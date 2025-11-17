Legionáři před baráží: kometa Bragy stále čeká. Dostane šanci Šín, nebo Karabec?
Baráž se blíží a Česko se bude chtít opřít o jména z největších evropských soutěží. Jisté místo mají stálice Tomáš Souček, Ladislav Krejčí nebo Patrik Schick, důvěru by měli dostat i dva bývalí svěřenci Miroslava Koubka z Plzně. Naopak gólman v top evropské formě zůstane nejspíš opomenutý. Jaké jsou šance českých legionářů na nominaci?
Matěj Kovář
- 25 let, brankář
- PSV (Nizozemsko)
- V sezoně 2025/26: 32 zápasů, 2880 minut, 43 inkasovaných gólů, 7 vychytaných nul
- V reprezentaci: 17 zápasů, 1385 minut, 18 inkasovaných gólů, 8 vychytaných nul
- Šance na nominaci: 90 %
Po přestupu do PSV se znovu dostal do role gólmana číslo jedna a nové angažmá mu sedlo. V lize drží jeho tým už sedmnáctibodový náskok a Kovář na konci sezony téměř jistě přidá k českému a německému titulu i zlatou medaili z Holandska. V kvalifikační skupině o MS odchytal sedm z osmi utkání a pozici jedničky bude chtít udržet i pro baráž.
Lukáš Horníček
- 23 let, brankář
- Braga (Portugalsko)
- V sezoně 2025/26: 36 zápasů, 3270 minut, 27 inkasovaných gólů, 19 vychytaných nul
- V reprezentaci: 0 zápasů, 0 minut, 0 inkasovaných gólů, 0 vychytaných nul
- Šance na nominaci: 35 %
Na první start v reprezentačním áčku stále čeká, ale úžasnými výkony v portugalské Braze si o nominaci říká hodně hlasitě, možná spíš křičí. V sezoně nastoupil už do 36 zápasů a víc než polovinu z nich přestál bez inkasované branky. S 19 vychytanými nulami je tak v této statistice vůbec nejlepším gólmanem v TOP 10 ligách.
Ladislav Krejčí
- 26 let, stoper
- Wolverhampton (Anglie)
- V sezoně 2025/26: 23 zápasů, 1977 minut, 2 góly, 1 asistence
- V reprezentaci: 23 zápasů, 1977 minut, 3 góly, 1 asistence
- Šance na nominaci: 100 %
Vysoký a důrazný stoper si první rok na Ostrovech určitě představoval jinak. Z týmového hlediska je to propadák a Wolves téměř jistě zahučí do druhé ligy. Ale český obránce, který občas alternuje i ve středu zálohy, v Anglii zaujal. Lídr obrany patří k nejvytěžovanějším hráčům Vlků a v tápajícím týmu si drží i slušnou výkonnost.
Robin Hranáč
- 26 let, stoper
- Hoffenheim (Německo)
- V sezoně 2025/26: 21 zápasů, 1849 minut, 0 gólů, 0 asistencí
- V reprezentaci: 10 zápasů, 851 minut, 1 gól, 0 asistencí
- Šance na nominaci: 100 %
První sezona v Německu byla katastrofální. Hoffenheim bojoval o záchranu a český stoper naskočil jen do 4 ligových zápasů, ani jeden přitom neodehrál celý. Nyní je vše naopak. Tým je na třetím místě tabulky, hraje o Ligu mistrů a Hranáč je nejvytěžovanějším středním obráncem. Na pravé straně stoperské dvojice patří k lídrům týmu.
Vladimír Coufal
- 33 let, pravý obránce
- Hoffenheim (Německo)
- V sezoně 2025/26: 21 zápasů, 1878 minut, 1 gól, 4 asistence
- V reprezentaci: 59 zápasů, 5227 minut, 2 góly, 12 asistencí
- Šance na nominaci: 95 %
Ve West Hamu už byl považován za nepotřebného, v dresu Hoffenheimu však ukazuje, že Kladiváři udělali chybu. Zatím vynechal jen 12 ligových minut a podle řady statistických portálů je zkušený Čech nejlepší pravý bek celé bundesligy. K jistotě vzadu přidává i produktivitu na útočné polovině a táhne tým vstříc evropským pohárům.
Martin Vitík
- 23 let, stoper
- Boloňa (Itálie)
- V sezoně 2025/26: 16 zápasů, 1092 minut, 0 gólů, 0 asistencí
- V reprezentaci: 9 zápasů, 810 minut, 0 gólů, 0 asistencí
- Šance na nominaci: 40 %
S fotbalem na nejvyšší úrovni se stále sžívá. Jisté místo v základní sestavě si mladý stoper ještě nevybojoval a v italské lize odehrál zhruba polovinu možných minut. Pozitivní určitě je, že s bývalým hráčem Sparty v základní sestavě má Bologna výrazně lepší výsledky než bez něj. Poslední tři utkání začínal vždy na lavičce.
Tomáš Souček
- 30 let, střední záložník
- West Ham (Anglie)
- V sezoně 2025/26: 24 zápasů, 1221 minut, 3 góly, 0 asistencí
- V reprezentaci: 87 zápasů, 7225 minut, 17 gólů, 5 asistencí
- Šance na nominaci: 100 %
Už nepatří mezi základní stavební kameny sestavy, ale stále je platným členem kádru. Po zimních odchodech konkurentů ze středu pole se navíc jeho vytížení zvedlo a čtyřikrát za sebou odehrál celé utkání. Místo v základní sestavě by si měl udržet i v nejbližších utkáních, kdy bude usilovat i o překonání rekordu nejlepšího českého střelce v Premier League.
