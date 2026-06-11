Jak se měnily míče pro MS: televizky, ikonické tango nebo asijská divočina
Než přišel v Mexiku v roce 1970 jako dodavatel Adidas, hrálo se vždy s míčem, který dodal pořadatel šampionátu. Před 56 lety se to změnilo - balon je od té doby vždy jednou z hvězd mistrovství světa. S jakými kousky se už hrál nejsledovanější turnaj planety? Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Telstar (Mexiko 1970)
Ikonický černobílý třicetidvoupanelový míč, který byl navržen tak, aby byl dobře vidět na tehdejších černobílých televizních obrazovkách (název vznikl z „Television Star“). V tuzemsku se mu říkalo „televizka“.
Telstar Durlast (SNR 1974)
Vylepšená verze s polyuretanovým povlakem, který míč chránil před vodou a bahnem.
Tango Durlast (Argentina 1978)
Přelomový design s dvaceti panely s trojúhelníkovými tvary (triádami), které opticky vytvářely kruhy. Tento design se v různých obměnách udržel dalších 20 let.
Tango España (Španělsko 1982)
Poslední míč vyrobený z pravé kůže, měl pogumované švy pro lepší voděodolnost.
Azteca (Mexiko 1986)
První plně syntetický míč v historii MS, jehož grafika byla inspirována aztéckou architekturou.
Etrusco Unico (Itálie 1990)
Design vzdával hold etruskému umění (obsahoval trojhlavé lvy) a míč měl uvnitř vrstvu polyuretanové pěny.
Questra (USA 1994)
Míč inspirovaný vesmírnými lety a hvězdami, byl velmi měkký a rychlý.
Tricolore (Francie 1998)
První vícebarevný míč na MS, který nesl národní barvy Francie (červenou, modrou a bílou).
Fevernova (Jižní Korea a Japonsko 2002)
Adidas opustil tradiční design řady Tango a přišel s revolučním asijským barevným motivem plamene a turbíny.
Teamgeist (Německo 2006)
V překladu Týmový duch. Měl pouze 14 panelů (místo předchozích 32), což zaručovalo dokonalejší kulatý tvar a přesnost.
Jabulani (JAR 2010)
V jazyce zulu znamená slavit. Tento míč se stal nechvalně proslulým kvůli své nepředvídatelné trajektorii letu, na kterou si stěžovala většina brankářů.
Brazuca (Brazílie 2014)
Název vybrali sami fanoušci v hlasování a vyjadřuje národní hrdost a brazilský způsob života. Měl unikátní design ze 6 panelů.
Telstar 18 (Rusko 2018)
Moderní pocta původnímu černobílému míči z roku 1970, tentokrát s pixelovým designem a zabudovaným NFC čipem.
Al Rihla (Katar 2022)
V arabštině znamená Cesta. Byl navržen pro maximální rychlost a stabilitu letu a obsahoval senzor pro poloautomatické určování ofsajdů.
Trionda (USA, Kanada a Mexiko 2026)
Nejnovější oficiální míč představený pro MS 2026.