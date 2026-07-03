Ronaldo oslavil gól a postup, těžko kousal střídání. Jako jediný měl dres Joty (†28)
Sen o velkém titulu žije. Jakmile se portugalští fotbalisté protlačili do osmifinále mistrovství světa přes Chorvatsko (2:1), televizní kamery si našly Cristiana Ronalda, zajímaly se o jeho bezprostřední reakci. Hvězdný útočník, který proměnil penaltu, sledoval poslední minuty dramatického zápasu jako náhradník, vůbec poprvé na turnaji. Po závěrečném hvizdu sevřel pěsti a opakovaně s nimi zapumpoval. Měl radost, pochopitelně, ale postupně zcela zvážněl. Až zadržoval slzy. Pavouk play off MS 2026 >>>
Skoro se ani neusmál. Ronaldo obcházel na trávníku spoluhráče a děkovně je plácal po zádech. Zastavil se také u chorvatského kapitána Luky Modriče, jenž odehrál ve 40 letech poslední zápas na mundialu. Obě bývalé hvězdy Realu Madrid se pustily do diskuze, zakončily ji přátelským objetím.
Když se Portugalci postupně potkali u středového kruhu, Ronaldo dostal do ruky červený národní dres a nasoukal se do něj. Všem bylo jasné, o co jde. Na zádech měl číslo jednadvacet, které v minulosti patřilo Diogu Jotovi, bývalému reprezentačnímu parťákovi. Ten zemřel přesně před rokem, když mu bylo 28 let. „Skvělé gesto. Je perfektní, že na něj myslí a zůstal jim v srdcích,“ řekl trenér Tomáš Janotka ve studiu ČT sport.
Zatímco speciální náramky s Jotovým jménem nosí na turnaji všichni hráči, jeho dres měl na sobě po zápase s Chorvatskem pouze Ronaldo. Absolvoval v něm děkovačku s fanoušky, a když si ho oblékl, zvedl prst a podíval se nahoru. Jako by poslal kamarádovi jasný vzkaz do nebe.
Následně si ho sundal a na týmové fotografii ho držel před sebou. „Cristiano Ronaldo a zbytek týmu pózují s národním dresem Dioga Joty,“ popsal situaci na stadionu reportér Neil Johnston z BBC Sport. A dodal: „Vypadalo to, jako by Ronaldo zadržoval slzy. Tolik emocí.“
Ronaldo pochopitelně přitahoval obří pozornost už při utkání. Za první poločas měl sedmnáct doteků s míčem, v pokutovém území ani jeden. „Je velmi netrpělivý. Musí se dostat do vápna, protože tam je nebezpečný,“ prohodil bývalý brazilský záložník Lucas Leiva pro BBC Sport.
Opakovaně se mluvilo o Ronaldově přínosu pro portugalské mužstvo. A když nebyl uznaný jeho první gól kvůli těsnému ofsajdu, čekalo se, že půjde ze hřiště. U postranní čáry stála hned čtveřice náhradníků. „Má Roberto Martínez dost odvahy stáhnout Ronalda?“ ptal se komentátor.
Ne, v žádném případě! A dobře udělal. Portugalsko dostalo možnost kopat pokutový kop, ke kterému se postavil právě 41letý útočník. Zvolil střelu doprostřed branky a dal svůj první gól ve vyřazovací části mistrovství světa. Je historicky nejstarším hráčem, kterému se to podařilo. „Neuvěřitelná mentalita! Udělal to, co měl. Parádní penalta,“ líčil bývalý anglický obránce Stephen Warnock.
Jenže Chorvatsko se po inkasované brance vrátilo do tlaku, Portugalci se bránili za nerozhodného stavu 1:1. Proto trenér Martínez sáhnul k dlouho očekávané variantě. Ronaldo odešel v 81. minutě a nahradil ho Rúben Neves.
Všichni byli zvědaví, jak Ronaldo zareaguje. Podíval se k postranní čáře a zakroutil hlavou. Nesl to těžko. „Není šťastný, opravdu ne,“ poznamenal Warnock. „Bez ohledu na jméno je tohle správné rozhodnutí. Ronaldo dal sice penaltu, ale jinak neměl dostatečný vliv na hru. Tohle je pro dobro týmu, je potřeba odložit ego stranou,“ zdůraznil.
Martínezův tah nakonec vyšel. Ronaldo, který na sebe za celou dobu neoblékl rozlišovák určený pro náhradníky, seděl chvíli zklamaně u lavičky. Ale v nastaveném čase propadl do obrovské euforie. U rohového praporku emotivně slavil postupový gól portugalského týmu.
A kdo že ho dal? Ramos, Ronaldův konkurent. Proto už experti spekulují, kdo z nich nastoupí v základní sestavě ve čtvrtfinále proti Španělsku.