Pavel Šulc
- 25 let, ofenzivní záložník
- Lyon (Francie)
- V sezoně 2025/26: 32 zápasů, 2072 minut, 13 gólů, 9 asistencí
- V reprezentaci: 18 zápasů, 1285 minut, 4 góly, 2 asistence
- Šance na nominaci: 100 %
Největší „rockstar“ mezi českými legionáři. Třetí nejlepší střelec francouzské ligy si zcela podmanil Lyon a gól či asistenci v jeho dresu přidá v průměru jednou za 94 minut. Fenomenální čísla. Naplno ukazuje i herní inteligenci a střídavě nastupuje na křídle, pod hrotem a překvapivě i přímo na pozici číslo 9. Může to být nová zbraň i pro reprezentaci?
Václav Černý
- 28 let, křídlo
- Besiktas (Turecko)
- V sezoně 2025/26: 21 zápasů, 1455 minut, 7 gólů, 6 asistencí
- V reprezentaci: 30 zápasů, 1676 minut, 8 gólů, 5 asistencí
- Šance na nominaci: 80 %
Ofenzivní tvůrce hry se v Turecku prosadil podobně jako vloni při štaci v Rangers. Se šesti góly je druhý v klubové tabulce střelců a stejný počet asistencí pro něj znamená dokonce první místo mezi spoluhráči. S tímto číslem patří k nejlepším kreativcům celé turecké ligy. V poslední době se častěji než na křídle objevuje na pozici desítky a bodově mu to zde sedí.
Adam Karabec
- 22 let, ofenzivní záložník
- Lyon (Francie)
- V sezoně 2025/26: 28 zápasů, 1375 minut, 3 góly, 3 asistence
- V reprezentaci: 4 zápasy, 243 minut, 2 góly, 1 asistence
- Šance na nominaci: 50 %
Ve Francii zatím zůstává ve stínu parťáka Šulce. Vynalézavý levák s perfektní technikou boduje především na evropské půdě než v domácí soutěži. Tam po slibném startu postupně vypadl ze sestavy a po zimních příchodech několika ofenzivních hráčů bude mít co dělat, aby se vrátil. V posledních sedmi kolech odehrál jen 33 minut.
Alex Král
- 27 let, střední záložník
- Union Berlín (Německo)
- V sezoně 2025/26: 12 zápasů, 253 minut, 0 gólů, 0 asistencí
- V reprezentaci: 48 zápasů, 2749 minut, 2 góly, 2 asistence
- Šance na nominaci: 20 %
Po úspěšném roce ve Španělsku se německý Union rozhodl kudrnatého středopolaře podržet, ale český záložník by si určitě dokázal představit lepší štaci. Zatím v sezoně naskočil jedenáctkrát, do základní sestavy se přitom dostal přesně jednou. Jeho vytížení je takřka na bodu mrazu. V posledních sedmi zápasech dostal jen dva, ani ne desetiminutové, štěky.
Matěj Šín
- 21 let, ofenzivní záložník
- Alkmaar (Nizozemsko)
- V sezoně 2025/26: 32 zápasů, 1224 minut, 3 góly, 3 asistence
- V reprezentaci: 1 zápas, 10 minut, 0 gólů, 0 asistencí
- Šance na nominaci: 20 %
Při první zahraniční štaci plní mladý ofenzivní záložník roli střídajícího žolíka. Vzhledem ke zranění spoluhráče Svena Mijnanse se v posledních zápasech dostal třikrát po sobě do základní sestavy a naposledy pomohl k postupu v poháru gólem. Mimochodem, přihrál mu na něj Troy Parrott, hvězda irského výběru, který v březnu zavítá do Prahy.
Patrik Schick
- 30 let, útočník
- Leverkusen (Německo)
- V sezoně 2025/26: 25 zápasů, 1636 minut, 10 gólů, 3 asistence
- V reprezentaci: 50 zápasů, 3293 minut, 24 gólů, 5 asistencí
- Šance na nominaci: 100 %
Český snajpr deseti brankami ve všech soutěžích táhne ofenzivu Leverkusenu. Na své poměry však především v poslední době strádá. V předešlých šesti ligových startech vstřelil jedinou branku. Jindy neomylný střelec navíc v aktuálním ročníku výjimečně podstřeluje i své očekávané góly. Právě precizní zakončení přitom patří mezi jeho největší zbraně.
Tomáš Čvančara
- 25 let, útočník
- Celtic (Skotsko)
- V sezoně 2025/26: 15 zápasů, 844 minut, 3 góly, 1 asistence
- V reprezentaci: 8 zápasů, 416 minut, 1 gól, 0 asistencí
- Šance na nominaci: 30 %
Trápení v tureckém Antalyasporu je u konce a do nového angažmá ve skotském Celticu vletěl dlouhán fantasticky. V prvním startu přispěl týmu výtečnou asistencí, v tom druhém precizní hlavičkou sám vstřelil vítěznou branku. Pokud si udrží podobnou formu i v následujících týdnech, mohl by se po čase vrátit do reprezentace.
Nominace podle iSportu
Brankáři: Martin Jedlička, Matěj Kovář, Jindřich Staněk.
Obránci: Vladimír Coufal, David Douděra, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, Václav Jemelka, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima.
Záložníci: Václav Černý, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Vasil Kušej, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Pavel Šulc.
Útočníci: Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Patrik Schick, Matěj Vydra.
Sestava na Irsko podle iSportu
Staněk
Zima - Hranáč - Krejčí
Coufal - Darida - Souček - Jurásek
Provod - Šulc
Schick
Česká jedenáctka pro zápas s Gibraltarem • Michal Beránek (Sport)