Ladislav Krejčí
#8 Vladimír Darida
#9 Adam Hložek
#10 Patrik Schick
#11 Jan Kuchta
#12 Lukáš Červ
#13 Mojmír Chytil
#14 David Jurásek
#15 Pavel Šulc
#16 Jindřich Staněk
#17 Lukáš Provod
#18 Michal Sadílek
#19 Tomáš Chorý
#20 Jaroslav Zelený
#21 David Douděra
#22 Tomáš Souček
#23 Lukáš Horníček
#24 Alexandr Sojka
#25 Hugo Sochůrek
#26 Denis Višinský

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
3. června 2026 · 17:34

Metlife Stadium v New Jersey - místo, kde se bude hrát finále mistrovství světa. Tamní akreditační centrum jede na plné obrátky, také redakce iSportu už má vyzvednutou turnajovou novinářskou průkazku.

Na Metlife Stadium v New Jersey se bude hrát finále MS ve fotbale
Na Metlife Stadium v New Jersey se bude hrát finále MS ve fotbale
Součástí Metlife Stadium v New Jersey je i akreditační centrum pro novináře
Součástí Metlife Stadium v New Jersey je i akreditační centrum pro novináře
Česko
3. června 2026 · 15:32

Jakub Schoř, zkušený bezpečnostní manažer FAČR, je překvapen z toho, jak střežená je česká reprezentace v New Jersey. Policie, šerifové, security, velká černá SUV se zatmavenými skly. Národní tým všude někdo střeží. „Tohle nečekal nikdo,“ vypráví bývalý policista. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Čeští fotbalsité na prvním tréninku na mistrovství světa, jejich hotel a bezpečnostní manažer Jakub Schoř
Čeští fotbalsité na prvním tréninku na mistrovství světa, jejich hotel a bezpečnostní manažer Jakub Schoř
3. června 2026 · 15:06

Sports Illustrated Stadium = domov New Yorku Red Bulls. Tady sehraje česká reprezentace v pátek ve dvě hodiny ráno českého času generálku s Guatemalou. Jde o stadion s kapacitou 25 tisíc, běžná návštěva v MLS je kolem 20 tisíc. Nachází se v rezidenční čtvrti New Jersey s výhledem na Manhattan a hraje tam například Erik Forsberg nebo Eric-Maxim Choupo Moting.

Tým kouče Miroslava Koubka na něm trénovat nebude, neboť je od Morristownu, kde Češi bydlí, vzdálený asi hodinu. Odehrají tam rovnou zápas, tréninkové jednotky absolvují ve strážené akademii New Yorku Red Bulls poblíž hotelu. O prvním tréninku reprezentace více ZDE>>>

Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Írán
3. června 2026 · 11:32

Íránský tým, nad jehož startem na MS se kvůli válce s USA dlouho vznášel otazník, odletí na svou základnu do Mexika v sobotu. Ještě předtím odehraje ve čtvrtek za zavřenými dveřmi v Turecku generálku na šampionát proti Mali. 

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
3. června 2026 · 03:00

Volné úterní odpoledne využili reprezentanti k návštěvě Manhattanu. Z hotelu v Morristownu vyrazili do samotného srdce New Yorku. Velká část týmu navštívila baseballový zápas Yankees s Clevelandem, hráči si nakoupili i dresy slavného celku MLB z New Yorku. Jan Kuchta na fotkách na sociálních sítích zaujal řetězem kolem krku. Generální manažer zase Pavel Nedvěd zvolil výhled z mrakodrapu po boku přítelkyně Dary Rolins. Ve středu se budou chystat na generálku s Guatemalou.

Adam Hložek s Ladislavem Krejčím vyrazili na baseball
Adam Hložek s Ladislavem Krejčím vyrazili na baseball
Dara Rolins s Pavlem Nedvědem v New Yorku
Dara Rolins s Pavlem Nedvědem v New Yorku

Zprávy ze dne 2. června 2026

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 21:19

Útulné tréninkové centrum klubu New York Red Bulls v obci East Hanover asi nikdy nebylo tak hlídaným Alcatrazem jako nyní. „Tak jste fakt tady. Kluci, vítejte,“ pozdravil trenér Miroslav Koubek české novináře, když se po třičtvrtěhodinovém čekání a bezpečnostních procedurách dostali do areálu. Reportáž přímo z USA čtěte ZDE >>>

Češi si poprvé zatrénovali v USA
Češi si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 19:14

The Westin Governor Morris = tady bydlí česká fotbalová reprezentace. Kousek odsud v Morristownu má Donald Trump své letiště, odkud vyráží na golf.

Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
2. června 2026 · 18:31

Rozhodčím na MS bude pomáhat systém VAR s posuzováním ofsajdů přímo během hry. Sudí dostanou zprávu o zjevných ofsajdových postaveních do sluchátka, aby mohli okamžitě přerušit hru a nemuseli čekat na přezkoumání během přerušení. Asistenti budou nadále v případě nejistoty čekat na dohrání akce, nově jim ale může ihned pomoct videorozhodčí. Díky pokynu z centrály VAR v Dallasu mohou odmávat ofsajd s minimálním zpožděním a ještě před dokončením akce. Okamžité posuzování ofsajdů má zrychlit hru a zabránit zbytečným zraněním hráčů.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 17:28
Video placeholder
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 17:04

„Vyšší intenzita, máme to pokropený, tak ať je to v pořádných otáčkách,“ hecuje reprezentanty Koubkův asistent Jan Rezek, nejhlasitější člen na hřišti.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 16:49

Miroslav Koubek přátelsky přivítal média a dovolil jim sledovat trénink déle, než bylo původně domluvených patnáct minut.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 16:38

Jediný Jan Kuchta neabsolvuje tréninkovou jednotku s týmem a připravuje se individuálně.

Video placeholder
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 16:18

Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd právě na trénink dorazil po soukromé ose s přítelkyní Darou Rolins. Řidič obrovského černého SUV je vysadil před bránou a odjel.

Dara Rolins sleduje trénink české reprezentace
Dara Rolins sleduje trénink české reprezentace
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 15:38
2. června 2026 · 13:56

Už před čtvrt rokem schválila Mezinárodní fotbalová pravidlová komise (IFAB) na zasedání ve Walesu balíček úprav, které mají za cíl zrychlit tempo hry. Změny pravidel nyní vstoupily v platnost, bude se podle nich hrát už na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Co všechno se změní a na co si musí dávat fotbalisté větší pozor? Čtěte ZDE>>>

Na fotbalovém MS v Americe začnou platit některá nová pravidla
Na fotbalovém MS v Americe začnou platit některá nová pravidla
Rakousko
2. června 2026 · 12:56

Christoph Baumgartner z Rakouska přijde kvůli svalovému zranění o mistrovství světa. Útočník Lipska se zranil při rozcvičce před pondělním přípravným zápasem s Tuniskem a dnešní vyšetření magnetickou rezonancí odhalilo závažnější problém, který jeho start na šampionátu vyloučil, informoval rakouský svaz. Reprezentační trenér Ralf Rangnick může ještě tento týden za Baumgartnera dodatečně nominovat náhradníka.

2. června 2026 · 11:48

Záložník Hakan Calhanoglu z Interu Milán je se 105 starty a 22 vstřelenými góly v mezistátních zápasech nejzkušenějším fotbalistou v nominaci Turecka na mistrovství světa. Konečný výběr trenéra Vincenza Montelly oznámil svaz jako jeden z posledních prostřednictvím emotivního videa s bývalými hráči národního týmu.

Česko
2. června 2026 · 11:47

Ministerstvo zahraničních věcí kvůli nadcházejícímu mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles, řekl dnes na tiskové konferenci šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace na turnaji, který začíná 11. června. Ministerstvo zveřejnilo na svých webových stránkách základní doporučení pro fanoušky, vlastní manuál s informacemi a důležitými kontakty představila i fotbalová asociace.

2. června 2026 · 09:23

Fotbalisté Kolumbie porazili v přípravě na mistrovství světa Kostariku3:1. V předposledním duelu před startem šampionátu uspěla i Kanada, jeden ze spolupořadatelů finálového turnaje vyhrál nad Uzbekistánem 2:0.

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů