Messiho mýtus. Co teď, když poslední tango doznělo? Argentinu čeká nejtěžší loučení...
Rodná země hleděla na Messiho s despektem. Ve třinácti zmizel do Španělska, a když se s ním po letech znovu setkala, jeho osobnost už dozrála v Katalánsku. Argentinci v něm rozpoznali důvěrně známý dar: malého levonohého génia. Leo však působil plaše, jako tichý kluk vracející vypůjčenou knihu. Vlast po něm nechtěla jen magii značky LM10. Žádala, aby velel jako Diego, aby gestem, pohledem i slovem dokazoval, že ho porážka drásá a vítězství povznáší. Messi nesměl být Messim, musel být Maradonou. Jeho největším triumfem je, že z tohoto stínu vystoupil a vydobyl si oddanost národa. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Pod klimatizovanou střechou v Atlantě, vzdorující georgijské výhni, Messi nikam nespěchal. Semifinále od první vteřiny ovládla tvrdá řež: šlapání po kotnících, tahání za dresy, skluzy na hraně únosnosti. Míč mizel v propletenci těl, která se o něj zuřivě prala. Mladší Angličané, zocelení drtičkou Premier League, štvali soupeře jako lovnou zvěř.
Uprostřed zběsilého reje Leo… kráčel. V devětatřiceti, jeden z nejstarších mužů turnaje, šetřil sprinty a pečlivě vážil každý krok.
Argentina, ta Maradonova, až do roku 2022 zarputile zpochybňovala Messiho genialitu a vinila ho z každého selhání. On však fotbal přetvořil. Změnil nejen to, co dokáže jedinec s míčem, ale i to, co zahlédne ještě předtím, než mu přistane na kopačce.
Z trpělivosti ukoval zbraň.
Každý zápas odměřují dvoje hodiny. První čas je oficiální, exaktní, nemilosrdný. Druhý tiká tiše v zákrytu: obráncům ubývají síly, záložník zaspí o půl metru, přihrávková ulička zůstane otevřená o vteřinu déle.
Messi se pohybuje zvolna a čte tento skrytý čas. Kdo ho stínuje? Kdo polevuje v hlídání? Kde se otevře skulina? Běh patří zápasu na povrchu, tomu, co vidí každý. Leo čeká na děj, který se odvíjí pod ním. Na spodní proud. Nebloumá po trávníku proto, že by byl mimo hru. Nohy ho nesou tak, aby se do ní v pravý okamžik vlomil.
Mýtus mladého Lea pramenil z rychlosti. Nízké těžiště, balon přisátý k noze tak těsně, až se zdálo, že míč vede Messiho, nikoli naopak, a náhlé výpady do zón, které neexistovaly, dokud v nich neodhalil časoprostorovou trhlinu. Ani tehdy však jeho skutečná síla netkvěla jen v tom, že byl hbitější než hra sama. Viděl ji dřív.
V Barceloně, která z něj vytesala fenomén, dostala jeho vize řád: katalánskou zákonitost formovanou Cruyffem a Guardiolou. Spoluhráči sbírali míče, odemykali uličky s lehkostí odzátkované lahve a nabíhali před něj, aby odvedli obránce. Když přihrávka doputovala k Messimu, nesla už několik scénářů. Zdálo se, že je vidí všechny naráz.
Pevná struktura se však často rozpouštěla v oslepující záři jeho bravury. Dejte mu míč, usoudil svět, a taktika může stranou. On něco vymyslí. Vždycky něco vymyslí.
Barca ovšem Messiho genialitu vetkala do systému; učinila z ní jeho organickou součást. Argentina ne. Virtuozitu považovala za náhražku systému. Celá léta se v Leovi mýlila v dvojím ohledu: jeho umění zaměňovala za ucelený taktický plán a jeho zdrženlivost, ten zvláštní ostych a ponořenost do sebe, za lhostejnost.
Messi samozřejmě nosí desítku. Žádný Argentinec s tímto číslem však nevstupuje na scénu sám. Maradona, malý a levonohý, nosil ten dres jako veřejnou bouři. Jeho živelnost nešlo přehlédnout; onu vzpouru, radost i bolest zkrátka nebylo možné ignorovat.
Než Messi toto znamení velikosti převzal, Diego už stvořil národní jazyk titánství: kód, jímž měl podle všeobecného očekávání promluvit i jeho nástupce.
Leo ve třinácti odešel do Španělska. Když se s ním jeho vlast o několik let později skutečně setkala, základní rysy jeho osobnosti už dozrály v Katalánsku.
Argentinci v něm rozeznali důvěrně známý dar: malého levonohého génia. Ne však muže, který ho nesl. Ten jim zůstával cizí.
Jihoamerický fotbal má pro takové případy starý odsudek: „pecho frío“, doslova „studená hruď“. Označuje hráče, jemuž ve chvíli, kdy jde o všechno, schází zápal a temperament.