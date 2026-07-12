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Francie - Španělsko v TV. Kdo vysílá semifinále MS ve fotbale 2026

Kdo vysílá MS ve fotbale 2026? Zápasy si rozdělily Nova a ČT
Kdo vysílá MS ve fotbale 2026? Zápasy si rozdělily Nova a ČTZdroj: iSport.cz
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MS fotbal 2026
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Mistrovství světa ve fotbale 2026 je pro české fanoušky specifické. O vysílání turnaje se dělí dvě největší tuzemské televizní skupiny Nova a Česká televize. Pro diváky to může na první pohled působit složitě. Kde uvidíme play off turnaje a co všechno televize kolem MS chystají? Přinášíme vám přehled.

Všech 104 zápasů MS ve fotbale 2026 v televizi

Dobrá zpráva pro české fanoušky. Celý šampionát je dostupný na volně vysílaných televizních kanálech. Diváci mají během 39 dní možnost sledovat celkem 104 utkání. Hlavními kanály turnaje jsou Nova Action a ČT sport, přičemž každý z nich nabízí více než 50 zápasů.

Kde uvidíte MS ve fotbale 2026 v TV?

Některé přenosy fotbalového mistrovství světa se objeví na obou stanicích současně. Šlo již o všechny zápasy české reprezentace (Nova Action a ČT sport), a také obě závěrečná utkání turnaje – bitvy o třetí místo a o zlato.

Jak naladit Nova Action?

Řada diváků si bude muset ověřit, zda má stanici dostupnou.

Možnosti jsou tři:

  • Oneplay: Nejjednodušší cesta pro sledování všech přenosů Novy.
  • IPTV a kabelové televize: Nova Action je součástí nabídky většiny televizních operátorů.
  • DVB-T2 zdarma: Stanice je dostupná také v pozemním vysílání prostřednictvím Multiplexu 24. Pokud ji divák v seznamu programů nenajde, zpravidla pomůže nové automatické naladění televizoru.

Co nabídne Česká televize?

ČT bude vysílat více než polovinu zápasového programu, plánuje výrazně posílit studiové vysílání. S výjimkou několika utkání základní skupiny bude studio součástí téměř každého přenosu.

Rozdělení televizních zápasů v play off

Datum a časFázeZápasTV stanice
14. 7. 2026 (21:00)SemifináleFrancie – ŠpanělskoNova Action
15. 7. 2026 (21:00)SemifináleNorsko / Anglie - Argentina / ŠvýcarskoČT sport
18. 7. 2026 (23:00)o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2ČT sport,
Nova Action
19. 7. 2026 (21:00)Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2ČT sport,
Nova Action

Kdo vysílá co z MS ve fotbale 2026?

PlatformaNabídka
Nova Actionvíce než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
ČT sportvíce než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
TV Novavybrané zápasy včetně těch nejatraktivnějších
Oneplaykompletní fotbalový obsah skupiny Nova
Match Buddystatistiky, data a alternativní sledování zápasů

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