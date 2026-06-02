MS ve fotbale 2026: Kompletní program, výsledky, tabulky, skupiny, kdy hrají Češi?

Jak vypadá program MS ve fotbale 2026Zdroj: FIFA.com
Pavel Nedvěd a Ladislav Krejčí se radují z postupu na MS
Česká radost z postupu na MS
MS fotbal 2026

Letošní mistrovství světa ve fotbale zná už všech 48 účastníků. A po 20 letech mezi nimi budou znovu i Češi! Na světovém šampionátu je ve skupině A postupně čekají zápasy s Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Šampionát, který hostí také Spojené státy a Kanada, začíná 11. června a potrvá do 19. července. Kompletního průvodce naleznete v článku.

Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026? (Program zápasů)

  • Jižní Korea - Česko, 12. června, 4:00
  • Česko - JAR, 18. června, 18:00
  • Česko - Mexiko, 25. června, 3:00

Česká nominace na MS ve fotbale 2026

Program skupinové fáze na MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časSkupinaZápasDějiště
AMexiko – JARMexiko
AKorea – ČESKOGuadalajara
BKanada – BosnaToronto
DUSA – ParaguayLos Angeles
DAustrálie – TureckoVancouver
BKatar – ŠvýcarskoSan Francisco
CBrazílie – MarokoNew York/New Jersey
CHaiti – SkotskoBoston
ENěmecko – CuracaoHouston
FNizozemsko – JaponskoDallas
EP. slonoviny – EkvádorFiladelfie
FŠvédsko – TuniskoMonterrey
HŠpanělsko – KapverdyAtlanta
GBelgie – EgyptSeattle
HS. Arábie – UruguayMiami
GÍrán – N. ZélandLos Angeles
IFrancie – SenegalNew York/New Jersey
IIrák – NorskoBoston
JArgentina – AlžírskoKansas City
JRakousko – JordánskoSan Francisco
KPortugalsko – KongoHouston
LAnglie – ChorvatskoDallas
LGhana – PanamaToronto
KUzbekistán – KolumbieMexiko
AČESKO – JARAtlanta
BŠvýcarsko – BosnaLos Angeles
BKanada – KatarVancouver
AMexiko – KoreaGuadalajara
DTurecko – ParaguaySan Francisco
DUSA – AustrálieSeattle
CSkotsko – MarokoBoston
CBrazílie – HaitiFiladelfie
FTunisko – JaponskoMonterrey
FNizozemsko – ŠvédskoHouston
ENěmecko – P. slonovinyToronto
EEkvádor – CuracaoKansas City
HŠpanělsko – S. ArábieAtlanta
GBelgie – ÍránLos Angeles
HUruguay – KapverdyMiami
GNový Zéland – EgyptVancouver
JArgentina – AlžírskoDallas
IFrancie – IrákFiladelfie
INorsko – SenegalNew York/New Jersey
JJordánsko – AlžírskoSan Francisco
KPortugalsko – UzbekistánHouston
LAnglie – GhanaBoston
LPanama – ChorvatskoToronto
KKolumbie – KongoGuadalajara
BŠvýcarsko – KanadaVancouver
BBosna – KatarSeattle
CSkotsko – BrazílieMiami
CMaroko – HaitiAtlanta
AČESKO – MexikoMexiko
AJAR – KoreaMonterrey
EEkvádor – NěmeckoNew York/New Jersey
ECuracao – P. slonovinyFiladelfie
FTunisko – NizozemskoKansas City
FJaponsko – ŠvédskoDallas
DTurecko – USALos Angeles
DParaguay – AustrálieSan Francisco
INorsko – FrancieBoston
ISenegal – IrákToronto
HUruguay – ŠpanělskoGuadalajara
HKapverdy – Saúdská ArábieHouston
GNový Zéland – BelgieSeattle
GEgypt – ÍránVancouver
LPanama – AnglieNew York/New Jersey
LChorvatsko – GhanaFiladelfie
KKolumbie – PortugalskoMiami
KKongo – UzbekistánAtlanta
JJordánsko – ArgentinaDallas
JAlžírsko – RakouskoKansas City

