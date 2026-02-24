Kam v reprezentaci s Daridou: pomůže Součkovi, jak může vypadat sestava?
V záplavě černých scénářů působí tahle zpráva pro národní tým jako příjemný balzám. Před klíčovými boji o šampionát v Americe si Miroslav Koubek odškrtl alespoň jednu velmi pozitivní položku. Pro návrat do reprezentace se rozhodl Vladimír Darida (35). Zkušený dirigent hradeckého týmu je po téměř pětileté odmlce připravený obléct český dres. Jak by s ním mohla vypadat ideální sestava na baráž s Irskem?
V úterý kolem poledne Vladimír Darida oznámil, že bude národnímu týmu k dispozici pro březnovou baráž s Irskem, případně rozhodující duel o postup do Ameriky s lepším z dvojice Dánsko/ Makedonie. Přispěla k tomu nedávná schůzka s reprezentačním trenérem Miroslavem Koubkem a manažerem Pavlem Nedvědem, ti o služby tvořivého záložníka velmi stáli.
„Nejde o žádné osobní ambice ani návraty, ale o ochotu přiložit ruku k dílu v klíčových zápasech před MS a udělat společně maximum pro to, aby se český fotbal na světový šampionát vrátil,“ zdůraznil Darida v oficiálním prohlášení.
Hradecký špílmachr je po letním návratu do české ligy ve výtečné formě – vstřelil osm gólů a přidal tři asistence. Trenér Koubek hodlá využít jeho zkušeností, klidu na balonu, fyzických sil a kombinačních schopností. V mixu s aktuálním rozpoložením a Koubkovými taktickými záměry jde o jasného adepta na základní sestavu.
Na pozici středových záložníků není podobných typů připadajících v úvahu pro národní tým mnoho. Také proto trenéři stáli o obnovení spolupráce s hráčem, který se s národním týmem rozloučil před pěti lety v létě po mistrovství Evropy. Poslední reprezentační utkání odehrál 3. července 2021 ve čtvrtfinále proti Dánsku, naskočil na dvanáct minut.
Kreativnější osmička k Součkovi
Myšlenka může připomínat reprezentační retro, ale trenéři mají určitě v hlavě spojení s Tomášem Součkem. S Daridou se znají skvěle, hradecký záložník odehrál vedle opory West Hamu prakticky třetinu všech zápasů v národním dresu. Na reprezentační úrovni spolu nastoupili šestadvacetkrát ze 76 Daridových startů.
Trenéři hledají k Součkovi kreativnějšího polaře na pozici osm. Typologicky silnějšího hráče na balonu, než jsou běžci a bojovníci Lukáš Červ nebo Michal Sadílek. Darida nemusí být automaticky v základu – v ideálním případě odehrají Češi dva těžké zápasy, trenéři potřebují širší portfolium hráčů schopných naskočit i z lavičky. Právě proto jim Darida do nominačních úvah pasuje, přijme jakoukoliv roli.
Na hřišti Součkovi výrazně uleví v roli tvůrce hry, pomůže mu tak, aby se český lídr soustředil na své nejsilnější stránky – hru v boxech, důraz v ofenzivní i defenzivní části hřiště. Navíc se z náročného úkolu, tedy zvládnout dva zápasy a postoupit do Ameriky, na hřišti nesloží.
Před pěti lety se Součkem začínali v základu „covidového“ EURO, úspěšně zvládli předchozí kvalifikaci i řadu dalších těžkých bitev. Zároveň si předali reprezentační pásku – Daridovým nástupcem se na další roky stal v národním týmu právě Souček. Teď o ni ale z rozhodnutí vedení asociace na nejbližší utkání přišel.
Koubkovy úvahy směrem k ideální sestavě na Irsko mohou podle Sportu vypadat zhruba takto. V brance se spolehne na Jindřicha Staňka, kterého dobře zná z Plzně. V poli půjde do rozestavení se třemi stopery – Tomášem Holešem, Robinem Hranáčem a Ladislavem Krejčím. Před nimi by mohli operovat Souček s Daridou, pozice halvbeků trenér svěří zleva Davidu Juráskovi a zprava Vladimíru Coufalovi. Zbývají tři ofenzivní posty – pro Koubkův fotbal ideálně vybavení Lukáš Provod s Pavlem Šulcem a nad nimi gólový Patrik Schick.
Pozor – jde o předčasné úvahy za ideální konstelace, což znamená potřebnou formu a hlavně zdravotní způsobilost všech zmíněných adeptů na českou sestavu. V tuhle chvíli je silně ohrožena účast zraněného Šulce (problémy se zadním stehenním svalem). Už dvě ligová kola vynechal Provod, slávisté počítají s jeho návratem v ideálním případě za 14 dnů do derby. Mimo hru je také David Douděra.
Koubkovi téměř jistě nepomůže zraněný Adam Hložek, zdravotními problémy si prošli Holeš nebo Jurásek. Trenéři navíc každý víkend trnou, zda na listinu marodů nepřibude další reprezentant.
Pravděpodobná sestava pro utkání s Irskem:
Staněk
Holeš Hranáč Krejčí
Coufal Darida Souček Jurásek
Provod Šulc
Schick
Pozn. red.: Sestava zahrnuje i aktuálně zraněné hráče, u nichž však existuje předpoklad návratu před baráží.
POHLED JONÁŠE BARTOŠE:
Na hřiště i do kabiny
Případná účast Vladimíra Daridy v barážových bitvách české reprezentaci jednoznačně pomůže. V první řadě na hřišti. Po návratu do ligy zapadl mezi výrazně menší procento hráčů, kteří po skvělých letech v cizině znovu obstáli v domácí konkurenci. Střílí góly, stojí na něm hradecké výkony, má výbornou formu. Je dostatečně prověřený, hodí se k lídrovi Tomáši Součkovi, pomůže týmu v kabině. Nelze to ale číst tak, že návrat přijal pouze jako jasný člen základu. Miroslav Koubek skládá nominaci komplexně. Darida trenérovi splní jakoukoliv roli, v krizových chvílích se nesloží, může být třeba klíčovým náhradníkem pro rozhodující prodloužení. V ideálním případě sehraje český tým dva zápasy v pěti dnech – Darida se nemusí dostat do sestavy na Irsko, ale může se sakra hodit v jeho průběhu, případně následně proti Dánsku či Makedonii.