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Jak se měnily míče pro MS: televizky, ikonické tango nebo asijská divočina

Adidas je s míčem pro MS ve fotbale spjatý od roku 1970
Adidas je s míčem pro MS ve fotbale spjatý od roku 1970Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Jiří Fejgl
MS fotbal 2026
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Než přišel v Mexiku v roce 1970 jako dodavatel Adidas, hrálo se vždy s míčem, který dodal pořadatel šampionátu. Před 56 lety se to změnilo - balon je od té doby vždy jednou z hvězd mistrovství světa. S jakými kousky se už hrál nejsledovanější turnaj planety? Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

Telstar (Mexiko 1970)

Ikonický černobílý třicetidvoupanelový míč, který byl navržen tak, aby byl dobře vidět na tehdejších černobílých televizních obrazovkách (název vznikl z „Television Star“). V tuzemsku se mu říkalo „televizka“.

Telstar (Mexiko 1970)

Telstar Durlast (SNR 1974)

Vylepšená verze s polyuretanovým povlakem, který míč chránil před vodou a bahnem.

Telstar Durlast (SNR 1974)

Tango Durlast (Argentina 1978)

Přelomový design s dvaceti panely s trojúhelníkovými tvary (triádami), které opticky vytvářely kruhy. Tento design se v různých obměnách udržel dalších 20 let.

Tango Durlast (Argentina 1978)

Tango España (Španělsko 1982)

Poslední míč vyrobený z pravé kůže, měl pogumované švy pro lepší voděodolnost.

Tango España (Španělsko 1982)

Azteca (Mexiko 1986)

První plně syntetický míč v historii MS, jehož grafika byla inspirována aztéckou architekturou.

Azteca (Mexiko 1986)

Etrusco Unico (Itálie 1990)

Design vzdával hold etruskému umění (obsahoval trojhlavé lvy) a míč měl uvnitř vrstvu polyuretanové pěny.

Etrusco Unico (Itálie 1990)

Questra (USA 1994)

Míč inspirovaný vesmírnými lety a hvězdami, byl velmi měkký a rychlý.

Questra (USA 1994)

Tricolore (Francie 1998)

První vícebarevný míč na MS, který nesl národní barvy Francie (červenou, modrou a bílou).

Tricolore (Francie 1998)

Fevernova (Jižní Korea a Japonsko 2002)

Adidas opustil tradiční design řady Tango a přišel s revolučním asijským barevným motivem plamene a turbíny.

Fevernova (Jižní Korea a Japonsko 2002)

Teamgeist (Německo 2006)

V překladu Týmový duch. Měl pouze 14 panelů (místo předchozích 32), což zaručovalo dokonalejší kulatý tvar a přesnost.

Teamgeist (Německo 2006)

Jabulani (JAR 2010)

V jazyce zulu znamená slavit. Tento míč se stal nechvalně proslulým kvůli své nepředvídatelné trajektorii letu, na kterou si stěžovala většina brankářů.

Jabulani (JAR 2010)

Brazuca (Brazílie 2014)

Název vybrali sami fanoušci v hlasování a vyjadřuje národní hrdost a brazilský způsob života. Měl unikátní design ze 6 panelů.

Brazuca (Brazílie 2014)

Telstar 18 (Rusko 2018)

Moderní pocta původnímu černobílému míči z roku 1970, tentokrát s pixelovým designem a zabudovaným NFC čipem.

Telstar 18 (Rusko 2018)

Al Rihla (Katar 2022)

V arabštině znamená Cesta. Byl navržen pro maximální rychlost a stabilitu letu a obsahoval senzor pro poloautomatické určování ofsajdů.

Al Rihla (Katar 2022)

Trionda (USA, Kanada a Mexiko 2026)

Nejnovější oficiální míč představený pro MS 2026.

Trionda (USA, Kanada a Mexiko 2026)

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