Cesta mladé REPRE: Nedvěd naznačil inovaci, kdo se nabízí? Šance pro Kinského a spol.
Pakliže dodrží slovo, patrně nastane průvan. Hlavy reprezentace v čele s generálním manažerem Pavlem Nedvědem mluvily v Americe o plánu personálně inovovat tým, aby byl v budoucnu na mezinárodní scéně úspěšnější. Nebo alespoň konkurenceschopnější. Zaznělo slovo omladit, což se nejen vzhledem k reprezentačnímu konci Patrika Schicka a Tomáše Holeše nabízí. Následovat je budou pravděpodobně další. Někteří sami od sebe, s jinými možná nebude počítat nový trenér. Deník Sport a web iSport přinášejí seznam nových jmen, která by se měla zabudovávat. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Nejen vyjádření Pavla Nedvěda a dnes už bývalého kouče Miroslava Koubka v Dallasu a Mexico City to odstartovala, Patrik Schick téma pár hodin po vyřazení z mistrovství světa ještě přiživil svým instagramovým příspěvkem, ve kterém oznámil konec reprezentační kariéry. Šuškalo se o tom, nicméně čekalo se, že s těmito soudy začnou po turnaji spíš jeho starší spoluhráči. Jako třeba Tomáš Holeš.
Každopádně je patrné, že národní tým čeká nová kapitola. Zatímco po EURO 2024 průvan nenastal, protože tehdejší trenér Ivan Hašek kádr okysličil již o pár měsíců dřív a spousta nováčků v Německu nasbírala cenné zkušenosti, nyní by obměna měla být razantnější. Byť abychom byli fér, je třeba dodat, že už i Koubek položil její základy nominováním Alexandra Sojky, Denise Višinského a Huga Sochůrka.