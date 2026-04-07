49 osob a klubů zapletených do skandálu: Přibyla další jména, dále sudí a primátor
Korupční skandál ve fotbalovém prostředí, který se týká sázení a ovlivňování výsledků, zná konkrétní vyšetřované osoby a subjekty. FAČR zveřejnila po úterní mimořádné tiskové konferenci seznam jmen a klubů, na něž padá podezření. Figurují zde funkcionáři, kluby, rozhodčí a dokonce i prvoligový hráč - Samuel Šigut z Karviné. Seznam se později rozšířil o další dve jména.
„Etická komise FAČR se bude situací dále zabývat již na svém dnešním zasedání, na kterém bude naplánován další postup. Zahájení těchto disciplinárních řízení již v den spuštění policejní akce bylo možné jen díky výborné interní práci Integrity officera Kamila Javůrka a nadstandardní spolupráci s Policií ČR, kterým tímto děkujeme,“ řekl k aktuálnímu stavu předseda Etické komise FAČR Martin Holub.
O koho tedy konkrétně jde? Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem. Z druholigových klubů se bude etická komise zabývat rolí Opavy a jejího spolumajitele Martina Latky. To je hlavně kvůli Latkově velmi úspěšné hráčské kariéry vyšperkované tituly se Slavií a působením v Anglii, další velké jméno.
Řízení se týka také rozhodčích z profesionálních soutěží Jana Petříka, Simona Vejtasy, Jana Všetečky a Miroslava Zelinky. Mezi prošetřovanými jmény je i někdejší prvoligový sudí Pavel Býma.
Zde si projděte kompletní seznam, s kým Etická komise FAČR zahájila řízení:
Tomáš Rataj, hráč FK Jelgava
- Podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Vyškov-SFC Opava)
Patrik Wehowský, hráč Karviné B, na hostování z Chrudimi
- Podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Olomouc B-Opava, Opava-Frýdlant nad Ostravicí, Chrudim B-Čáslav a Chrudim-Jihlava)
Lukáš Vychodil, hráč Zábřehu
- podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Kvítkovice-Třinec, SFK Vrchovina-Kvítkovice) a podezření ze zajištění vypsání a podání live sázek (Chrudim-Start Brno)
Pavel Býma, bývalý předseda FC Zlínsko
- podezření z organizace ovlivnění utkání pro sázkové účely, nabídnutí a vyplácení úplatků (dohromady 6 utkání)
Roman Bala, hráč Zábřehu
- podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Kvítkovice-Třinec, Chrudim-Start Brno)
Marek Kalina, hráč 1 SC Znojmo
- podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Kvítkovice-Třinec, Vrchovina-Kvítkovice, Zlínsko-Vyškov, Zlínsko-Hodonín, Zlínsko-Start Brno), Zlínsko-Frýdek-Místek) a zajištění vypsání a podání live sázek (Chrudim-Start Brno)
Michal Suchý, hráč 1. SC Znojmo
- podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Zlínsko-Hodonín, Zlínsko-Start Brno, Sparta Brno-Znojmo)
Andrii Lychkivskyi, hlavní investor 1. SC Znojmo
- podezření z organizace ovlivnění utkání pro sázkové účely, nabídnutí a vyplacení úplatků (Sparta Brno-1. SC Znojmo, Chrudim-Start Brno)
Nicolas Tilkeridis, hráč SFC Opava
- podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Chrudim-Start Brno)
Lumír Číž, hráč MFK Chrudim
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Slask Wroclaw-Opava, Opava-Start Brno, Vyškov-Opava, Chrudim-Vysočina Jihlava)
Samuel Šigut, hráč MFK Karviná