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasDějiště
1. kolo play off2A – 2BLos Angeles
1. kolo play off1E – 3A/B/C/D/FBoston
1. kolo play off1C – 2FHouston
1. kolo play off1F – 2CMonterrey
1. kolo play off2E – 2IDallas
1. kolo play off1I – 3C/D/F/G/HNew York/New Jersey
1. kolo play off1A – 3C/E/F/H/IMexiko
1. kolo play off1L – 3E/H/I/J/KAtlanta
1. kolo play off1G – 3A/E/H/I/JSeattle
1. kolo play off1D – 3B/E/F/I/JSan Francisco
1. kolo play off1H – 2JLos Angeles
1. kolo play off2K – 2LToronto
1. kolo play off1B – 3E/F/G/I/JVancouver
1. kolo play off2D – 2GDallas
1. kolo play off1J – 2HMiami
1. kolo play off1K – 3D/E/I/J/LKansas City
Osmifinálevítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)Houston
Osmifinálevítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Filadelfie
Osmifinálevítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)New York/New Jersey
Osmifinálevítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Mexiko
Osmifinálevítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Dallas
Osmifinálevítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)Seattle
Osmifinálevítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Atlanta
Osmifinálevítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)Vancouver
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2Boston
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Los Angeles
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Miami
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8Kansas City
Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta
o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2Miami
Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey

Skupiny MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Po zbývajících barážích už jsou známa jména všech 48 účastníků mistrovství.

Skupina AMexiko, JAR, Jižní Korea, ČESKO
Skupina BKanada, Katar, Švýcarsko, Bosna
Skupina CBrazílie, Maroko, Haiti, Skotsko
Skupina DUSA, Paraguay, Austrálie, Turecko
Skupina ENěmecko, Curaçao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
Skupina FNizozemsko, Japonsko, Tunisko, Švédsko
Skupina GBelgie, Egypt, Írán, Nový Zéland
Skupina HŠpanělsko, Kapverdy, Saúská Arábie, Uruguay
Skupina IFrancie, Senegal, Norsko, Irák
Skupina JArgentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko
Skupina KPortugalsko, Uzbekistán, Kolumbie, Kongo
Skupina LAnglie, Chorvatsko, Ghana, Panama

Tabulky MS ve fotbale 2026

SKUPINA A

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko00000:00
2JAR00000:00
3Jižní Korea00000:00
4ČESKO00000:00

SKUPINA B

#TýmZVRPSkóreB
1Kanada00000:00
2Katar00000:00
3Švýcarsko00000:00
4Bosna00000:00

SKUPINA C

#TýmZVRPSkóreB
1Brazílie00000:00
2Maroko00000:00
3Haiti00000:00
4Skotsko00000:00

SKUPINA D

#TýmZVRPSkóreB
1USA00000:00
2Paraguay00000:00
3Austrálie00000:00
4Turecko00000:00

SKUPINA E

#TýmZVRPSkóreB
1Německo00000:00
2Curaçao00000:00
3P. slonoviny00000:00
4Ekvádor00000:00

SKUPINA F

#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko00000:00
2Japonsko00000:00
3Tunisko00000:00
4Švédsko00000:00

SKUPINA G

#TýmZVRPSkóreB
1Belgie00000:00
2Egypt00000:00
3Írán00000:00
4N. Zéland00000:00

SKUPINA H

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko00000:00
2Kapverdy00000:00
3Saúská Arábie00000:00
4Uruguay00000:00

SKUPINA I

#TýmZVRPSkóreB
1Francie00000:00
2Senegal00000:00
3Norsko00000:00
4Irák00000:00

SKUPINA J

#TýmZVRPSkóreB
1Argentina00000:00
2Alžírsko00000:00
3Rakousko00000:00
4Jordánsko00000:00

SKUPINA K

#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko00000:00
2Uzbekistán00000:00
3Kolumbie00000:00
4Kongo00000:00

SKUPINA L

#TýmZVRPSkóreB
1Anglie00000:00
2Chorvatsko00000:00
3Ghana00000:00
4Panama00000:00

Formát MS ve fotbale 2026

Nově se turnaje zúčastní 48 reprezentací, které jsou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé základní skupiny postupují do vyřazovací části 2 nejlepší týmy, plus 8 nejlepších týmů na třetích místech. Celkově tak postoupí 32 celků, které se dostanou do tzv. šestnáctifinále. V případě nerozhodného stavu po 90 minutách ve vyřazovací části následuje prodloužení 2x15 minut, případně penaltový rozstřel.

