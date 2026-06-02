MS ve fotbale 2026: Kompletní program, výsledky, tabulky, skupiny, kdy hrají Češi?
Letošní mistrovství světa ve fotbale zná už všech 48 účastníků. A po 20 letech mezi nimi budou znovu i Češi! Na světovém šampionátu je ve skupině A postupně čekají zápasy s Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Šampionát, který hostí také Spojené státy a Kanada, začíná 11. června a potrvá do 19. července. Kompletního průvodce naleznete v článku.
Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026? (Program zápasů)
- Jižní Korea - Česko, 12. června, 4:00
- Česko - JAR, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko, 25. června, 3:00
Česká nominace na MS ve fotbale 2026
Program skupinové fáze na MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Skupina
|Zápas
|Dějiště
|A
|Mexiko – JAR
|Mexiko
|A
|Korea – ČESKO
|Guadalajara
|B
|Kanada – Bosna
|Toronto
|D
|USA – Paraguay
|Los Angeles
|D
|Austrálie – Turecko
|Vancouver
|B
|Katar – Švýcarsko
|San Francisco
|C
|Brazílie – Maroko
|New York/New Jersey
|C
|Haiti – Skotsko
|Boston
|E
|Německo – Curacao
|Houston
|F
|Nizozemsko – Japonsko
|Dallas
|E
|P. slonoviny – Ekvádor
|Filadelfie
|F
|Švédsko – Tunisko
|Monterrey
|H
|Španělsko – Kapverdy
|Atlanta
|G
|Belgie – Egypt
|Seattle
|H
|S. Arábie – Uruguay
|Miami
|G
|Írán – N. Zéland
|Los Angeles
|I
|Francie – Senegal
|New York/New Jersey
|I
|Irák – Norsko
|Boston
|J
|Argentina – Alžírsko
|Kansas City
|J
|Rakousko – Jordánsko
|San Francisco
|K
|Portugalsko – Kongo
|Houston
|L
|Anglie – Chorvatsko
|Dallas
|L
|Ghana – Panama
|Toronto
|K
|Uzbekistán – Kolumbie
|Mexiko
|A
|ČESKO – JAR
|Atlanta
|B
|Švýcarsko – Bosna
|Los Angeles
|B
|Kanada – Katar
|Vancouver
|A
|Mexiko – Korea
|Guadalajara
|D
|Turecko – Paraguay
|San Francisco
|D
|USA – Austrálie
|Seattle
|C
|Skotsko – Maroko
|Boston
|C
|Brazílie – Haiti
|Filadelfie
|F
|Tunisko – Japonsko
|Monterrey
|F
|Nizozemsko – Švédsko
|Houston
|E
|Německo – P. slonoviny
|Toronto
|E
|Ekvádor – Curacao
|Kansas City
|H
|Španělsko – S. Arábie
|Atlanta
|G
|Belgie – Írán
|Los Angeles
|H
|Uruguay – Kapverdy
|Miami
|G
|Nový Zéland – Egypt
|Vancouver
|J
|Argentina – Alžírsko
|Dallas
|I
|Francie – Irák
|Filadelfie
|I
|Norsko – Senegal
|New York/New Jersey
|J
|Jordánsko – Alžírsko
|San Francisco
|K
|Portugalsko – Uzbekistán
|Houston
|L
|Anglie – Ghana
|Boston
|L
|Panama – Chorvatsko
|Toronto
|K
|Kolumbie – Kongo
|Guadalajara
|B
|Švýcarsko – Kanada
|Vancouver
|B
|Bosna – Katar
|Seattle
|C
|Skotsko – Brazílie
|Miami
|C
|Maroko – Haiti
|Atlanta
|A
|ČESKO – Mexiko
|Mexiko
|A
|JAR – Korea
|Monterrey
|E
|Ekvádor – Německo
|New York/New Jersey
|E
|Curacao – P. slonoviny
|Filadelfie
|F
|Tunisko – Nizozemsko
|Kansas City
|F
|Japonsko – Švédsko
|Dallas
|D
|Turecko – USA
|Los Angeles
|D
|Paraguay – Austrálie
|San Francisco
|I
|Norsko – Francie
|Boston
|I
|Senegal – Irák
|Toronto
|H
|Uruguay – Španělsko
|Guadalajara
|H
|Kapverdy – Saúdská Arábie
|Houston
|G
|Nový Zéland – Belgie
|Seattle
|G
|Egypt – Írán
|Vancouver
|L
|Panama – Anglie
|New York/New Jersey
|L
|Chorvatsko – Ghana
|Filadelfie
|K
|Kolumbie – Portugalsko
|Miami
|K
|Kongo – Uzbekistán
|Atlanta
|J
|Jordánsko – Argentina
|Dallas
|J
|Alžírsko – Rakousko
|Kansas City
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Dějiště
|1. kolo play off
|2A – 2B
|Los Angeles
|1. kolo play off
|1E – 3A/B/C/D/F
|Boston
|1. kolo play off
|1C – 2F
|Houston
|1. kolo play off
|1F – 2C
|Monterrey
|1. kolo play off
|2E – 2I
|Dallas
|1. kolo play off
|1I – 3C/D/F/G/H
|New York/New Jersey
|1. kolo play off
|1A – 3C/E/F/H/I
|Mexiko
|1. kolo play off
|1L – 3E/H/I/J/K
|Atlanta
|1. kolo play off
|1G – 3A/E/H/I/J
|Seattle
|1. kolo play off
|1D – 3B/E/F/I/J
|San Francisco
|1. kolo play off
|1H – 2J
|Los Angeles
|1. kolo play off
|2K – 2L
|Toronto
|1. kolo play off
|1B – 3E/F/G/I/J
|Vancouver
|1. kolo play off
|2D – 2G
|Dallas
|1. kolo play off
|1J – 2H
|Miami
|1. kolo play off
|1K – 3D/E/I/J/L
|Kansas City
|Osmifinále
|vítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)
|Houston
|Osmifinále
|vítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)
|Filadelfie
|Osmifinále
|vítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)
|New York/New Jersey
|Osmifinále
|vítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)
|Mexiko
|Osmifinále
|vítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)
|Dallas
|Osmifinále
|vítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)
|Seattle
|Osmifinále
|vítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)
|Atlanta
|Osmifinále
|vítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)
|Vancouver
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2
|Boston
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6
|Los Angeles
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4
|Miami
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8
|Kansas City
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Dallas
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|Atlanta
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|Miami
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|New York/New Jersey
Skupiny MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
Po zbývajících barážích už jsou známa jména všech 48 účastníků mistrovství.
|Skupina A
|Mexiko, JAR, Jižní Korea, ČESKO
|Skupina B
|Kanada, Katar, Švýcarsko, Bosna
|Skupina C
|Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko
|Skupina D
|USA, Paraguay, Austrálie, Turecko
|Skupina E
|Německo, Curaçao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
|Skupina F
|Nizozemsko, Japonsko, Tunisko, Švédsko
|Skupina G
|Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland
|Skupina H
|Španělsko, Kapverdy, Saúská Arábie, Uruguay
|Skupina I
|Francie, Senegal, Norsko, Irák
|Skupina J
|Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko
|Skupina K
|Portugalsko, Uzbekistán, Kolumbie, Kongo
|Skupina L
|Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama
Tabulky MS ve fotbale 2026
SKUPINA A
SKUPINA B
SKUPINA C
SKUPINA D
SKUPINA E
SKUPINA F
SKUPINA G
SKUPINA H
SKUPINA I
SKUPINA J
SKUPINA K
SKUPINA L
Formát MS ve fotbale 2026
Nově se turnaje zúčastní 48 reprezentací, které jsou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé základní skupiny postupují do vyřazovací části 2 nejlepší týmy, plus 8 nejlepších týmů na třetích místech. Celkově tak postoupí 32 celků, které se dostanou do tzv. šestnáctifinále. V případě nerozhodného stavu po 90 minutách ve vyřazovací části následuje prodloužení 2x15 minut, případně penaltový rozstřel.