- podezření z ovlivnění zápasu za úplatu (Opava-Líšeň, Opava-Varnsdorf, Slask Wroclaw-Opava, Sigma Olomouc B-Opava) a za ovlivnění utkání MFK Karviná-SK Dynamo České Budějovice přijal úplatek od Jana Wolfa ve výši 100 tisíc korun a příslib přestupu do Karviné v případě sestupu do Českých Budějovic
Sebastian Pejša, hráč SFC Opava
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Opava-Líšeň, Slask Wroclaw-Opava, Opava-Start Brno, Sigma Olomouc B-Opava)
Matěj Hýbl, hráč MFK Karviná
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Opava-Líšeň, Slask Wroclav-Opava, Opava-Start Brno)
Jakub Tlustý, hráč MFK Chrudim
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Chrudim B-Čáslav, Chrudim-Vysočina Jihlava)
Denis Holub, hráč MFK Chrudim
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Chrudim B-Čáslav, Chrudim-Vysočina Jihlava)
Daniel Kubát, hráč MFK Chrudim
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Chrudim-Vysočina Jihlava)
Filip Štěpánek, hráč SFC Opava
- podezření z ovlivnění dvojutkání MFK Karviná-MFK Vyškov za úplatu 100 tisíc korun a příslib přestupu do Karviné nebo jiného klubu
Vilém Gettler, hráč SFK ELKO Holešov
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem (Uherský Brod-MFK Vyškov)
Simon Vejtasa, ligový rozhodčí a marketingový manažer HC Olomouc
- podezření z pokusu ovlivnit svým rozhodcovským výkonem utkání (Baník Ostrava B-Frýdek-Místek)
Jan Nápravník, rozhodčí
- podezření z pokusu ovlivnit svým rozhodcovským výkonem utkání (1. SC Znojmo-Uničov, Stará Říše-Ždírec nad Doubravou)
Lukáš Hála, agent
- podezření z organizace ovlivnění utkání pro sázkové účely (dohromady 15 zápasů)
Roman Procházka, předseda TJ Start Brno
- podezření z udělení pokynu k zařízení ovlivnění utkání pro sázkové účely a následné udělené pokynu k provedení sázek s vědomím, ze zápas bude ovlivněn (Start Brno-Hodonín, Start Brno-Slovan Rosice)
Josef Tomanec, rozhodčí
- podezření z pokusu ovlivnit svým rozhodcovským výkonem utkání za přislíbený úplatek (Start Brno-Hodonín, Start Brno-Slovan Rosice, Zbrojovka Brno B-Hodonín)
Šimon Žalud, hráč FK Blansko
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Tatran Bohunice-Velké Meziříčí)
Jiří Remiáš, hráč FC Hlučín
- podezření z toho, že působil jako prostředník pro zmanipulování utkání (Mladá Boleslav U19-Opava U19, Opava U19-Baník Ostrava U19, Slovan Liberec U19-Baník Ostrava U19), ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Frýdek-Místek-Start Brno, Start Brno-Karviná B)
Tim Kramář, hráč TJ Břidličná
- podezření z ovlivnění utkání za úplatu (Mladá Boleslav U19-Opava U19, Opava U19-Baník Ostrava U19, Opava U19-Mladá Boleslav U19)
Robert Russmann, hráč FK Petřvald na Moravě
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem (MSK Považská Bystrica-FC Zlínsko)
Matyáš Moučka, hráč FC Baník Ostrava
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Slovan Liberec U19-Baník Ostrava U19)
Tomáš Bělíček, hráč FC Vratimov
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Vratimov-Frýdek-Místek)
Zdeněk Novotný, hráč FC Vratimov
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Vratimov-Frýdek-Místek)
Milan Sasko, hráč FC Vratimov
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem (Vratimov-Frýdek-Místek)
Jan Petřík, ligový rozhodčí
- podezření z ovlivnění utkání svým rozhodcovským výkonem v utkáních Opava-Varnsdorf (za úplatu 200 tisíc korun ze strany osob spojených s Opavou) a Opava-Zbrojovka Brno (za úplatu 30 tisíc korun ze strany osob spojených s Opavou)
