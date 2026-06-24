ONLINE: Bosna - Katar. Evropský tým bojuje o postup, uspějí Džeko a spol.?
Závěrečný duel základní skupiny na mistrovství světa čeká fotbalisty Bosny a Kataru. Evropský tým jde do duelu s jedním bodem za remízu s Kanadou. Naposledy si tým kolem nestárnoucího Edina Džeka připsal debakl 1:4 proti Švýcarsku. Jejich dnešní soupeř na turnaji remizoval se Švýcarskem 1:1 a prohrál s Kanadou vysoko 0:6. Kdo dnes v Seattlu nakročí k postupu? Utkání startuje ve 21:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2
Švýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3
Bosna
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|4
Katar
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1