  • Skupinová fáze: 11. června - 28. června 2026
  • Šestnáctifinále: 28. června - 4. července 2026
  • Osmifinále: 4. - 7. července 2026
  • Čtvrtfinále: 9. - 12. července 2026
  • Semifinále: 14. - 15. července 2026
  • Zápas o 3. místo: 18. července 2026 od 23 hodin
  • Finále: 19. července 2026 od 21 hodin

Česko v baráži o MS ve fotbale 2026

Česká fotbalová reprezentace se dočkala své druhé účasti na mistrovství světa v samostatné historii. V kvalifikační skupině skončila druhá za Chorvatskem a dostala se do baráže. V jejím semifinále porazila v Edenu Irsko (1:1, 4:3 na penalty) a nakonec vyřadila také Dánsko (2:2, 3:1 na penalty).

Historie a medailisté MS ve fotbale

Historicky se Česko a Československo dočkalo dvou stříbrných medailí. Poprvé v roce 1934, kdy podlehli fašistické Itálii 1:2. Za Čechoslováky tehdy skóroval Antonín Puč. Podruhé se to podařilo v roce 1962, když ve finále prohráli proti fenomenální Brazílii 1:3. Jedinou branku Čechoslováků vstřelil jeden z nejlepších českých fotbalistů historie Josef Masopust.

Mundial ve své historii viděl řadu fantastických individuálních výkonů, kdy můžeme jmenovat Pelého, Maradonu, Zidana nebo naposledy Lionela Messiho.

Výsledky předchozích ročníků MS ve fotbale

RočníkFinále3. místo
2022 (Katar)Argentina - Francie 4:3 na penaltyChorvatsko - Maroko 2:1
2018 (Rusko)Francie - Chorvatsko 4:2Belgie - Anglie 2:0
2014 (Brazílie)Německo - Argentina 1:0pNizozemsko - Brazílie 3:0
2010 (JAR)Španělsko - Nizozemsko 1:0pNěmecko - Uruguay 3:2
2006 (Německo)Itálie - Francie 1:1, 5:3 pen.Německo - Portugalsko 3:1
2002 (J. Korea a Japonsko)Brazílie - Německo 2:0Turecko - J. Korea 3:2
1998 (Francie)Francie - Brazílie 3:0Chorvatsko - Nizozemsko 2:1
1994 (USA)Brazílie - Itálie 0:0, 3:2 pen.Švédsko - Bulharsko 4:0
1990 (Itálie)Německo - Argentina 1:0Itálie - Anglie 2:1
1986 (Mexiko)Argentina - Německo 3:2Francie - Belgie 4:2p
1982 (Španělsko)Itálie - Německo 3:1Polsko - Francie 3:2
1978 (Argentina)Argentina - Nizozemsko 3:1pBrazílie - Itálie 2:1
1974 (Německo)Německo - Nizozemsko 2:1Polsko - Brazílie 1:0
1970 (Mexiko)Brazílie - Itálie 4:1Německo - Uruguay 1:0
1966 (Anglie)Anglie - Německo 4:2pPortugalsko - SSSR 2:1
1962 (Chile)Brazílie - Československo 3:1Chile - Jugoslávie 1:0
1958 (Švédsko)Brazílie - Švédsko 5:2Francie - Německo 6:3
1954 (Švýcarsko)Německo - Maďarsko 3:2Rakousko - Uruguay 3:1
1950 (Brazílie)Uruguay - Brazílie 2:1Švédsko
1938 (Francie)Itálie - Maďarsko 4:2Brazílie - Švédsko 4:2
1934 (Itálie)Itálie - Československo 2:1pNěmecko - Rakousko 3:2
1930 (Uruguay)Uruguay - Argentina 4:2USA a Jugoslávie

Průvodce MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě, Mexiku

Kdy se hraje MS ve fotbale 2026?

Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku proběhne již klasicky v letních měsících od 11. června do 19. července 2026.

Kde se koná MS ve fotbale 2026?

Pořadatelství fotbalového šampionátu FIFA přisoudila poprvé v historii třem státům – USA, Kanadě a Mexiku.

Konkrétně se fotbalový svátek odehraje ve městech Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Los Angeles, New York, Boston, Kansas City, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfie, Seattle, San Francisco, Miami, Vancouver a Toronto.

Kompletního průvodce stadiony, na kterých se bude hrát MS ve fotbale 2026 naleznete ZDE>>>

Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku?

Změna u největší fotbalové události roku na tuzemských obrazovkách. Mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku bude kromě České televize vysílat také Nova. Z celkového počtu 104 zápasů by mělo exkluzivně připadnout každé televizi 50 zápasů, čtyři odvysílají obě souběžně. Více čtěte ZDE>>>

Kdo vyhraje MS ve fotbale 2026?

Favoritem podle bookmakerů je Španělsko. Dalšími jsou Anglie, Portugalsko, Brazílie, Argentina a Francie.

Kdo se kvalifikoval na MS v USA, Kanadě, Mexiku 2026 a jak funguje kvalifikace?

Celkově se na šampionát kvalifikuje 48 týmů, což je nejvíce v historii. Předem jistou účast mají pořadatelé (USA, Kanada, Mexiko).

  • 12 míst je určeno pro vítěze kvalifikačních skupin evropské kvalifikace UEFA, další 4 týmy si účast vybojují v baráži evropské kvalifikace
  • 8 týmů z AFC
  • 9 celků jde z CAF
  • 6 týmů se kvalifikuje z CONMEBOL
  • 3 týmy z CONCACAF
  • 1 tým z OFC
  • 2 týmy z mezikontinentální baráže, kde se účastní týmy z AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC
Týmy s jistým postupem na MS 2026
KanadaUSAMexiko
JaponskoNový ZélandÍrán
ArgentinaUzbekistánJižní Korea
JordánskoAustrálieBrazílie
EkvádorUruguayKolumbie
ParaguayMarokoTunisko
EgyptAlžírskoGhana
KapverdyJARKatar
AnglieSaúdská ArábiePobřeží slonoviny
SenegalFrancieChorvatsko
PortugalskoNorskoNěmecko
NizozemskoBelgieRakousko
ŠvýcarskoSkotskoPanama
HaitiCuraçaoČesko
BosnaTureckoŠvédsko
KongoIrákŠpanělsko

Kolik týmů postupuje ze skupiny na MS ve fotbale?

Ze základní skupiny postupují do vyřazovací fáze MS ve fotbale 2026 vždy dva nejlepší týmy. Dále postupuje osm nejlepších celků na třetích pozicích.

Kdy se losovalo MS v USA, Kanadě, Mexiku?

Los základních skupin MS ve fotbale 2026 proběhl 5. prosince 2025 v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu. Účastnila se ho řada hvězd. Celý večer moderovala modelka Heidi Klum. Losování se účastnily sportovní legendy jako Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O'Neal a Tom Brady. Od prezidenta FIFA Infantiniho získal americký prezident Donald Trump Cenu míru FIFA.

Maskoti MS ve fotbale 2026

Turnaj provází heslo „WE ARE 26“. Na šampionátu uvidíme tři maskoty, kteří reprezentují každý pořadatelský stát. Jsou jimi losice Maple (Kanada) symbolizující kreativitu a odolnost, jaguár Zayu (Mexiko) jako zosobnění síly a mayského dědictví a orel bělohlavý Clutch (USA).

Oficiální míč MS ve fotbale 2026

Oficiální míč nese název Trionda – „tři vlny“, a vizuálně propojuje všechny tři hostitelské země. Balon je revoluční v tom, že disponuje unikátní technologií napojenou na systém VAR, která má bleskově vyhodnocovat ofsajdy a další hraniční situace.

