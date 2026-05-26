Sparta vyhrála Planeo Cup, úspěch i pro holky. Holek (39) o trénování ve Zbrojovce

Obrovská radost vítězné SpartyZdroj: Josef Štěpán
Ocenění předávaly i legendy Michal Horňák, Tomáš Skuhravý a Jan Koller
Jan Koller je ambasadorem Planeo Cupu
Sparta vyhrála Planeo Cup v kategorii hráčů do 10 let
Jan Koller předává cenu Zbrojovce Brno
Zbrojovka Brno skončila na třetím místě
Baník se raduje ze stříbra
Michal Horňák, vicemistr Evropy 1996, válel v minulosti za fotbalovou Spartu. Když dorazil o víkendu do Blšan, vuděl hned její dva týmy ve finálovém ročníku Planeo Cupu v kategorii hráčů do deseti let. Chlapci brali zlato, dívky skončily na sedmém místě.

Sparťanky jsou jediným družstvem dívek, které se protlačilo do letošního ročníku finálového turnaje Planeo Cup. V základní fázi postupně zdolaly Březiněves, Olšany u Prostějova a Vysoké Mýto. I přes dvě bodové ztráty postoupily do Zlaté skupiny.

V ní zvládly klíčové utkání proti Hodonínu a byly sedmé. Vzájemné utkání sparťanským týmů skončil výhrou pro kluky 1:0. „Je to skvělá příležitost a jsme strašně rádi, že jsme se dostali z kvalifikace do finále. Už to je obrovský úspěch,“ řekl trenér sparťanek Martin Švejda.

Ten se pohybuje v dívčím fotbale už pět let. „Největší rozdíl je, že holky v tomto věku, aspoň jak to mám zažité, jsou mnohem víc týmové. Je to víc rodinné prostředí, přístup je o trochu jiný. Holky jsou všímavější, vnímají každou drobnost. Mají skvěle našlápnuto a věřím, že spoustu z nich uvidíme nejen v mládežnických reprezentacích, ale i ve sparťanském a reprezentačním áčku,“ líčil Švejda.

Kluci ze Sparty suverénně postoupili do Zlaté skupiny, ve které zaznamenaly i dvě remízy s Olšany u Prostějova a Baníkem. Jinak na turnaji ani jednou neprohráli. Ostravané pak skončili na druhém místě, bronz si odvezla Zbrojovka.

Bývalý sparťan trénuje ve Zbrojovce

Na lavičce brněnského celku se objevil Mario Holek. Bývalý reprezentant a hráč Sparty vedl v týmu svého syna Davida. Dříve už koučoval na Planeo Cupu i o dva roky staršího Maria. „Myslím si, že starší syn mi byl podobnější. Hraje spíš zezadu a vidí hru. Mladší, kterého teď trénuji, dává zase góly, neustále útoční jedna na jedna. Podle mě je i daleko rychlejší než já a typologicky úplně jiný,“ zamyslel se dnes 39letý kouč.

Věnuje se zatím mládežnickým kategoriím. „Trénování mě baví a určitě bych v tom chtěl pokračovat, samozřejmě se dál vzdělávat a nějakým způsobem se zdokonalovat,“ podotkl Holek. A má ambici se dostat až k áčku Zbrojovky? „Výhledově by to asi nebylo určitě špatné a nějaká motivace někde v hlavě je. Je to ale dlouhá cestě. Teď mě baví fotbal s dětmi, a co bude za pět šest nebo deset let, to se uvidí,“ doplnil.

Pohár mládeže FAČR Planeo Cup zamíří za posledními dvěma finálovými turnaji do Slezska. Nejprve příští víkend poznají svého vítěze týmy v kategorii U9 a na začátku června završí celý ročník finálový turnaj kategorie U8.

Planeo Cup 2026

kategorie U10 - konečné pořadí
1. Sparta Praha17 bodů
2. Baník Ostrava16
3. Zbrojovka Brno12
4. Teplice9
5. Olšany u Prostějova8
6. Prostějov7
7. Sparta Praha - dívky6
8. Hodonín6

Nejlepší hráč: Filip Hofr (Sparta Brno)
Nejlepší střelec: Filip Svoboda (Zbrojovka Brno)
Nejlepší brankář: Viktor Průša (Březiněves)

Finálové turnaje Planeo Cup

U13Blšany2.-3. květnavítěz Sparta Praha
U12Blšany9.-10. květnavítěz Baník Ostrava
U11Kuřim16.7. květnavítěz Sigma Olomouc
U10Blšany23.-24. květnavítěz Sparta Praha
U9Hlučín30.-31. května 
U8Hlučín6.-7. května 

