47 osob a klubů zapletených do skandálu: hráč Karviné, sudí, primátor a někdejší mistr ligy
Korupční skandál ve fotbalovém prostředí, který se týká sázení a ovlivňování výsledků, zná konkrétní vyšetřované osoby a subjekty. FAČR zveřejnila po úterní mimořádné tiskové konferenci seznam jmen a klubů, na něž padá podezření. Figurují zde funkcionáři, kluby, rozhodčí a dokonce i prvoligový hráč - Samuel Šigut z Karviné.
„Etická komise FAČR se bude situací dále zabývat již na svém dnešním zasedání, na kterém bude naplánován další postup. Zahájení těchto disciplinárních řízení již v den spuštění policejní akce bylo možné jen díky výborné interní práci Integrity officera Kamila Javůrka a nadstandardní spolupráci s Policií ČR, kterým tímto děkujeme,“ řekl k aktuálnímu stavu předseda Etické komise FAČR Martin Holub.
Pavel Býma, bývalý předseda FC Zlínsko
Lukáš Vychodil, bývalý hráč FC Zlínsko
Roman Bala, hráč Zábřehu
týká se zápasů SK Kvítkovice – FK Třinec a MFK Chrudim – TJ Start Brno
Marek Kalina, hráč 1 SC Znojmo
Michal Suchý, hráč 1. SC Znojmo
Andrii Lychkivskyi, hlavní investor 1. SC Znojmo
Nicolas Tilkeridis, hráč SFC Opava
Lumír Číž, hráč MFK Chrudim
Samuel Šigut, hráč MFK Karviná
Sebastian Pejša, hráč SFC Opava
Matěj Hýbl, hráč MFK Karviná
Jakub Tlustý, hráč MFK Chrudim
Denis Holub, hráč MFK Chrudim
Daniel Kubát, hráč MFK Chrudim
Filip Štěpánek, hráč SFC Opava
Vilém Gettler, hráč SFK ELKO Holešov
Simon Vejtasa, ligový rozhodčí
Jan Nápravník, rozhodčí
Lukáš Hála (ID: 79041942)
Roman Procházka, předseda TJ Start Brno
Josef Tomanec, rozhodčí
Šimon Žalud, hráč FK Blansko
Jiří Remiáš, hráč FC Hlučín
Tim Kramář, hráč TJ Břidličná
Robert Russmann, hráč FK Petřvald na Moravě
týká se zápasu MSK Považská Bystrica – FC Zlínsko
Matyáš Moučka, hráč FC Baník Ostrava
Tomáš Bělíček, hráč FC Vratimov
Zdeněk Novotný, hráč FC Vratimov
Milan Sasko, hráč FC Vratimov
Jan Petřík, ligový rozhodčí
Jan Všetečka, ligový rozhodčí
Miroslav Zelinka, ligový rozhodčí
Jan Wolf, MFK Karviná a primátor města
Luboš Drozdy, rozhodčí
Michal Gasnárek, rozhodčí
Tomáš Svoboda, rozhodčí
Vlastimil Ogrodník, rozhodčí
Jiří Kolačný , hráč Tatran Bohunice
týká se zápasu FK Blansko-TJ Start Brno
Adrian Nemšovský, hráč SK Kosmonosy
týká se zápasu MFK Chrudim-Chlumec nad Cidlinou
Zdeněk Kofroň, brankář TJ MILO Olomouc
týká se zápasu SKK Baťov-TJ Milo Olomouc
Martin Latka, předseda představenstva SFC Opava, dvojnásobný mistr ligy se Slavií Praha
Slezský fotbalový club Opava a.s, druholigový klub
FC Zlínsko, klub ze 3. ligy
spolek 1.SC Znojmo, klub ze 4. ligy
fotbalový klub a.s. MFK Karviná a.s., klub z Chance Ligy
Tělovýchovná jednota START Brno, z.s., klub ze 3. ligy
Fotbal club Vratimov z.s., klub ze 4. ligy