47 osob a klubů zapletených do skandálu: hráč Karviné, sudí, primátor a někdejší mistr ligy

Skandál v českém fotbale: PRVNÍ DOJEM po tiskovce vedení FAČR
David Trunda musí řešit velký skandál v českém fotbale
Kamil Javůrek je integrity officerem FAČR
Martin Holub, předseda etické komise FAČR
FAČR vysvětluje okolnosti korupčního a sázkařského skandálu, který postihl český fotbal
Předseda FAČR David Trunda vysvětluje skandál, který postihl český fotbal
Český fotbal postihl korupční a sázkařský skandál
David Trunda vysvětluje skandál ve fotbale během tiskové konference
Korupční skandál ve fotbalovém prostředí, který se týká sázení a ovlivňování výsledků, zná konkrétní vyšetřované osoby a subjekty. FAČR zveřejnila po úterní mimořádné tiskové konferenci seznam jmen a klubů, na něž padá podezření. Figurují zde funkcionáři, kluby, rozhodčí a dokonce i prvoligový hráč - Samuel Šigut z Karviné.

„Etická komise FAČR se bude situací dále zabývat již na svém dnešním zasedání, na kterém bude naplánován další postup. Zahájení těchto disciplinárních řízení již v den spuštění policejní akce bylo možné jen díky výborné interní práci Integrity officera Kamila Javůrka a nadstandardní spolupráci s Policií ČR, kterým tímto děkujeme,“ řekl k aktuálnímu stavu předseda Etické komise FAČR Martin Holub.

Pavel Býma, bývalý předseda FC Zlínsko

Lukáš Vychodil, bývalý hráč FC Zlínsko

Roman Bala, hráč Zábřehu
týká se zápasů SK Kvítkovice – FK Třinec a MFK Chrudim – TJ Start Brno

Marek Kalina, hráč 1 SC Znojmo

Michal Suchý, hráč 1. SC Znojmo

Andrii Lychkivskyi, hlavní investor 1. SC Znojmo

Nicolas Tilkeridis, hráč SFC Opava

Lumír Číž, hráč MFK Chrudim

Samuel Šigut, hráč MFK Karviná

Sebastian Pejša, hráč SFC Opava

Matěj Hýbl, hráč MFK Karviná

Jakub Tlustý, hráč MFK Chrudim

Denis Holub, hráč MFK Chrudim

Daniel Kubát, hráč MFK Chrudim

Filip Štěpánek, hráč SFC Opava

Vilém Gettler, hráč SFK ELKO Holešov

Simon Vejtasa, ligový rozhodčí

Jan Nápravník, rozhodčí

Lukáš Hála (ID: 79041942)

Roman Procházka, předseda TJ Start Brno

Josef Tomanec, rozhodčí

Šimon Žalud, hráč FK Blansko

Jiří Remiáš, hráč FC Hlučín

Tim Kramář, hráč TJ Břidličná

Robert Russmann, hráč FK Petřvald na Moravě
týká se zápasu MSK Považská Bystrica – FC Zlínsko

Matyáš Moučka, hráč FC Baník Ostrava

Tomáš Bělíček, hráč FC Vratimov

Zdeněk Novotný, hráč FC Vratimov

Milan Sasko, hráč FC Vratimov

Jan Petřík, ligový rozhodčí

Jan Všetečka, ligový rozhodčí

Miroslav Zelinka, ligový rozhodčí

Jan Wolf, MFK Karviná a primátor města

Luboš Drozdy, rozhodčí

Michal Gasnárek, rozhodčí

Tomáš Svoboda, rozhodčí

Vlastimil Ogrodník, rozhodčí

Jiří Kolačný , hráč Tatran Bohunice
týká se zápasu FK Blansko-TJ Start Brno

Adrian Nemšovský, hráč SK Kosmonosy
týká se zápasu MFK Chrudim-Chlumec nad Cidlinou

Zdeněk Kofroň, brankář TJ MILO Olomouc
týká se zápasu SKK Baťov-TJ Milo Olomouc

Martin Latka, předseda představenstva SFC Opava, dvojnásobný mistr ligy se Slavií Praha

Slezský fotbalový club Opava a.s, druholigový klub

FC Zlínsko, klub ze 3. ligy

spolek 1.SC Znojmo, klub ze 4. ligy

fotbalový klub a.s. MFK Karviná a.s., klub z Chance Ligy

Tělovýchovná jednota START Brno, z.s., klub ze 3. ligy

Fotbal club Vratimov z.s., klub ze 4. ligy