- Skupinová fáze: 11. června - 28. června 2026
- Šestnáctifinále: 28. června - 4. července 2026
- Osmifinále: 4. - 7. července 2026
- Čtvrtfinále: 9. - 12. července 2026
- Semifinále: 14. - 15. července 2026
- Zápas o 3. místo: 18. července 2026 od 23 hodin
- Finále: 19. července 2026 od 21 hodin
Česko v baráži o MS ve fotbale 2026
Česká fotbalová reprezentace se dočkala své druhé účasti na mistrovství světa v samostatné historii. V kvalifikační skupině skončila druhá za Chorvatskem a dostala se do baráže. V jejím semifinále porazila v Edenu Irsko (1:1, 4:3 na penalty) a nakonec vyřadila také Dánsko (2:2, 3:1 na penalty).
Historie a medailisté MS ve fotbale
Historicky se Česko a Československo dočkalo dvou stříbrných medailí. Poprvé v roce 1934, kdy podlehli fašistické Itálii 1:2. Za Čechoslováky tehdy skóroval Antonín Puč. Podruhé se to podařilo v roce 1962, když ve finále prohráli proti fenomenální Brazílii 1:3. Jedinou branku Čechoslováků vstřelil jeden z nejlepších českých fotbalistů historie Josef Masopust.
Mundial ve své historii viděl řadu fantastických individuálních výkonů, kdy můžeme jmenovat Pelého, Maradonu, Zidana nebo naposledy Lionela Messiho.
Výsledky předchozích ročníků MS ve fotbale
|Ročník
|Finále
|3. místo
|2022 (Katar)
|Argentina - Francie 4:3 na penalty
|Chorvatsko - Maroko 2:1
|2018 (Rusko)
|Francie - Chorvatsko 4:2
|Belgie - Anglie 2:0
|2014 (Brazílie)
|Německo - Argentina 1:0p
|Nizozemsko - Brazílie 3:0
|2010 (JAR)
|Španělsko - Nizozemsko 1:0p
|Německo - Uruguay 3:2
|2006 (Německo)
|Itálie - Francie 1:1, 5:3 pen.
|Německo - Portugalsko 3:1
|2002 (J. Korea a Japonsko)
|Brazílie - Německo 2:0
|Turecko - J. Korea 3:2
|1998 (Francie)
|Francie - Brazílie 3:0
|Chorvatsko - Nizozemsko 2:1
|1994 (USA)
|Brazílie - Itálie 0:0, 3:2 pen.
|Švédsko - Bulharsko 4:0
|1990 (Itálie)
|Německo - Argentina 1:0
|Itálie - Anglie 2:1
|1986 (Mexiko)
|Argentina - Německo 3:2
|Francie - Belgie 4:2p
|1982 (Španělsko)
|Itálie - Německo 3:1
|Polsko - Francie 3:2
|1978 (Argentina)
|Argentina - Nizozemsko 3:1p
|Brazílie - Itálie 2:1
|1974 (Německo)
|Německo - Nizozemsko 2:1
|Polsko - Brazílie 1:0
|1970 (Mexiko)
|Brazílie - Itálie 4:1
|Německo - Uruguay 1:0
|1966 (Anglie)
|Anglie - Německo 4:2p
|Portugalsko - SSSR 2:1
|1962 (Chile)
|Brazílie - Československo 3:1
|Chile - Jugoslávie 1:0
|1958 (Švédsko)
|Brazílie - Švédsko 5:2
|Francie - Německo 6:3
|1954 (Švýcarsko)
|Německo - Maďarsko 3:2
|Rakousko - Uruguay 3:1
|1950 (Brazílie)
|Uruguay - Brazílie 2:1
|Švédsko
|1938 (Francie)
|Itálie - Maďarsko 4:2
|Brazílie - Švédsko 4:2
|1934 (Itálie)
|Itálie - Československo 2:1p
|Německo - Rakousko 3:2
|1930 (Uruguay)
|Uruguay - Argentina 4:2
|USA a Jugoslávie
Průvodce MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě, Mexiku
Kdy se hraje MS ve fotbale 2026?
Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku proběhne již klasicky v letních měsících od 11. června do 19. července 2026.
Kde se koná MS ve fotbale 2026?
Pořadatelství fotbalového šampionátu FIFA přisoudila poprvé v historii třem státům – USA, Kanadě a Mexiku.
Konkrétně se fotbalový svátek odehraje ve městech Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Los Angeles, New York, Boston, Kansas City, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfie, Seattle, San Francisco, Miami, Vancouver a Toronto.
Kompletního průvodce stadiony, na kterých se bude hrát MS ve fotbale 2026 naleznete ZDE.
Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku?
Změna u největší fotbalové události roku na tuzemských obrazovkách. Mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku bude kromě České televize vysílat také Nova. Z celkového počtu 104 zápasů by mělo exkluzivně připadnout každé televizi 50 zápasů, čtyři odvysílají obě souběžně.
Kdo vyhraje MS ve fotbale 2026?
Favoritem podle bookmakerů je Španělsko. Dalšími jsou Anglie, Portugalsko, Brazílie, Argentina a Francie.
Kdo se kvalifikoval na MS v USA, Kanadě, Mexiku 2026 a jak funguje kvalifikace?
Celkově se na šampionát kvalifikuje 48 týmů, což je nejvíce v historii. Předem jistou účast mají pořadatelé (USA, Kanada, Mexiko).
- 12 míst je určeno pro vítěze kvalifikačních skupin evropské kvalifikace UEFA, další 4 týmy si účast vybojují v baráži evropské kvalifikace
- 8 týmů z AFC
- 9 celků jde z CAF
- 6 týmů se kvalifikuje z CONMEBOL
- 3 týmy z CONCACAF
- 1 tým z OFC
- 2 týmy z mezikontinentální baráže, kde se účastní týmy z AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC
|Týmy s jistým postupem na MS 2026
|Kanada
|USA
|Mexiko
|Japonsko
|Nový Zéland
|Írán
|Argentina
|Uzbekistán
|Jižní Korea
|Jordánsko
|Austrálie
|Brazílie
|Ekvádor
|Uruguay
|Kolumbie
|Paraguay
|Maroko
|Tunisko
|Egypt
|Alžírsko
|Ghana
|Kapverdy
|JAR
|Katar
|Anglie
|Saúdská Arábie
|Pobřeží slonoviny
|Senegal
|Francie
|Chorvatsko
|Portugalsko
|Norsko
|Německo
|Nizozemsko
|Belgie
|Rakousko
|Švýcarsko
|Skotsko
|Panama
|Haiti
|Curaçao
|Česko
|Bosna
|Turecko
|Švédsko
|Kongo
|Irák
|Španělsko
Kolik týmů postupuje ze skupiny na MS ve fotbale?
Ze základní skupiny postupují do vyřazovací fáze MS ve fotbale 2026 vždy dva nejlepší týmy. Dále postupuje osm nejlepších celků na třetích pozicích.
Kdy se losovalo MS v USA, Kanadě, Mexiku?
Los základních skupin MS ve fotbale 2026 proběhl 5. prosince 2025 v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu. Účastnila se ho řada hvězd. Celý večer moderovala modelka Heidi Klum. Losování se účastnily sportovní legendy jako Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O'Neal a Tom Brady. Od prezidenta FIFA Infantiniho získal americký prezident Donald Trump Cenu míru FIFA.
Maskoti MS ve fotbale 2026
Turnaj provází heslo „WE ARE 26“. Na šampionátu uvidíme tři maskoty, kteří reprezentují každý pořadatelský stát. Jsou jimi losice Maple (Kanada) symbolizující kreativitu a odolnost, jaguár Zayu (Mexiko) jako zosobnění síly a mayského dědictví a orel bělohlavý Clutch (USA).
Oficiální míč MS ve fotbale 2026
Oficiální míč nese název Trionda – „tři vlny“, a vizuálně propojuje všechny tři hostitelské země. Balon je revoluční v tom, že disponuje unikátní technologií napojenou na systém VAR, která má bleskově vyhodnocovat ofsajdy a další hraniční situace.