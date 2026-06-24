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ONLINE: Bosna - Katar. Evropský tým bojuje o postup, uspějí Džeko a spol.?

Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a HercegovinyZdroj: ČTK / AP / Mark J. Terrill
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
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MS fotbal 2026
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Závěrečný duel základní skupiny na mistrovství světa čeká fotbalisty Bosny a Kataru. Evropský tým jde do duelu s jedním bodem za remízu s Kanadou. Naposledy si tým kolem nestárnoucího Edina Džeka připsal debakl 1:4 proti Švýcarsku. Jejich dnešní soupeř na turnaji remizoval se Švýcarskem 1:1 a prohrál s Kanadou vysoko 0:6. Kdo dnes v Seattlu nakročí k postupu? Utkání startuje ve 21:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Kanada21107:14
2Švýcarsko21105:24
3Bosna20112:51
4Katar20111:71

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