Jan Všetečka, ligový rozhodčí
- podezření z ovlivnění utkání svým rozhodcovským výkonem za úplatu ze strany osob spojených s MFK Karviná v utkání proti Českým Budějovicím
Miroslav Zelinka, ligový rozhodčí
- podezření z ovlivnění utkání svým rozhodcovským výkonem za úplatu ze strany osob spojených s MFK Karviná v utkání proti Českým Budějovicím
Jan Wolf, primátor města Karviná a bývalý člen SOCDEM
- podezření z nabídnutí úplatku rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby svými rozhodcovskými výkony ovlivnili utkání Karviná – České Budějovice ve prospěch domácího týmu
- podezření z nabídnutí úplatku ve výši 100 tisíc korun a příslib přestupu do Karviné hráči Samuelu Šigutovi, a to aby svým výkonem ovlivnil utkání Karviná – České Budějovice
- podezření z nabídnutí úplatku ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do Karviné nebo jiného klubu hráči Filipovi Štěpánkovi, aby svým výkonem ovlivnil utkání baráže o 1. ligu Karviná – Vyškov
Luboš Drozdy, rozhodčí
- podezření z ovlivnění utkání svým rozhodcovským výkonem za úplatu (Start Brno-Hlučín) a z pokusu o přijetí úplatku a možném ovlivnění rozhodcovským výkonem (FAC Vídeň-Start Brno)
Michal Gasnárek, rozhodčí
- podezření z ovlivnění utkání svým rozhodcovským výkonem za úplatu (1. SC Znojmo-Hranice)
Tomáš Svoboda, rozhodčí
- podezření z ovlivnění utkání svým rozhodcovským výkonem za úplatu (1. SC Znojmo-Hranice)
Vlastimil Ogrodník, rozhodčí
- podezření z ovlivnění utkání svým rozhodcovským výkonem za úplatu (1. SC Znojmo-Hranice)
Jiří Kolačný, hráč Tatran Bohunice
- podezření z neoznámení disciplinárního přečinu (Blansko-Start Brno)
Adrian Nemšovský, hráč SK Kosmonosy
- podezření z match fixingu a ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Chrudim-Chlumec nad Cidlinou)
Zdeněk Kofroň, brankář TJ MILO Olomouc
- podezření z ovlivnění utkání svým výkonem za úplatu (Baťov –Milo Olomouc)
Martin Latka, předseda představenstva SFC Opava, dvojnásobný mistr ligy se Slavií Praha
- podezření z úplatkářství pro ovlivnění utkání ve prospěch SFC Opava (Opava-Varnsdorf, Opava Zbrojovka Brno)
Slezský fotbalový club Opava a.s, druholigový klub
- podezření z úplatkářství pro ovlivnění dvou utkání prostřednictvím místopředsedy představenstva Martina Latky
FC Zlínsko, klub ze 3. ligy
- podezření z úplatkářství pro sázkové účely prostřednictvím funkcionáře předsedy spolku Pavla Býmy (Kvítkovice-Třinec, Vrchovina-Kvítkovice, Zlínsko-Vyškov)
1. SC Znojmo FK, a.s, klub ze 4. ligy
- podezření z match fixingu a úplatkářství pro sázkové účely prostřednictvím funkcionáře pana Andriie Lychkivskyiho (Sparta Brno-Znojmo, Chrudim-Start Brno)
fotbalový klub a.s. MFK Karviná a.s., klub z Chance Ligy
- podezření z úplatkářství prostřednictvím předsedy představenstva Jana Wolfa, případně dalších osob, pro ovlivnění utkání ve prospěch MFK Karviná
Tělovýchovná jednota START Brno, z.s., klub ze 3. ligy
- podezření z úplatkářství pro ovlivnění osmi utkání pro sázkové účely a match fixingu prostřednictvím předsedy Romana Procházky nebo sportovního manažera a sekretáře Jakuba Prokeše
Fotbal club Vratimov z.s., klub ze 4. ligy
- podezření z úplatkářství pro ovlivnění utkání pro sázkové účely prostřednictvím sportovního ředitele Daniela Černaje (Vratimov-Frenštát pod Radhoštěm, Opava B-Vratimov, Vratimov-Slavoj Bruntál